Канали Ахметова після його виходу із медіабізнесу почали транслювати телемарафон, а сайт "Сегодня" перестав оновлюватися

Усі канали Медіа Групи "Україна" з 12 липня почали транслювати загальнонаціональний марафон.

Йдеться не тільки про канали "Україна" і "Україна 24", але й про нішеві - НЛО TV, Індиго TV і навіть "Футбол 1/2/3", інформує Цензор.НЕТ.

Сайт segodnya.ua, який працював з 2007 року, перестав оновлюватися. Останній матеріал на ньому – про вихід Ріната Ахметова з медіабізнесу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ахметов вирішив вийти з медійного бізнесу