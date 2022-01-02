Израиль осудил марш в честь дня рождения Бандеры

Посольство Израиля в Украине выступило с официальным комментарием, в котором осудило проведение марша в честь 113-летия со дня рождения Степана Бандеры.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в официальном твиттере посольства.

"Израиль осуждает националистический марш в честь Бандеры. Прославление тех, кто поддерживал нацистскую идеологию, оскверняет память жертв Холокоста в Украине. Мы требуем расследования антисемитских проявлений, которые имели место во время марша, согласно закону, принятому в 2021 году", - говорится в сообщении.

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