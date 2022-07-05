С начала войны 7 тысяч украинцев попросили политическое убежище в Молдове

С начала войны в Украине более 7 тысяч украинских граждан попросили политическое убежище в Молдове.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Newsmaker, об этом заявил директор Бюро миграции и убежища Молдовы Михаил Воде.

По словам Воде, если до начала войны в Украине Бюро ежегодно рассматривало около 100 заявлений о предоставлении убежища, то с вторжением России это количество возросло до более чем 8 тысяч.

"В системе мы зарегистрировали пока 4013 человек, большинство из них украинцы – 3263. 180 граждан уже получили статус беженца, а 175 – бенефициары гуманитарной защиты", – сказал директор Бюро.

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Иностранные граждане могут просить политическое убежище как на границе Молдовы, так и на территории страны. Заявления можно подавать в пунктах пересечения государственной границы, в Управлении по миграции и убежища и в полицейских участках.

При этом с началом войны в Украине выросло на 30% также количество вида на жительство, выданных беженцам.

С 24 февраля и по настоящее время 720 иностранных граждан получили вид на жительство в Молдове, а 612 смогли получить работу по упрощенной процедуре.

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