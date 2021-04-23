Нетаньяху запропонували стати посередником у переговорах Зеленського і Путіна, - посол Корнійчук
Україна запропонувала прем'єр-міністру Ізраїлю Беньяміну Нетаньяху стати посередником на переговорах з Росією на тлі нарощування військової агресії РФ.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "НВ", про це заявив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук розповів в ефірі телеканалу i24NEWS.
За його словами, у Нетаньяху хороші відносини і з президентом України Володимиром Зеленським, і з його російським колегою Володимиром Путіним.
"Я радий заявити, що прем'єр-міністр не сказав "ні". Він сказав, що постарається зробити все, що в його силах. Ми раді, що пан Нетаньяху не відхилив цю місію, а навпаки - він показав свій інтерес і бажання допомогти", - зазначив посол.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський запропонував президенту Росії Володимиру Путіну зустрітися в будь-якій точці українського Донбасу, де йде війна.
Пізніше Путін заявив про готовність зустрітися із Зеленським у будь-який час у Москві для обговорення двосторонніх відносин.
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https://hromadske.ua/posts/kolomojskij-********-mozhe-vzyati-dollar100-mlrd-u-rosiyi-voni-hochut-nam-yih-dati «Російські танки будуть розміщені біля Кракова та Варшави. Ваше НАТО забруднить штани та купуватиме памперси», - сказав він.
Нагадаємо, в цьому ж інтерв'ю Коломойський заявив, що Україна https://hromadske.ua/posts/kolomojskij-proponuye-vidvernutisya-vid-zahodu-i-znovu-druzhiti-z-rosiyeyu повинна відвернутися від Заходу і знову дружити з Росією.
https://hromadske.ua/posts/kolomojskij-********-mozhe-vzyati-dollar100-mlrd-u-rosiyi-voni-hochut-nam-yih-dati «Дайте 5, 10 років, і кров буде забута», - сказав Коломойський.
Як зазначає видання, така зміна позиції олігарха може бути пов'язана з незадоволенням позицією західних дипломатів та Міжнародного валютного фонду, які вимагають від України не повертати Коломойському ПриватБанк і домагатися судового стягнення з нього виведених з банку коштів, а саме https://hromadske.ua/posts/shodnya-borg-kolomojskogo-pered-privatbankom-zrostaye-na-dollar500-tisyach 1,9 мільярда доларів плюс відсотки .
P/S. До речі , Юля в 2008 році дуже мудро продемонструвала щось на кшалт вишеознеченного стилю . Коли в неї "друзі" з ВМФ вимагав "ринку" землі ... Вона навіть подала законопроект: про який Ляшко згадав аж в 2017. Тіки Олежка забув, що проект цей прокотила на голосуванні вся "Батьківщина", тобто большость в коаліції ... ВМФ тільки залишилося тільки розести руки , бо це демократія і лідер партії не є рабовласников .
Ізраїль такі трюки постійно робить и це користно для держави . Тим більш , що інколи ритуал й традиції усе , а під килимом усі усе розуміють й тому ж ЕС немало друзів , які усе розуміють . Але ж й їм своїм виборцям вигідно казати , що мир будь якою ціною це "наше усе" ....
это говорит о том шо субподрядчик сильно налажал на материковой части а подрядчики так
и не смогли выровнять ситуацию ни за 2 раза ни формулами и шота кластеры-шмастеры тоже
не очень впихуячиваются..... а Крым обезвоживается и никак не отцепляется....... значит надо
"помочь"........ ню-ню............
Вся судова катавасія з поверненням банку -це звичайний єврейській шухер, "отвлекалово". З опублікованих записів вовка слідує, що суддя іншого суду жалівся, що не платять, прислали якихось шлепарів від Ігоря Валерійовича в суд, нічого не можна зрозуміти, що вони хочуть. Тобто, не платили грошей, бо це рішення їм було нахер потрібне. Так все і зависло. Спорять до цього часу про юрисдикцію. Метою І.В.К було інше повернути 29 ярдов і паралізувати акт Праттів для америки. Але не повелися америкоси і "забирают имущество" в США. Там крім України є свої кредитори, які "спрашивают" с Ігоря Валерійовича. Так і в Ізраїлі та Швейцарії. Недарма НБУ вимагає справу проти смолія, який передав акт в Америку, за "державну зраду". Україні за цим актом полювали і Семочко, і Луценко, і безліч "посвященних" А Зе просить Бенямина, бо ніхто не хоче мати справи з квартальщиками - петляють і щось там гундосять не поделу. Зе набиває собі ціну мов весь світ проти України, все продано, а за м ене (зелю) ніхто не хоче замовити слово.