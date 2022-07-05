РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6449 посетителей онлайн
Новости
4 235 39

С начала войны 7 тысяч украинцев попросили политическое убежище в Молдове

біженці

С начала войны в Украине более 7 тысяч украинских граждан попросили политическое убежище в Молдове.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Newsmaker, об этом заявил директор Бюро миграции и убежища Молдовы Михаил Воде.

По словам Воде, если до начала войны в Украине Бюро ежегодно рассматривало около 100 заявлений о предоставлении убежища, то с вторжением России это количество возросло до более чем 8 тысяч.

"В системе мы зарегистрировали пока 4013 человек, большинство из них украинцы – 3263. 180 граждан уже получили статус беженца, а 175 – бенефициары гуманитарной защиты", – сказал директор Бюро.

Читайте: В НАТО считают, что у России нет достаточно сил для вторжения в Молдову

Иностранные граждане могут просить политическое убежище как на границе Молдовы, так и на территории страны. Заявления можно подавать в пунктах пересечения государственной границы, в Управлении по миграции и убежища и в полицейских участках.

При этом с началом войны в Украине выросло на 30% также количество вида на жительство, выданных беженцам.

С 24 февраля и по настоящее время 720 иностранных граждан получили вид на жительство в Молдове, а 612 смогли получить работу по упрощенной процедуре.

Смотрите: СБУ перекрыла канал, которым в Молдову переправляли мужчин призывного возраста. ФОТО

беженцы (1637) Молдова (1866) украинцы (3860) приют (39)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+13
"Політичний притулок" - це ти ОПЗЖ, яким не вистачило грошей втекти у Європу, та не вистачило дурості втекти у Расію?!
показать весь комментарий
05.07.2022 14:49
+10
Ті самі 25%.
показать весь комментарий
05.07.2022 14:45
+10
Цікаво було б знати, за що і яким чином держава Україна цих нещасних 8 кіло переслідує? Невже "за рускій єзиґ"?
показать весь комментарий
05.07.2022 14:46
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Якщо так буде іти дальше через бездумну політику артиста який грає роль президента України то хто залишиться в Україні ?
показать весь комментарий
05.07.2022 14:43 Ответить
Ті самі 25%.
показать весь комментарий
05.07.2022 14:45 Ответить
За логікою, на політичний притулок подаються ті, хто вважає, що їх політично утискають в Україні.

А кого зараз політично утискають в Україні? Невже 7000 порохоботів попросили політичного притулку в ... Молодові?!?
показать весь комментарий
05.07.2022 14:48 Ответить
Так зелупа досі хоче посадити Пороха та багатьох порохоботів
показать весь комментарий
05.07.2022 14:52 Ответить
Як можна посадити чверть країни?
показать весь комментарий
05.07.2022 14:54 Ответить
убежище попросили не Украинцы, те же молдоване работающие у нас , вышла за муж за украинца, автоматом - украинка, женился на украинке и сделал Украинский паспорт, я лично знаю таких шесть семей, работали, вели бизнес, и тд, но как война началась свалили , говорят - пересежу у мужа или жены, если что гражданство получу, может и не вернусь вообще, моряки к примеру, их не выпускают и грабят на таможне и на госудаственном уровне , пакет документов стоит 5 000 долларов , и это рядовой матрос, нах жить в такой стране, если твоя работа не тут, и ты знаешь английский ? получаешь гражданство молдовы и ты свободен от идиотов ,
показать весь комментарий
05.07.2022 15:02 Ответить
так же и кацапы получили паспорта в Украине.
показать весь комментарий
05.07.2022 15:09 Ответить
Packet documentov dlya AB - 5k$? Zvidkilya tzya infa?
Normally top4 ~ 2500
показать весь комментарий
05.07.2022 15:16 Ответить
По-твоєму, отримавши громадянство молдови - ти стаєш "вільним від ідіотів?" А, як на мене, то це воююча Україна стає вільною від ідіотів і сикунів.
показать весь комментарий
05.07.2022 15:33 Ответить
Для отримання політичного притулку має бути доведене політичне переслідування.
показать весь комментарий
05.07.2022 16:14 Ответить
Та ні, то рятують свою дешеву шкуру прихильники членограя!
показать весь комментарий
05.07.2022 15:06 Ответить
Опзж-сти і шаріївці, мабуть.
показать весь комментарий
05.07.2022 16:12 Ответить
То одні тупі журналізди так написали, а інші - передрукували.

В прямої мові - статус біженця, бенефіціари гуманіторної допомоги.
показать весь комментарий
05.07.2022 19:16 Ответить
Люди останутся, те которые украинцы. А трусам и вошам повод спетлять всегда найдется - им то президент не такой, то воздух загрязненный, то пиво в Молдове дешевле.
показать весь комментарий
05.07.2022 14:51 Ответить
Цікаво було б знати, за що і яким чином держава Україна цих нещасних 8 кіло переслідує? Невже "за рускій єзиґ"?
показать весь комментарий
05.07.2022 14:46 Ответить
Може так вже топили за кацапів, що тепер і повертатися страшно, бо сусіди вб'ють...
показать весь комментарий
05.07.2022 14:53 Ответить
Допустим одному человеку неполучилось проскочить за взятку или страшно просто( на погранцов особо расчитывать не стоит,там не все гавнюки и в одном случае повезет и проскочишь, а в 9 за яйца возьмут или пристрелят нахер) , решил подать прошение, мол я такой такой то, против президентского политического строя, я за монархию, спасите помогите меня не понимают и унижают. А на самом деле этому дяде срать на президентов, украинцев и москалей заодно, просто дрожит за свою шкуру и хочет свалить любым способом.
показать весь комментарий
05.07.2022 15:03 Ответить
Дают тем кого насильно мобилизуют и есть доказательство что мобилизовать нельзя по причинам здоровья ухода и т. д. Зеленский загоняет в свою армию силой а не убеждением самых нищих и несчастных, мало того он использует армию как наказание лол идиот. Такого совко идиотизма нет в молдавской армии.
показать весь комментарий
05.07.2022 15:53 Ответить
И смех и грех) Вот такие комменты говорят о том,что человек специально толкает дезу, ибо смысловая нагрузка текста нулевая и неимеет ничего общего с истиной. Ставлю на то, что ты этим зарабатываешь. Хотя неисключено что просто кретин.
показать весь комментарий
05.07.2022 16:11 Ответить
Іди вбийся, сраний провокатор!
показать весь комментарий
06.07.2022 04:42 Ответить
"Політичний притулок" - це ти ОПЗЖ, яким не вистачило грошей втекти у Європу, та не вистачило дурості втекти у Расію?!
показать весь комментарий
05.07.2022 14:49 Ответить
Коммунисты?
показать весь комментарий
05.07.2022 14:51 Ответить
в Украине живут и молдаване. Может они к родственникам поехали, это хорошо что есть куда.
показать весь комментарий
05.07.2022 14:54 Ответить
А що, в Україні політично переслідують молдованів?
показать весь комментарий
05.07.2022 16:20 Ответить
Цыгане народ кочевой...шастают по Венгриям Румыния что кибитка Будулая...
показать весь комментарий
05.07.2022 14:58 Ответить
головне не забути забрати у них громадянство України.
показать весь комментарий
05.07.2022 15:04 Ответить
ромали уходят
показать весь комментарий
05.07.2022 15:05 Ответить
Так може то рашистська агентура розгортає свою мережу, прикриваючись політичним притулком?
показать весь комментарий
05.07.2022 15:08 Ответить
як на мене - хочуть зліняти - нехай. баба з возу, кобила в курсі дєла...менш нам головняка..а то потім почнеться - утискаємо молдаван..
показать весь комментарий
05.07.2022 15:18 Ответить
Ой утискни в мене будь ласка Марьяша
показать весь комментарий
05.07.2022 15:45 Ответить
Їх переслідував Гетьманцев?
показать весь комментарий
05.07.2022 15:26 Ответить
Усі, зразу, нах. і без права повернення. Так поступають (покидають Батьківщину в час лихоліття) тільки нацмени і сикуни. *****.те і не заважайте нам жити і воювати.
показать весь комментарий
05.07.2022 15:37 Ответить
Зі мною кілька днів працює молдованин.Сьогодні розповідав анекдот про грузина.Зверніть увагу,що в ЗСУ є грузинські підрозділи,чеченські ,а молдавських нема.Я не сміявся з анекдота.
показать весь комментарий
05.07.2022 18:41 Ответить
Пля, позорище
показать весь комментарий
05.07.2022 19:57 Ответить
 
 