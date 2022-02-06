МЗС Ізраїлю оголосило догану послу України Корнійчуку
Міністерство закордонних справ Ізраїлю викликало посла України Євгена Корнійчука для того, щоб він надав роз’яснення щодо свого висловлювання про голову відомства Яіри Лапіда.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Jerusalem Post.
Відомо, що дипломата викликали у відомство у четвер, 3-го лютого. Там йому оголосили догану через те, що він звинуватив міністра закордонних справ Ізраїлю у повторенні російської риторики.
Днями в інтерв'ю виданню Axios глава МЗС Ізраїлю Яїр Лапід заявив, що не вірить у ймовірність війни між РФ та Україною.
Варто зазначити, що Лапід наголошував, що нібито не бачить ризику нападу на Україну на тлі стягування російських військ до кордонів. Окрім того, він заявив, що Ізраїль нібито знаходиться у скрутному становищі через те, що в Росії перебуває друга за величиною єврейська громада, а в Україні – п’ята, тому, за його словами, "необхідно діяти з обережністю" у цьому питанні.
У відповідь на це український посол Євген Корнійчук на сайті МЗС у Facebook оприлюднив заяву, в якій виступив із різкою критикою, заявивши, що йдеться не про конфлікт між двома країнами, а про "війну, яку Росія агресивно та цинічно проводить щодо України".
"Образливо, що пан Лапід не помітив війни в центрі Європи, яка триває вже вісім років. На жаль, пан повторює риторику російської пропаганди та ігнорує тривожні повідомлення від своїх найсильніших союзників - США, Великої Британії та ЄС щодо високої ймовірності повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну найближчими тижнями", – зазначив Корнійчук.
Він запропонував Лапіду провести телефонну розмову з українською стороною, "щоб побачити реальну картину", а також скористатися запрошенням Зеленського та відвідати Київ.
На брифінгу у Києві голова МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна вивчає ситуацію із викликом посла до МЗС Ізраїлю.
"Що стосується ситуації в Ізраїлі, то мені про неї відомо. Всі посли України мною проінструктовані і налаштовані на рішучий і жорсткий захист національних інтересів України. Конкретно в цій ситуації ми зараз вивчаємо детально звіт посла про те, як розгорталися події в Тель-Авіві і що призвело до такої ситуації, і після цього ми зможемо додатково це прокоментувати", – сказав Кулеба.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Українофоба Лапіда на Миротворець
"за что не любят евреев?"
примеры риторических вопросов....🤔
хороводы с Вовой, байки про совместные военные заводы, про приближение ВСУ к стандартам Армии обороны Израиля...
банально закончилось разрешением на складирование в Израиле денег, украденных в Украине, ну и на пролёт израильских самолётов в Москву напрямую через территорию Украины
а теперь Израиль запретил реэкспорт своего оружия в Украину, из стран Балтии, к примеру
после этого позора какой же ты еврей, Зеленский?
Ввести визовый режим. 500 долларов за визу. Хотят в Умань ездить - вперед и с песней. На эти деньги купим оружие.
Подать в межд. суд за голодомор и геноцид.
Все очень просто.
Мне все это напоминает ситуацию с коломойшей в 2014. Тут ему толпами дифирамбы пели. Прямо на руках носили. Оргазмировали от одного только упоминания его имени. А на все попытки им возразить разражались злобной руганью и сыпали проклятиями.
Керівник Міжнародного благодійного фонду імені Рабі Нахмана Натан Бен Нун підтримав посла України Євгена Корнійчука, якому МЗС Ізраїлю оголосило догану через критику міністра Яіра Лапіда. Про це йдеться в офіційному листі керівника Міжнародного благодійного фонду імені Рабі Нахмана Натана Бен Нуна.
«Ми, бреславські послідовники Рабина Нахмана з Бреславу, підтримуємо посла України Євгенія Корнійчука та український народ у його становленні як суверенної держави та в захисті людей, які живуть в Україні від будь-якої агресії та будь-якої загрози українській незалежності, і ми сподіваємося, що настане мир. Українському народу у рік взаєморозуміння та дружби, ми бажаємо, щоб скоро настав мир у державі Україна», - йдеться у заяві керівника Міжнародного благодійного фонду імені Рабі Нахмана Натана Бен Нуна.
Циничненько..
Є прості євреї а є маланці у владі
Україною має правити українець. Не жид не москаль не грузин не...
Українець
https://www.facebook.com/korchynskyi/posts/4836052233126937?__cft__[0]=AZX0vD8eyr-ZZkPHeRBYv6ujHm7Dx6r8SG0tmouYxiGH9UUAIDELG5MHhvhkeqrJOVl8bw2TkRF_qYoG26SUeX-snaYyfpeen4i82O1UWJ2ClXgsJ_X_HxZRV7_f6CeU8GQ&__tn__=%2CO%2CP-R 51 хв ·
Україна - найбільш сприятлива для євреїв країна.
В Україні єврею зробити політичну чи бізнесову кар´єру легше, ніж в Ізраїлі.
В Україні єврею легше розбагатіти чи зробити кар´єру, ніж українцю.
В Ізраїлі для того, щоб стати прем´єрміністром єврею необхідно перед тим відзначитися на війні. В Україні це не обов´язково.
В Україні президент єврей, прем´єр єврей, міністр оборони єврей.
В Ізраїлі (за достовірними даними) президент єврей, прем´єр єврей і міністр оборони єврей, але підтримують вони не українських євреїв, а московських антисемітів. Не Україну, а московію.
Зеєв Жаботинський перевертається в труні!
Голда Меїр перевертається в труні!
Бейліс перевертається в труні!
Євреї видані москвою нацистам у 1939-40 роках перевертаються в трунах!
Єврейські біженці потоплені московицькими підводники первертаються у своїй страшній могилі на морському дні.
Євреї розстріляні московитами під час післявоєнної антисемітської кампанії в СССР перевертаються в своїх невідомих могилах.
Євреї вбиті московською зброєю в арабо-ізраїльських війнах перевертаються в трунах.
Євреї загиблі від терактів вчинених учнями КГБ перевертаються в трунах.
Ізраїль підтримує фараона. Мойсей перевертається в труні.