С начала войны 7 тысяч украинцев попросили политическое убежище в Молдове
С начала войны в Украине более 7 тысяч украинских граждан попросили политическое убежище в Молдове.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Newsmaker, об этом заявил директор Бюро миграции и убежища Молдовы Михаил Воде.
По словам Воде, если до начала войны в Украине Бюро ежегодно рассматривало около 100 заявлений о предоставлении убежища, то с вторжением России это количество возросло до более чем 8 тысяч.
"В системе мы зарегистрировали пока 4013 человек, большинство из них украинцы – 3263. 180 граждан уже получили статус беженца, а 175 – бенефициары гуманитарной защиты", – сказал директор Бюро.
Иностранные граждане могут просить политическое убежище как на границе Молдовы, так и на территории страны. Заявления можно подавать в пунктах пересечения государственной границы, в Управлении по миграции и убежища и в полицейских участках.
При этом с началом войны в Украине выросло на 30% также количество вида на жительство, выданных беженцам.
С 24 февраля и по настоящее время 720 иностранных граждан получили вид на жительство в Молдове, а 612 смогли получить работу по упрощенной процедуре.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А кого зараз політично утискають в Україні? Невже 7000 порохоботів попросили політичного притулку в ... Молодові?!?
Normally top4 ~ 2500
В прямої мові - статус біженця, бенефіціари гуманіторної допомоги.