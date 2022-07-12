На Луганщині військам РФ бракує боєкомплектів, - Гайдай
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На Луганщині завдяки діям української армії, яка знищує склади у тилу противника, російські загарбники почали відчувати брак боєкомплектів.
Про це повідомляє у Телеграмі пресслужба Луганської ОВА, передає Цензор.НЕТ.
"Ворожі склади в глибокому тилу продовжують палати, деякі детонують днями, орки вже відчувають проблеми з підвезенням боєкомплектів. Логістика рашистів порушена. Луганщина стримує росіян від наступу на міста Донеччини", - йдеться у повідомленні.
Начальник ОВА Сергій Гайдай наголосив, що так звана "оперативна пауза", про яку кажуть росіяни, - це їхня безпомічність внаслідок вибухів, або, як вони їх називають, "хлопків" на складах. Вони намагаються "дотиснути" Луганщину, але наразі безуспішно.
Також в обладміністрації зазначили, що багато людей на захоплених територіях хотіли б виїхати, але шляхів зробити це безпечно немає. Виїжджати через росію, щоб дістатися України через кілька країн, наважуються не всі. А перевізники, які пропонують за гроші евакуацію на Харківщину, не можуть гарантувати безпеку і не несуть відповідальності за наслідки.
Будь ласка, зачекайте...
Біда в тому, що на Луганщині нам територій не вистачає!
https://twitter.com/i/status/1546506544308801536