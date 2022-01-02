Ізраїль засудив марш на честь дня народження Бандери

Посольство Ізраїлю в Україні виступило з офіційним коментарем, у якому засудило проведення маршу на честь 113-ї річниці з дня народження Степана Бандери.

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у офіційному твітері посольства.

"Ізраїль засуджує націоналістичний марш на честь Бандери. Прославлення тих, хто підтримував нацистську ідеологію, оскверняє пам'ять жертв Голокосту в Україні. Ми вимагаємо розслідування антисемітських проявів, які мали місце під час маршу, згідно із законом, прийнятим у 2021 році", - говориться у повідомленні.

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