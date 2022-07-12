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На Луганщині військам РФ бракує боєкомплектів, - Гайдай

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

склад,ссо

На Луганщині завдяки діям української армії, яка знищує склади у тилу противника, російські загарбники почали відчувати брак боєкомплектів.

Про це повідомляє у Телеграмі пресслужба Луганської ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"Ворожі склади в глибокому тилу продовжують палати, деякі детонують днями, орки вже відчувають проблеми з підвезенням боєкомплектів. Логістика рашистів порушена. Луганщина стримує росіян від наступу на міста Донеччини", - йдеться у повідомленні.

Начальник ОВА Сергій Гайдай наголосив, що так звана "оперативна пауза", про яку кажуть росіяни, - це їхня безпомічність внаслідок вибухів, або, як вони їх називають, "хлопків" на складах. Вони намагаються "дотиснути" Луганщину, але наразі безуспішно.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти завдали 5 ракетних ударів по населених пунктах на межі Луганщини та Донеччини. Ворог безуспішно намагається прорватися в Сіверськ та Слов’янськ, - Гайдай. ФОТОрепортаж

Також в обладміністрації зазначили, що багато людей на захоплених територіях хотіли б виїхати, але шляхів зробити це безпечно немає. Виїжджати через росію, щоб дістатися України через кілька країн, наважуються не всі. А перевізники, які пропонують за гроші евакуацію на Харківщину, не можуть гарантувати безпеку і не несуть відповідальності за наслідки.
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Топ коментарі
+15
Завтра с Новой Каховки начнут возить...

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12.07.2022 00:00
+8
Схоже що закінчилась коту масляна.
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12.07.2022 00:02
+8
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12.07.2022 00:36
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Perfecto!
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11.07.2022 23:57 Відповісти
shas by samo to bilo KONTRNASTUP
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12.07.2022 00:05 Відповісти
Завтра с Новой Каховки начнут возить...

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12.07.2022 00:00 Відповісти
Схоже що закінчилась коту масляна.
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12.07.2022 00:02 Відповісти
Л - логіка.
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12.07.2022 00:02 Відповісти
доранiч!
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12.07.2022 00:15 Відповісти
naglostj - vtoroe schastje
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12.07.2022 01:15 Відповісти
Аби нашим вистачало!
Біда в тому, що на Луганщині нам територій не вистачає!
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12.07.2022 00:16 Відповісти
Кацапам бракує мізків , так як на п'яну голову зроблені 😠
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12.07.2022 00:32 Відповісти
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12.07.2022 00:36 Відповісти
Попрацювала артилерія 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка
https://twitter.com/i/status/1546506544308801536
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12.07.2022 00:38 Відповісти
shelkajut kak orehi !!!
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12.07.2022 01:14 Відповісти
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12.07.2022 06:27 Відповісти
Гайдай від Зеленського так турбується, що кацапам не вистачає ***********, а нашим вистачає? Ви забезпечили своїх і зброєю і ************ і омуніцією?
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12.07.2022 06:58 Відповісти
 
 