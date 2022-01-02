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Израиль осудил марш в честь дня рождения Бандеры
Посольство Израиля в Украине выступило с официальным комментарием, в котором осудило проведение марша в честь 113-летия со дня рождения Степана Бандеры.
Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в официальном твиттере посольства.
"Израиль осуждает националистический марш в честь Бандеры. Прославление тех, кто поддерживал нацистскую идеологию, оскверняет память жертв Холокоста в Украине. Мы требуем расследования антисемитских проявлений, которые имели место во время марша, согласно закону, принятому в 2021 году", - говорится в сообщении.
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Вы почитайте основы Иудаизма-у вас волосы зашевелятся на голове от этой античеловеческой идеологии-религии Почему Манкамф и нацизм запрещены а Талмуд и Сионизм-нет? Я не вижу между ними никакой разницы. И где у Бандеры хоть одна строчка по поводу превосходства Украинской нации и того что все остальные нации должны быть уничтоженны или обращены в рабство? а у Евреев-это основной лейтмотив их национальной идеологии-Иудаизма
https://provse.te.ua/2016/06/*************-vyiderzhky-yz-talmuda-pro-evreev/
Ребет, автор многих трудов по теории и истории украинской нации, в частности, «Теория нации», «Государство и нация», «Формирование украинской нации», «Света и тени ОУН», «Происхождение украинский, русских и белорусов в свете современных советских теорий».
Был убит в Мюнхене, в 1957 г. , агентом КГБ таким же способом, как Бандера в 1958 г.
https://blogs.korrespondent.net/blog/users/3245897-lev-rebet-evrei-ukraynskoho-poshyva-y-eho-raznohlasyia-s-banderoi
25 янв, 2010 at 1:47 AM
Из высказывания корреспондента французской "L Illustration" R.Vaucher из книги «L Enfer Bolchevik a Petrograd" 1919.
«Когда мы жили в тесном контакте с чиновниками большевистского правительства, сразу бросается в глаза факт, что практически все они евреи. Я далёк от антисемитизма, но я должен подтвердить, что везде: в Петрограде, в Москве, в провинции, во всех комиссариатах, в районных учреждениях, в Смольном, в бывших министерствах, в Советах, я встречал евреев и только евреев. Чем больше изучаешь эту революцию, тем больше убеждаешься, что большевизм - это еврейское движение».
Персонал советской бюрократии:
ЦК ВКП большевиков (все евреи):
На первом месте, и это важно, в списке у Виктора Марсдена стоит Троцкий (Бронштейн).
На втором месте стоит Ленин (Ульянов. Как минимум еврей по матери Бланк).
На третьем месте стоит Зиновьев (Апфельбаум. Писал за Ленина работы и редактировал их).
Затем по очереди:
Лурье (Ларин),
Крыленко (Кличка - «Абрам», впоследствии нарком юстиции, и первый председатель шахматной федерации СССР),
Луначарский (Баилих- Мандельштам), Урицкий(Моисей Соломонович),
Володарский(Моисе́й Ма́ркович Гольдште́йн),
Каменев (Лев Бори́сович Розенфельд. Он муж сестры Троцкого и тоже редактор и ленинских работ).
Смидович(Смидович Петр Гермогенович).
Свердлов(Я́ков Миха́йлович Свердло́в).
Ю. М. Стекло́в (Овший Моисе́евич Наха́мкис).
Бюро Первого состава Совета рабочих и солдатских депутатов города Москвы (все евреи):
Три сопредседателя:
Председатель первого Московского Совета после революции -Лейба Хинчук.
Председатель Совета Рабочих и красноармейцев - Смидович(Смидович Петр Гермогенович).
Председатель Совета рабочих и солдатских депутатов - Модер.
Члены первого Моссовета:
Заркх, Кламер, Гронберг, Шейнкман, Ротштейн, Ф. Я. Левензон, Краснопольский, Ю.О. Мартов (Цедербаум), Ривкин, Симсон, Тяпкин, Шик, Фальк, Андерсон (литовский еврей), Вимба (литовский еврей), Соло (литовский еврей), Михельсон, Тер-Мичян (армянский еврей).
Секретарь Бюро - Клауснер.
Начальник канцелярии - Роценгольц.
ВЦИК Четвёртого Всероссийского Съезда Советов рабочих и солдатских депутатов: (По конституции 1918 года, формально, высшего органа власти).
Из 34 членов ЦИК ни одного нееврея.
Председатель - Яков Свердлов.
Члены: Абельман. Вельтман (Павлович), Аксельрод, Ю.О. Мартов (Цедербаум), Красиков, Лундберг, Володарский(Моисе́й Ма́ркович Гольдште́йн), Цедербаум (Левицкий), Ленин, Зиновьев-Апфельбаум, Троцкий (Бронштейн), Сирота, Суханов (Гиммер), Ривкин, Цейбут, Ратнер(Лейба Григорьевич), Блейхман (Солнцев), А. Гольденрудин, Хаскин, Ландер, Аронович, Камков (Борис Давидович Кац), Фишман, Абрамович(Рейн Рафаил Абрамович), Фриче, Ильин (Гольдштейн), Лихач М.А., Лейба Хинчук, Берлинрут, Дистлер, Чернявский, Бен (Вениамин) Смидович.
ВЦИК Пятого Съезда Советов. Из 62 членов ни одного нееврея:
Бруно (литовский еврей), Бреслау (литовский еврей), Бабчинский, Бухарин (чистый еврей и друг Троцкого, бывший с ним в Нью-Йорке и имевший американское гражданство, всегда выдававшийся за русского), Вейнберг, Гайлис, Гейнцберг, Данишевский (немецкий еврей), Штарк, Закс, Шейнман(Аро́н Льво́вич), Эрдлинг, Ладауер, Лингер, Литвинов (Меер-Генох Моисеевич Валлах, будущий министр иностранных дел записан чехом, чехословацкий еврей), Семён Диманштейн, Левин, Эрман, Иоффе, Карклин, Книгиссен, Каменев (Лев Бори́сович Розенфельд), Зиновьев-Апфельбаум, Крыленко (Кличка - «Абрам»), Красиков, Капник, Кауль, Ленин , Лацис (Ян Фридрихович Судрабс), Ландер, Луначарский, Петерсон (литовский еврей), Я́ков Христофо́рович Пе́терс, Рудзутак (Ян Эрнестович, литовский еврей), Розин, Смидович, Стучка (латышский еврей), Свердлов (Я́ков Миха́йлович Свердло́в), Смига (латышский еврей), Ю. М. Стекло́в (Овший Моисе́евич Наха́мкис), Сосновицкий, Скрыпник, Троцкий (Бронштейн), Теодорович, Терьян (армянский еврей), Урицкий(Моисей Соломонович), Тегулечкин, Фельдман, Фрумкин, Цурюпа, Чавчавадзе (грузинский еврей), Шейнкман, Розенталь, Ашкенази, Карахан (Лев Михайлович, караимский еврей), Розе (Вольдемар Рудольфович), Радек (Карл Бернга́рдович Собельсон), Шлихтер, Чиколини, Шиянский.
Совет Народных Комиссаров:
Председатель - Ульянов-Ленин (полуеврей, у Марсдена он ещё русский, а по еврейским законам чистый еврей, т.к. по матери, Прим.ред.).
Комиссар иностранных дел: сначала Троцкий (Еврей), потом Чичерин (Полуеврей, у Марсдена русский),
Комиссар по делам национальностей - Джугашвили (грузин - у Марсдена, на с.д. полуеврей по отцу, или грузинский еврей).
Председатель совета народного хозяйства - Лурье (Ларин) - еврей.
Комиссар по восстановлению - Шлихтер (Еврей),
Комиссар государственных земель - Кауфман (еврей).
Комиссар государственного контроля - Ландер (еврей).
Комиссар общественных работ - В. Шмидт (еврей).
Комиссар по сельскому хозяйству - Прошьян (армянский еврей).
Комиссар Армии и Флота - Троцкий (еврей).
Комиссар социальной помощи - Е. Лилина (Книгиссен) - еврейка,
Комиссар образования -Луначарский (Баилих, у Марсдена он Мандельштам) - еврей,
Комиссар вероисповеданий -Шпитцберг (еврей),
Комиссар внутренних дел - Зиновьев (Апфельбаум) - Еврей,
Комиссар по финансам - Исидор Гуковский (еврей),
Комиссар по делам выборов - Урицкий(Моисей Соломонович, еврей).
Комиссар юстиции - И. Штейнберг (еврей).
Комиссар по делам эвакуации - Фенигштейн (еврей), его заместители - Равич и Заславский - оба евреи.
Итого из 20 советских комиссаров один Сталин, два пролуеврея и 17 чистых евреев.
Комиссариат армии (все евреи):
Комиссар армии и флота - Троцкий.
Заместители Троцкого - Склянский и Гиршфельд.
Председатель Военного Совета тот же Троцкий.
Члены этого Совета - Шородак и Петч (литовский еврей).
Зам. Военный комитет Москвы - Штейнгардт (литовский еврей) и Думпис (немецкий еврей).
Командир школы пограничников - Глейзер (литовский еврей).
Комиссары 5-ой советской дивизии - Дзеннис и Полонский Владимир Иванович (Рувен Гершевич, литовский еврей).
Комиссар армии на Кавказе - Лехтинер.
Чрезвычайные комиссары Восточного фронта - Шульман и Бруно.
Члены военного совета Казани - Розенгольц, Майгар и Назенгольц,
Комиссар Петроградского военного округа - Гутпис.
Военный комендант Петрограда - Цейгер.
Командующий красногвардейцами во время Ярославского мятежа - Геккер.
Командующий Восточным фронтом против чехословаков - Вацетис (латышский еврей).
Командующий Московским военным округом - Буткус (литовский еврей).
Член Военного Совета - П.П. Лацимер.
Начальник (S.R). Военного командования - Элкан Соломонович Кольман (бывший австрийский офицер).
Комиссар Московского военного округа - Медкас.
Начальник обороны Крыма - А. Зак.
Командующий Курским фонтом - Слузин, его помощник - Зильберман.
Комиссар румынского фронта - Спиро. Предревштаба штаба армии Северной армии - А. Фишман (еврей).
Председатель Совета армий Западного фронта - Позерн.
Военно-судебный комиссар 12 армии - Ромм.
Комиссар 12 армии - Мейчик.
Комиссар Витебска - Дайбе.
Комиссар 4-ой армии - Ливензон.
Комиссар Московского военного округа - Губельман.
Комиссар военных реквизиций города Слуцка - Калманович (литовский еврей).
Комиссар Самарской дивизии - Глузман.
Политический комиссар для той же Самарской дивизии - Бекман.
Комиссар по реквизиции в Московском военном округе - Зусманович.
Представитель на переговорах с немцами - Давидович (доктор).
Комиссариат внутренних дел: (все евреи):
Нарком - Зиновьев (Апфельбаум).
Начальник отдела пропаганды - Гольденрудин.
Помощник наркома - Урицкий.
Председатель экономической комиссии Петроградской коммуны - Эндер.
Зам. председателя по гигиене - Рудник.
Комиссар по эвакуации беженцев - Фенигштейн, его помощники - Крохмаль (Загорский) и Абрам.
Комиссар Петроградской печати - Володарский.
Гражданский начальник Петрограда - Шнейдер.
Гражданский начальник Москвы - Минор.
Комиссар печати Москвы - Красиков.
Комиссар милиции Петрограда - Файерман.
Начальник бюро печати - Мартинсон.
Комиссар безопасности Москвы - К. Розенталь.
Члены Петроградского ВЧК: (все евреи):
Шейнкман. Гиллер. Козловский. Модель, И. Розмирович. Дисперов (армянский еврей). Иосилевич. Красиков. Бухьян (армянский еврей). Мернис (Литовский еврей). Пайкерс (литовский еврей). Анвельт (немецкий еврей).
Члены Петроградского совета:
Зорге (еврей), Радомысльский (литовский еврей).
Члены Московской ВЧК:
Председатель - Дзержинский (польский еврей), заместитель - Петерс (латышский еврей).
Члены коллегии ВЧК (все евреи):
Шкловский, Кнейфис - (позднее Председатель Киевской ВЧК - свирепость которой описана в книге Мельгунова «Красный террор»). Размирович. Кронберг (позднее председатель ВЧК в Орше и Смоленске). Цейстин. Хайкина (женщина-еврейка). Карлсон (литовский еврей). Шауман (литовский еврей). Леонтович. Ривкин. Антонов. Делафарб. Циткин. Е. Розмирович. Г. Свердлов. Бисенский. Б
Слава, НАМ Українцям!!!
Це коли місця в бюлетенях скуповують за декілька мільйонну заставу ставленики олігархату. А майже всі олігархи в Україні є євреями. Така система є небаченою більше ніде в світі.
Необхідно терміново перейти на аналог демократичної польської системи виборів президента. Це коли самі виборці помірною кількістю підписів визначають тих, прізвища кого будуть в бюлетенях. І в Польщі нема ніякої грошової застави.
Хто каже що в нас демократія він чи iдioт чи шахрай.
Вот только 2 цитаты для священного для Евреев Талмуда
1. Sanhedrin 59a: "Убийство гоя подобно убийству дикого животного."
2. Aboda Zara 26b: "Даже лучших из гоев следует убивать."
И это-канонические тексты.тоесть официальный документ который не просто не запрещен но и изучается и поощряется к изучению Евреми
https://provse.te.ua/2016/06/*************-vyiderzhky-yz-talmuda-pro-evreev/
1. Sanhedrin 59a: "Убийство гоя подобно убийству дикого животного."
2. Aboda Zara 26b: "Даже лучших из гоев следует убивать."
3. Sanhedrin 59a: "Гой, сунувший нос в Закон (Талмуд) виновен и карается смертью."
4. Libbre David 37: "Сообщать гоям что нибудь о наших религиозных отношениях равнозначно убийству всех евреев,
так как если бы они узнали чему мы учим о них, они бы убивали нас открыто."
5. Libbre David 37: "Если еврею предоставят слово для объяснения какой либо части книги раввина, он должен давать только лживые объяснения. Тот,кто когда либо нарушит этот закон будет умервщлён."
6. ********* 11b: "Сексуальные сношения с девочкой разрешены если девочке есть 3 года."
7. Schabouth Hag 6d: "Евреи могут давать лживые обещания для отговорок."
8. Hikkoth Akum X1: "Не спасайте гоев в случае опасности или смерти."
9. Hikkoth Akum X1: "Не выказывайте милосердия гоям."
10. Choschen Hamm 388,15: "Если может быть доказано, что некто отдал деньги Израильтян гоям, должен быть найден способ после благоразумного возмещения убытков стереть его с лица земли."
11. Choschen Hamm 266,1: "Еврей может иметь всё что он найдёт если это принадлежит Акуму (гою). Тот, кто возвращает собственность (гоям) грешит против Закона, увеличивая силу правонарушителей. Однако заслуживает похвалы, если утеряная собственность возвращается во славу имени Бога, то есть когда христиане будут хвалить евреев и смотреть на них как на честных людей."
12. Szaaloth-Utszabot, The Book Of Jore Dia 17: "Еврей может и должен клясться во лжи когда гои спрашивают о том есть ли в наших книгах что либо против них."
13. Baba Necia 114,6: "Евреи - человеческие существа, а другие нации мира не люди но звери."
14. Simeon Haddarsen, fol. 56-D: "Когда придёт Мессия каждый еврей будет иметь по 2800 рабов."
15. Nidrasch Talpioth, стр. 225-L: "Иегова создал неевреев в человеческом обличии чтобы евреям не пришлось пользоваться услугами животных. Следовательно неевреи - это животные в форме человека, которые приговорены служить евреям днём и ночью."
16. Aboda Sarah 37a: "Девочки гоев с 3-летнего возраста могут подвергаться насилию."
17. Gad. Shas. 22: "Еврей может иметь нееврейскую девочку но не может жениться на ней."
18. Tosefta Aboda Zara B5: "Если гой убьёт гоя или еврея он должен ответить за это, если же еврей убьёт гоя, на нём нет ответственности."
19. ********* Aruch, Choszen Hamiszpat 388: "Разрешается убивать обличителей евреев везде. Разрешается убивать их даже до того как они начали обличать."
20. ********* Aruch, Choszen Hamiszpat 388: "Вся собственность других наций принадлежит еврейской нации, которая таким образом имеет право пользоваться всем без стеснения."
21. Tosefta Aboda Zara VIII, 5: "Как определить слово грабёж? Гою запрещено воровать, грабить, брать женщин и рабов у гоя или еврея. Но еврею не запрещено делать всё это по отношению к гою."
22. Seph. Jp., 92, 1: "Бог дал евреям власть над имуществом и кровью всех наций."
23. ********* Aruch, Choszen Hamiszpat 156: "Если еврею задолжал гой, другой еврей может пойти к гою и пообещав ему денег, обмануть его. Таким образом гой разорится и первый еврей завладеет его собственностью по закону.
24. ********* Aruch, Johre Deah, 122: "Еврею запрещено пить вино из бокала к которому прикасался гой, потому что его прикосновение могло сделать вино нечистым."
25. Nedarim 23b: "Тот, кто хочет чтобы все его обещания, данные за год стали недействительными, пусть встанет в начале года и скажет: Все обещания, которые я могу дать в течение года аннулируются. Теперь его обещания недействительны."