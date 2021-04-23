Нетаньяху запропонували стати посередником у переговорах Зеленського і Путіна, - посол Корнійчук

Україна запропонувала прем'єр-міністру Ізраїлю Беньяміну Нетаньяху стати посередником на переговорах з Росією на тлі нарощування військової агресії РФ.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "НВ", про це заявив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук розповів в ефірі телеканалу i24NEWS.

За його словами, у Нетаньяху хороші відносини і з президентом України Володимиром Зеленським, і з його російським колегою Володимиром Путіним.

"Я радий заявити, що прем'єр-міністр не сказав "ні". Він сказав, що постарається зробити все, що в його силах. Ми раді, що пан Нетаньяху не відхилив цю місію, а навпаки - він показав свій інтерес і бажання допомогти", - зазначив посол.

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Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський запропонував президенту Росії Володимиру Путіну зустрітися в будь-якій точці українського Донбасу, де йде війна.

Пізніше Путін заявив про готовність зустрітися із Зеленським у будь-який час у Москві для обговорення двосторонніх відносин.