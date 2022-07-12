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Новини
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Канали Ахметова після його виходу із медіабізнесу почали транслювати телемарафон, а сайт "Сегодня" перестав оновлюватися

Усі канали Медіа Групи "Україна" з 12 липня почали транслювати загальнонаціональний марафон.

Йдеться не тільки про канали "Україна" і "Україна 24", але й про нішеві - НЛО TV, Індиго TV і навіть "Футбол 1/2/3", інформує Цензор.НЕТ.

Канали Ахметова після його виходу із медіабізнесу почали транслювати телемарафон, а сайт Сегодня перестав оновлюватися 01

Сайт segodnya.ua, який працював з 2007 року, перестав оновлюватися. Останній матеріал на ньому – про вихід Ріната Ахметова з медіабізнесу.

Канали Ахметова після його виходу із медіабізнесу почали транслювати телемарафон, а сайт Сегодня перестав оновлюватися 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ахметов вирішив вийти з медійного бізнесу

Автор: 

Ахметов Рінат (2355) ЗМІ (1357) канал (115)


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Топ коментарі
+53
це просто Оруелл якийсь. Вмикаєш тєлік, а там на всіх частотах тільки один канал, на якому Скабєйчук 24/7 вилизує Вождю. І це тепер наша реальність.
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12.07.2022 09:59
+44
так починалась влада путлєра у *********.
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12.07.2022 10:02
+35
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12.07.2022 10:07
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Кто подхватит упавшее знамя? Спросите у мосейчучки.)
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12.07.2022 09:56 Відповісти
рашистська метода в Україні
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12.07.2022 10:01 Відповісти
Саме мацковські політтехнологи зробили Ваву презЕдентом. А враховуючи склад зЕзидентської ОПи та її головного завхоза, то це не просто метода, а планове відтворення мордора в Україні.
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12.07.2022 10:48 Відповісти
прикро, що "футболи" - також почали гнати "об'єднану" туфту з банкової. Як би я не ставився до пенісова - але хоч картинку без кроторогових можна було би подивитися,
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12.07.2022 09:58 Відповісти
це просто Оруелл якийсь. Вмикаєш тєлік, а там на всіх частотах тільки один канал, на якому Скабєйчук 24/7 вилизує Вождю. І це тепер наша реальність.
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12.07.2022 09:59 Відповісти
В березні 20-го у мене тєлік зламався але ж є iptv. Швидко зясувалось що там та ж сама суцільна фігня. В результаті ремонт або придбання "ящику для дурнів" втратили сенс. Чим довше без тв-новин, тим зрозумілішим мені стає негативний та маніпулятивний вплив на громадян тв. В моєму випадку "холодильник" остаточно переміг "телевізор".
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12.07.2022 10:30 Відповісти
так, але в нас у громадян зі свідомістю і так була біда при наявності плюралізму думок (ваше айпі тіві для них то занадто складно), а зараз так взагалі буде капець - вмикають вони тєлік, а там "Наполєон віддав наказ звільнить Хєрсон, у всьому винні гейропейці і американці, хороші рюскі учать тупих хахлів, як правильно любіть росію, "лучшє совєтского союза нічєго єщо нє прідумалі", у путіна тряслась рука, а це значить перемога через 3 дні - думка астролога.
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12.07.2022 13:07 Відповісти
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12.07.2022 11:24 Відповісти
Так в паРаше зарождалось в свое время *****.
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12.07.2022 12:16 Відповісти
Интересно, беня играет в футбол?
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12.07.2022 10:01 Відповісти
на 2+2
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12.07.2022 12:44 Відповісти
так починалась влада путлєра у *********.
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12.07.2022 10:02 Відповісти
Педікульоз кремлївськими гнидами прогресує !!!)))
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12.07.2022 10:07 Відповісти
Реванш кремлівських гнид триває!!))
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12.07.2022 10:05 Відповісти
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12.07.2022 10:07 Відповісти
А він погладшав. Такий вже серйозний... образ.
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12.07.2022 11:42 Відповісти
зейло
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12.07.2022 10:08 Відповісти
цікаво, хто дивиться цей центральний гівно марафон? я наприклад востаннє його дивився 3 березня
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12.07.2022 10:16 Відповісти
Всі ті хто дивився говносеріал про зелебородька зе...упу.
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12.07.2022 10:33 Відповісти
Я його ніколи не дивився !
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12.07.2022 11:14 Відповісти
Ну хоч 5-й дивишся?
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12.07.2022 14:41 Відповісти
Мені і "брехунця" на кухні вистачає , крутять той же самий тєлєхрєнофон .
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12.07.2022 18:04 Відповісти
Зеля устанавливает диктатуру
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12.07.2022 10:16 Відповісти
Олігарх відмовився від медіаресурсу, а вам і те не так.
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12.07.2022 14:42 Відповісти
Всю эту сволочь надо гнать из медиа пространств и Ахметова и Коломойшу.И не только оттуда.Энцифвлитные клещи на теле Украины
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12.07.2022 10:18 Відповісти
Теперь эти каналы будут вещать в Польше +уверенна,что не в пользу зелупы...так что ,до этого только в Украине знали какая это мразь -зеленая кодла,а теперь обыватели в ЕС узнают
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12.07.2022 10:45 Відповісти
Він пояснив, що таке рішення пов'язане із набранням чинності законом "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)". Джерело: https://biz.censor.net/n3353455

цікаво чи всі інші приймуть таке, Правильне рішення ???
ауууу боти, як ви гадаєте ?
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12.07.2022 10:22 Відповісти
А Беня уже не загроза національній безпеці???!
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12.07.2022 10:35 Відповісти
Так,ми знаємо ,дякую! ще Зеленський,Єрмак ,Татаров,Безугла,загалом,все "зелене" кодло!
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12.07.2022 10:49 Відповісти
правильне рішення - це віддати канали Коломойському? А Коломойський у нас вже не несе загрози держбезпеці?
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12.07.2022 13:11 Відповісти
ЗА ПІДТРИМКИ Президента України Володимира ЗЕЛЕНСЬКОГО,

.Міністерства культури та інформаційної політики,

Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення

Канал «Рада»
ДЕРЖАВНА «Мультимедійна платформа іномовлення України

Медіагрупи «Медіа Група Україна» (АХМЕТОВ)

«StarLightMedia», «1+1 media» (КОЛОМОЙСКИЙ+МЕДВЕДЧУК)
«InterMediaGroup» (ЛЬОВОЧКІНИ)

запустили СПІЛЬНИЙ (З ОЛІГАРХАМИ) ТЕЛЕВІЗІЙНИЙ ПРОЄКТ «FREEДОМ».

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3426877-ukraina-zapustila-telekanal-freedom-akij-movitime-rosijskou.html
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12.07.2022 10:25 Відповісти
Ніколи не дивився ахметівських каналів. Але Г+Г просто ненавиджу. Марафон не дивлюсь зовсім. Хто не дивився, той і не буде дивитись. Україна всеодно буде, але не телеканал. Ніякої росії тут близько не буде.
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12.07.2022 10:26 Відповісти
Один з каналів, вранці, показував діснеєвські мультфільми.
Сьогодні, всЬо.
Виступ бонетіка, дерьмак-беня-марафон: "при попередниках не було, а ось ця влада зробила"
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12.07.2022 10:53 Відповісти
😁 Ясі зєлєбоби сидять на єдиному телезомбуванні. Ті ж, хто проти - до сьогодні сиділи в Ахметова, або у так званому "пулі Порошенка". Здогадайтеся, куди перейдуть ті, зто той марафон без рвоти дивитися не може, але "лиш би не Порошенко"? Як на мене, то таки до Прямого, 5-о і найбільше - до Еспрессо. Лише мізерна частина піде до єдиного зомбі-марафону.
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12.07.2022 10:29 Відповісти
ВЕСЬ МЕДІА РЕСУРС ЗАГОНЯЄТЬСЯ НА ПОДДЕРЖКУ ЗЕЛЕНСЬКОГО І КО.

Несмотря на войну и трагедию украинцев ЗЕ иК готовятся к выборам. И Ахметов перешел на их сторону. Или они его вынудили
Це не означає що треба дозволити в Україні російську пропаганду, але

ЗАКРИТТЯ АЛТЕРНАТИВНОЇ ОПОЗИЦІЙНОЇ ТОЧКИ ЗОРУ ВИКРИВЛЯЄ УСЮ ПОЛІТИЧНУ СИСТЕМУ УКРАЇНИ

Країна розвивається тыльки при плюралізмі думок і деградує при її відсутності

ЗЄ, несмотря на войну, разруху и массовую гибель украинцев, готовится к выборам на второй срок!!!
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12.07.2022 10:31 Відповісти
Апокаліпсис про який зебілів попереджали в 2019 вже настав, всюди руїни, Мосійчукча, Скоти, та 95 Картавих на усіх чистотах гигикають - Ви зробили це разом.
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12.07.2022 10:32 Відповісти
Золоті слова,але трохи запізно малята.😢
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12.07.2022 10:35 Відповісти
Ніколи не запізно
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12.07.2022 10:37 Відповісти
Вменяемые люди им еще с 19 года орали, что их выбор- катастрофа для Украины. Но им было по фигу, некоторые "хоть поржем", другие "паприколу", третьи - "лишь бы не Порох!" Что поделать. в массе своей, наш народ - инфантильный идиот.
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12.07.2022 12:20 Відповісти
Йде підготовка до виборів зеленського.
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12.07.2022 10:32 Відповісти
ДТП під Києвом: військові перекрили трасу, в авто міг бути "Слуга народу"

11 липня в Києві на Новоірпінському шосе сталася смертельна аварія. Оскільки військові перекривали трасу та нікого до місця події не допускали, журналісти припускають, що в авто міг бути народний депутат.

Зазначається, що дорожньо-транспортна пригода сталася на трасі у напрямку міста Ірпінь. Лоб в лоб зіткнулися автомобілі "БМВ" та "Шкода". Попередньо відомо, що обидва водії загинули.

Кореспондентів нікого не підпустили та під загрозою зброї попросили піти з перекритого поліцією шляху.

Деякі ЗМІ пишуть, що нардепом, який потрапив в аварію є ЧЛЕН "СЛУГИ НАРОДУ" ОЛЕКСАНДР КУНІЦЬКИЙ. Нібито він отримав травми, однак залишився живим.

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12.07.2022 10:33 Відповісти
Узурпація влади, в самих ганебних традиціях мокшандії, продовжується.
Боневтік, "пАчему ми не в НАТО?"
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12.07.2022 10:40 Відповісти
Боротьби з олігархами вже не треба?
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12.07.2022 14:47 Відповісти
ЗЕленого буратіну готують на 2 термін. Під приводом війни вимкнули опозиційні канали та ллють "мудрому наріду" у вуха зелене інформ-лайно... І "мудрий нарід" не підведе, таки обере ще раз цього про-москальського блазня, щоб вже остаточно добити Українську Державу на радість зеленої вати та кремлівського ху..ла.
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12.07.2022 10:41 Відповісти
Вікторія Сюмар.

Ну що? "Деолігархізація" в стилі а-ля путін стає реальністю в Україні. Просто в путіна був Гусінський, а в Зеленського - Ахметов.

Відразу скажу: система олігархічних ЗМІ - далека від відповідальної свободи слова, але вона передбачає плюралізм, а це означає присутність в ефірі різних точок зору, позицій і дискусій. І це завжди рухає політичну конкуренцію, розвиток і демократію.

І це ніколи не подобалося владі. Жодній. Їй подобається Марафон - коли в ефірі тільки влада, і більше нікого, коли повне табу на критику і повна регульованість тем і гостей. І це гарантія високих рейтингів. Завжди. Як і в путіна.

Оцініть сьогоднішню медіа ситуацію в Україні:

1. Марафон - повністю цензурований владою, і оплачується з держбюджету;

2. Державний канал Рада забув що це парламентський канал і про парламент майде не говорить, як і про парламентарів; державний канал FreeDom зупиняє в ефірі гостей з українською мовою;

3. 1+1 Коломойського - суто технологічний інструмент для всіх хотєлок влади;

4. Інтер Фірташа і Льовочкіна може бути легко експропрійований у власників за їх проросійський бекграунд і тому ісполняє "любе".

5. 5 канал, Еспресо і Прямий невідомо ким і невідомо на якій підставі відключений від цифрового мовлення.

6. Є ще Суспільне. Яке завжди, за будь-яких обставин мало б забезпечувати дотримання стандартів. Але Суспільне в Марафоні грає за тим ж цензурними правилами. Я би просила Наглядову раду (https://www.facebook.com/svitlana.ostapa?__cft__[0]=AZW4GQiaNkzrAokkipzkWxrLsOM3WRT-M3Nx5gnhRa2qKxNxdUTW4WGaR38qWIVgzyaAkD5GQa865pleHSouAcs-9yplCCyRGvDEwPA8Wg8SLWrg4Eu7KlmyeKlQ3sk53m4&__tn__=-]K-R Svitlana Ostapa ) звернути на це увагу - бодай політичні сили в ефірі мали б бути присутні пропорційно. І це не про патріотичну позицію. Бо патріотизм - це не завжди демонстрація в ефірі суто представників влади.

І знаєте, я не думаю, що ситуація після війни якось кардинально зміниться. Роль плюсів і Інтера зрозуміла. Роль державних каналів також.

Опозиційні канали ніхто включати не збирається. А Суспільний мовник мав би визначитися вже: чи він перетворюється на державного монстра, чи все таки наша така вистраждана реформа дасть ЄДИНУ плюралістичну платформу в країні.

Бо дуже дивно так сильно протистояти росії, і одночасно творити цю росію в найгірших її проявах - монополії на інформації та диктатури в себе вдома.

Джерело: https://biz.censor.net/ua/b3353499
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12.07.2022 10:55 Відповісти
Тут навіть не у владі чи опозиції справа, особисто мене більше хвилює бузальтернативна абсолютна тупість яку коломойша штовхає в маси.
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12.07.2022 11:28 Відповісти
Теж не дивився марафон? А чиї тоді думки ранслюєш?
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12.07.2022 14:49 Відповісти
Те шо марафон 24/7 освітлює війну в Україні і намагається об'єднати суспільство проти збройної агресії оркостану -це ви видаєте за зелене лайно ? А що під час війни треба транслювати на усіх каналаз ? Футбол, бойовики, мультики ?
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12.07.2022 11:25 Відповісти
Точно намагаеться? Или это повод тащить в эфир не таких русских и прославлять Зеленского?
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12.07.2022 11:45 Відповісти
Навчись спочатку спілкуватись українською, бот з русским ником.
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13.07.2022 00:53 Відповісти
Ахметка переносить свій медіа-пізнес у Польщу. Тепер звідти нам будуть віщати про "громадянську війну"?
І ще цікаво, йому 55, у нього якась елітна бронь? Чим він кращий за інших?
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12.07.2022 11:26 Відповісти
не знаю чим вам "громадянська війна" гірша за "війну яку розпочали Порошенко і Обама, а тепер Найвеличніший змушений всіх рятувать" - як нам розповідають Арєстовічі і його хороші рускі на телемарафоні.
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12.07.2022 13:14 Відповісти
Zgadavsya anekdot chasiv SRSR.

Lyudyna vmykaye TV,tam Brezhnev vystupae. Peremykae kanal- tezsh same. 3 kanal-tezsh same. Na chetvertomu sydyt' kdb-eshnyk ta kazshe: "Peremykayte,peremykayte.Z vary vzshe vyiihaly"
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12.07.2022 11:41 Відповісти
Za vamy.. fucking T9
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12.07.2022 11:42 Відповісти
Уж лучше слушать и смотреть общий телемарафон, чем всякую платную ***** Ахметова!!!
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12.07.2022 12:08 Відповісти
чим те, що показують на телеканалах Ахметова гірше за "лучшє совєтского союза єщьо нє прідумалі" з телемарафону? Типу хороші рускі на Україні 24 більш відморожені за хороших рускіх на Г+Г? Чим Діордіца з його ненавистю до української мови гірший за Мосєйчук з її ненавистю до української мови?
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12.07.2022 13:16 Відповісти
"Мосєйчук з її ненавистю до української мови"? - Оце щось новеньке. Пиши ще - покажи глибини свого апупеозу.
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12.07.2022 14:54 Відповісти
Діордіца
***
А шо таке "Діордіца"? Наче щось молдавське.
Вибачте, не дивлюся зомбоящик принаймні з десяток років.
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12.07.2022 17:40 Відповісти
Змінять вивіску і все буде так як і раніше, а народу будут впарювати що Ахметов не олігарх, бо немає каналів і підтримує діючу владу....
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12.07.2022 12:09 Відповісти
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZVwz8gzhmzlOyJz2uEkFSo0HzW9Ytx55NaKNvG51b2X1qSa8RNBQP4nO0czpdFD1D50OhWETuWiTHqcl3-Ra5W8-mTZwAGnakK2Yi4VNI2UsOT9T5fAU1X8FZ1JAzPqQLs1X0H06dHt55LnCqrMlZ2g&__tn__=-]C%2CP-R Дмитрий Корнейчук с https://www.facebook.com/profile.php?id=100065567374187&__cft__[0]=AZVwz8gzhmzlOyJz2uEkFSo0HzW9Ytx55NaKNvG51b2X1qSa8RNBQP4nO0czpdFD1D50OhWETuWiTHqcl3-Ra5W8-mTZwAGnakK2Yi4VNI2UsOT9T5fAU1X8FZ1JAzPqQLs1X0H06dHt55LnCqrMlZ2g&__tn__=-]C%2CP-R Dmitriy Korneychuk .

https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk 16 ч. ·

После того, как Ахметов закроет свои каналы, в стране останется только один неприкасаемый бородатый «неолигарх»...
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12.07.2022 13:34 Відповісти
https://www.facebook.com/borislav.bereza?__cft__[0]=AZXMf8ObQZiH01-ImoHjPk1FXxpb16HAInNKpa4fjGB0yFZHiHquJVmwpj_MZMXDViv8FLkRDA17cvgIQ7IJNwzQLidGdcPlEi5FBV2SVlIydxtTzaCgt0TSYp4tgJeJlukaiTRlhsReF7lk-Kjk0vha&__tn__=-UC%2CP-R Борислав Береза

https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/************************************************************************?__cft__[0]=AZXMf8ObQZiH01-ImoHjPk1FXxpb16HAInNKpa4fjGB0yFZHiHquJVmwpj_MZMXDViv8FLkRDA17cvgIQ7IJNwzQLidGdcPlEi5FBV2SVlIydxtTzaCgt0TSYp4tgJeJlukaiTRlhsReF7lk-Kjk0vha&__tn__=%2CO%2CP-R 54 мин. ·

А вот теперь все стало ещё более интересным, чем показалось изначально.

Появилось новое заявление от SCM Ахметова по прекращению работы его медиагруппы. И теперь стали понятны причины, окончательно расставлены все акценты и стало ясно, что это не перенос бизнеса в Польшу, а полное закрытие структуры. И я хочу обратить внимание на три пункта:

• Швидкість ухвалення рішення щодо анулювання ліцензій після подання відповідних заяв - відповідальність держави. Процес, згідно до вимог законодавства, може тривати від місяця до двох. На цей період МГУ продовжить виконувати взяті на себе зобов'язання за ліцензійними угодами та продовжуватиме трансляцію та участь у національному марафоні новин, а також у іномовленні (FreeДом).

• Вихід будь-яких власних проєктів та виробництво контенту на всіх телеканалах, виданнях, онлайн-майданчиках Групи припиняється.

• Разом із відмовою від ліцензій на мовлення каналів медіа-групи припиняється дистрибуція цих каналів за кордоном, в тому числі у Польщі

Начнем с последнего пункта. Вчера, после выхода сообщения о возврате государству лицензий я ошибочно предположил, что медиагруппа будет работать через Польшу, но теперь понятно, что эти каналы исчезнут полностью. И в Польше их не будет тоже. Медиагруппа "Украина" уходит из телевизора. Окончательно. Это понятно из второго пункта. Так что нужно говорить теперь не о переносе бизнеса в Польшу, а о полном закрытии. О причинах чуть позже. А первый пункт говорит о том, что Ахметов будет выполнять свои обязы перед единым марафоном пока не аннулируют лицензию. А потом все.

Но давайте вернёмся к причинам. Я поинтересовался у некоторых людей на медиа-рынке, в ОП и в ВР и они все в один голос утверждают, что решение о закрытии медиагруппы было принято Ахметовым после активизации действий по закону про олигархов. Он не захотел попадать в реестр, о котором вновь заговорили в ОП. Ведь это несло репутационные риски и могло привести к проблемы с западными финструктурами. В тоже время медиа не приносили прибыль и требовали больших инвестиций для своего существования. А сам закон был инициирован, чтобы взять под контроль все медиапространство в Украине. Ни для кого не секрет, что у многих людей во власти есть желание чтобы СМИ не критиковали власть, озвучивали согласованные темники и все новости выходили в позитивном для властью формате. А платили бы за это собственники медиа. Как в России. И теперь это происходит. Дело в том, что наличие медиа делает любого олигархом. А значит скоро зададут вопрос Фиале, Пинчуку, Коломойскому и другим хотят ли они попасть в реестр. Ведь у них есть собственные СМИ, активы на нужную сумму и они влияют на политические силы, в том или ином формате. Интересно, как они будут выкручиваться? Ведь вариантов всего три:

1. Начать обслуживать власть на своих медиа, за свои деньги

2. Продать медиа тем, кому скажет власть.

3. Закрыть медиа.

Или таки попасть в реестр.

При этом мы понимаем, что в медиа надо постоянно инвестировать. Если в мирное время это могли делать те, у кого работал бизнес, то в военное время, когда экономика Украины в полудохлом состоянии, это крайне сложно или даже невозможно. Так кто же купит каналы того же Пинчука, если западный инвестор не пойдёт вкладывать деньги в воюющую страну? Возможно найдётся новый Ковалев? Помните такого "слугу народа"? Тот который купил 4 канал при молчаливом согласии Банковой, сразу закрыл все оппозиционные программы, запретил критику власти на канале, а после начала войны... перешёл на сторону оккупантов. Да, может появиться новый Ковалев или тот, кому разрешат купить медиа. Но к нему будут вопрос - откуда деньги? И даже если это будет один из близких Банковой младоолигархов, которые появились после "Великого будівництва", то вопросы будут. Очень громкие вопросы. Особенно сегодня.

Самое интересное, что Коломойский согласится, чтобы его включили в этот реестр олигархов. Ему пофиг. Он из Украины выехать не может, а с западными фининституциями он не работает. Так что 1+1 владельца не поменяет. Интересно когла внесут его в реестр олигархов и как после этого власть будет выступать на канале, который официально станет олигархическим? У меня ответа нет. А может на этом канале появится титрование о том, что оно принадлежит олигарху, как в России менять СМИ и блогеров, которые сотрудничают с Западом. Да, все остальные большие медиагруппы должны напрячься. Потому что к ним придут и предложат петь осану власти или продать представителям власти свои каналы. Или громко внесут в реестр олигархов. В итоге, в Украине смогут остаться лишь государственные каналы или каналы абсолютно лояльные к власти, которые не будут замечать коррупцию, кумовство, глупость и предательство интересов государства. Все, как в России.

Кстати, а что будет с лицензиями, которые сдал Ахметов? Ведь Нацрада должна выставить их на торги. И кто их купит, если в медиа придётся инвестировать огромные деньги, западный инвестор не идёт сейчас в Украину, а любой богатый украинец купивший лицензию и создающий медиа автоматически станет олигархом? Или кому-то своему разрешат и не внесут? Тогда для инвестиций в подобный проект необходимо будет запустить новое "Велике будівництво 2.0" или же "Велику розбудову України". И пора искать среди "слуг" Ковалева 2.0.

Но за попкорном я не пойду. Хорошо понимаю, что будет дальше. И это меня не радует. Слишком уж Россией попахивает перспектива...
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12.07.2022 17:58 Відповісти
Гірше, тепер ці канали належать блазню.
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13.07.2022 13:04 Відповісти
 
 