МЗС Ізраїлю оголосило догану послу України Корнійчуку

Міністерство закордонних справ Ізраїлю викликало посла України Євгена Корнійчука для того, щоб він надав роз’яснення щодо свого висловлювання про голову відомства Яіри Лапіда.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Jerusalem Post.

Відомо, що дипломата викликали у відомство у четвер, 3-го лютого. Там йому оголосили догану через те, що він звинуватив міністра закордонних справ Ізраїлю у повторенні російської риторики.

Днями в інтерв'ю виданню Axios глава МЗС Ізраїлю Яїр Лапід заявив, що не вірить у ймовірність війни між РФ та Україною.

Варто зазначити, що Лапід наголошував, що нібито не бачить ризику нападу на Україну на тлі стягування російських військ до кордонів. Окрім того, він заявив, що Ізраїль нібито знаходиться у скрутному становищі через те, що в Росії перебуває друга за величиною єврейська громада, а в Україні – п’ята, тому, за його словами, "необхідно діяти з обережністю" у цьому питанні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нетаньяху запропонували стати посередником у переговорах Зеленського і Путіна, - посол Корнійчук

У відповідь на це український посол Євген Корнійчук на сайті МЗС у Facebook оприлюднив заяву, в якій виступив із різкою критикою, заявивши, що йдеться не про конфлікт між двома країнами, а про "війну, яку Росія агресивно та цинічно проводить щодо України".

"Образливо, що пан Лапід не помітив війни в центрі Європи, яка триває вже вісім років. На жаль, пан повторює риторику російської пропаганди та ігнорує тривожні повідомлення від своїх найсильніших союзників - США, Великої Британії та ЄС щодо високої ймовірності повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну найближчими тижнями", – зазначив Корнійчук.

Він запропонував Лапіду провести телефонну розмову з українською стороною, "щоб побачити реальну картину", а також скористатися запрошенням Зеленського та відвідати Київ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ізраїль попередив прибалтійські країни, що не дозволить передавати свою зброю Україні, - Breaking Defense

На брифінгу у Києві голова МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна вивчає ситуацію із викликом посла до МЗС Ізраїлю.

"Що стосується ситуації в Ізраїлі, то мені про неї відомо. Всі посли України мною проінструктовані і налаштовані на рішучий і жорсткий захист національних інтересів України. Конкретно в цій ситуації ми зараз вивчаємо детально звіт посла про те, як розгорталися події в Тель-Авіві і що призвело до такої ситуації, і після цього ми зможемо додатково це прокоментувати", – сказав Кулеба. 

Також читайте: Ізраїль засудив марш на честь дня народження Бандери

Сторінка 3 з 3
 
 