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На Луганщине войскам РФ не хватает боекомплектов, - Гайдай

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

склад,ссо

В Луганской области благодаря действиям украинской армии, которая уничтожает склады в тылу противника, российские захватчики начали испытывать нехватку боекомплектов.

Об этом сообщает в телеграм-канале пресс-служба Луганской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"Вражеские склады в глубоком тылу продолжают пылать, некоторые детонируют на днях, орки уже испытывают проблемы с подвозом боекомплектов. Логистика рашистов нарушена. Луганщина сдерживает россиян от наступления на города Донетчины", - говорится в сообщении.

Начальник ОВА Сергей Гайдай подчеркнул, что так называемая "оперативная пауза", о которой говорят россияне, - это их беспомощность в результате взрывов или, как они их называют, "хлопков" на складах. Они пытаются "дожать" Луганщину, но пока безуспешно.

Смотрите также: Оккупанты нанесли 5 ракетных ударов по населенным пунктам на границе Луганщины и Донетчины. Враг безуспешно пытается прорваться в Северск и Славянск, - Гайдай. ФОТОрепортаж

Также в обладминистрации отметили, что многие люди на захваченных территориях хотели бы уехать, но путей сделать это безопасно нет. Выезжать через Россию, чтобы добраться до Украины через несколько стран, решаются не все. А перевозчики, которые предлагают за деньги эвакуацию на Харьковщину, не могут обеспечить безопасность и не несут ответственности за последствия.
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Топ комментарии
+15
Завтра с Новой Каховки начнут возить...

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12.07.2022 00:00
+8
Схоже що закінчилась коту масляна.
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12.07.2022 00:02
+8
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12.07.2022 00:36
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Perfecto!
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11.07.2022 23:57 Ответить
shas by samo to bilo KONTRNASTUP
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12.07.2022 00:05 Ответить
Завтра с Новой Каховки начнут возить...

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12.07.2022 00:00 Ответить
Схоже що закінчилась коту масляна.
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12.07.2022 00:02 Ответить
Л - логіка.
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12.07.2022 00:02 Ответить
доранiч!
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12.07.2022 00:15 Ответить
naglostj - vtoroe schastje
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12.07.2022 01:15 Ответить
Аби нашим вистачало!
Біда в тому, що на Луганщині нам територій не вистачає!
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12.07.2022 00:16 Ответить
Кацапам бракує мізків , так як на п'яну голову зроблені 😠
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12.07.2022 00:32 Ответить
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12.07.2022 00:36 Ответить
Попрацювала артилерія 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка
https://twitter.com/i/status/1546506544308801536
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12.07.2022 00:38 Ответить
shelkajut kak orehi !!!
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12.07.2022 01:14 Ответить
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12.07.2022 06:27 Ответить
Гайдай від Зеленського так турбується, що кацапам не вистачає ***********, а нашим вистачає? Ви забезпечили своїх і зброєю і ************ і омуніцією?
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12.07.2022 06:58 Ответить
 
 