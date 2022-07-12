Канали Ахметова після його виходу із медіабізнесу почали транслювати телемарафон, а сайт "Сегодня" перестав оновлюватися
Усі канали Медіа Групи "Україна" з 12 липня почали транслювати загальнонаціональний марафон.
Йдеться не тільки про канали "Україна" і "Україна 24", але й про нішеві - НЛО TV, Індиго TV і навіть "Футбол 1/2/3", інформує Цензор.НЕТ.
Сайт segodnya.ua, який працював з 2007 року, перестав оновлюватися. Останній матеріал на ньому – про вихід Ріната Ахметова з медіабізнесу.
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цікаво чи всі інші приймуть таке, Правильне рішення ???
ауууу боти, як ви гадаєте ?
.Міністерства культури та інформаційної політики,
Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення
Канал «Рада»
ДЕРЖАВНА «Мультимедійна платформа іномовлення України
Медіагрупи «Медіа Група Україна» (АХМЕТОВ)
«StarLightMedia», «1+1 media» (КОЛОМОЙСКИЙ+МЕДВЕДЧУК)
«InterMediaGroup» (ЛЬОВОЧКІНИ)
запустили СПІЛЬНИЙ (З ОЛІГАРХАМИ) ТЕЛЕВІЗІЙНИЙ ПРОЄКТ «FREEДОМ».
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3426877-ukraina-zapustila-telekanal-freedom-akij-movitime-rosijskou.html
Сьогодні, всЬо.
Виступ бонетіка, дерьмак-беня-марафон: "при попередниках не було, а ось ця влада зробила"
Несмотря на войну и трагедию украинцев ЗЕ иК готовятся к выборам. И Ахметов перешел на их сторону. Или они его вынудили
Це не означає що треба дозволити в Україні російську пропаганду, але
ЗАКРИТТЯ АЛТЕРНАТИВНОЇ ОПОЗИЦІЙНОЇ ТОЧКИ ЗОРУ ВИКРИВЛЯЄ УСЮ ПОЛІТИЧНУ СИСТЕМУ УКРАЇНИ
Країна розвивається тыльки при плюралізмі думок і деградує при її відсутності
ЗЄ, несмотря на войну, разруху и массовую гибель украинцев, готовится к выборам на второй срок!!!
11 липня в Києві на Новоірпінському шосе сталася смертельна аварія. Оскільки військові перекривали трасу та нікого до місця події не допускали, журналісти припускають, що в авто міг бути народний депутат.
Зазначається, що дорожньо-транспортна пригода сталася на трасі у напрямку міста Ірпінь. Лоб в лоб зіткнулися автомобілі "БМВ" та "Шкода". Попередньо відомо, що обидва водії загинули.
Кореспондентів нікого не підпустили та під загрозою зброї попросили піти з перекритого поліцією шляху.
Деякі ЗМІ пишуть, що нардепом, який потрапив в аварію є ЧЛЕН "СЛУГИ НАРОДУ" ОЛЕКСАНДР КУНІЦЬКИЙ. Нібито він отримав травми, однак залишився живим.
Боневтік, "пАчему ми не в НАТО?"
Ну що? "Деолігархізація" в стилі а-ля путін стає реальністю в Україні. Просто в путіна був Гусінський, а в Зеленського - Ахметов.
Відразу скажу: система олігархічних ЗМІ - далека від відповідальної свободи слова, але вона передбачає плюралізм, а це означає присутність в ефірі різних точок зору, позицій і дискусій. І це завжди рухає політичну конкуренцію, розвиток і демократію.
І це ніколи не подобалося владі. Жодній. Їй подобається Марафон - коли в ефірі тільки влада, і більше нікого, коли повне табу на критику і повна регульованість тем і гостей. І це гарантія високих рейтингів. Завжди. Як і в путіна.
Оцініть сьогоднішню медіа ситуацію в Україні:
1. Марафон - повністю цензурований владою, і оплачується з держбюджету;
2. Державний канал Рада забув що це парламентський канал і про парламент майде не говорить, як і про парламентарів; державний канал FreeDom зупиняє в ефірі гостей з українською мовою;
3. 1+1 Коломойського - суто технологічний інструмент для всіх хотєлок влади;
4. Інтер Фірташа і Льовочкіна може бути легко експропрійований у власників за їх проросійський бекграунд і тому ісполняє "любе".
5. 5 канал, Еспресо і Прямий невідомо ким і невідомо на якій підставі відключений від цифрового мовлення.
6. Є ще Суспільне. Яке завжди, за будь-яких обставин мало б забезпечувати дотримання стандартів. Але Суспільне в Марафоні грає за тим ж цензурними правилами. Я би просила Наглядову раду (https://www.facebook.com/svitlana.ostapa?__cft__[0]=AZW4GQiaNkzrAokkipzkWxrLsOM3WRT-M3Nx5gnhRa2qKxNxdUTW4WGaR38qWIVgzyaAkD5GQa865pleHSouAcs-9yplCCyRGvDEwPA8Wg8SLWrg4Eu7KlmyeKlQ3sk53m4&__tn__=-]K-R Svitlana Ostapa ) звернути на це увагу - бодай політичні сили в ефірі мали б бути присутні пропорційно. І це не про патріотичну позицію. Бо патріотизм - це не завжди демонстрація в ефірі суто представників влади.
І знаєте, я не думаю, що ситуація після війни якось кардинально зміниться. Роль плюсів і Інтера зрозуміла. Роль державних каналів також.
Опозиційні канали ніхто включати не збирається. А Суспільний мовник мав би визначитися вже: чи він перетворюється на державного монстра, чи все таки наша така вистраждана реформа дасть ЄДИНУ плюралістичну платформу в країні.
Бо дуже дивно так сильно протистояти росії, і одночасно творити цю росію в найгірших її проявах - монополії на інформації та диктатури в себе вдома.
Джерело: https://biz.censor.net/ua/b3353499
І ще цікаво, йому 55, у нього якась елітна бронь? Чим він кращий за інших?
Lyudyna vmykaye TV,tam Brezhnev vystupae. Peremykae kanal- tezsh same. 3 kanal-tezsh same. Na chetvertomu sydyt' kdb-eshnyk ta kazshe: "Peremykayte,peremykayte.Z vary vzshe vyiihaly"
***
А шо таке "Діордіца"? Наче щось молдавське.
Вибачте, не дивлюся зомбоящик принаймні з десяток років.
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk 16 ч. ·
После того, как Ахметов закроет свои каналы, в стране останется только один неприкасаемый бородатый «неолигарх»...
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/************************************************************************?__cft__[0]=AZXMf8ObQZiH01-ImoHjPk1FXxpb16HAInNKpa4fjGB0yFZHiHquJVmwpj_MZMXDViv8FLkRDA17cvgIQ7IJNwzQLidGdcPlEi5FBV2SVlIydxtTzaCgt0TSYp4tgJeJlukaiTRlhsReF7lk-Kjk0vha&__tn__=%2CO%2CP-R 54 мин. ·
А вот теперь все стало ещё более интересным, чем показалось изначально.
Появилось новое заявление от SCM Ахметова по прекращению работы его медиагруппы. И теперь стали понятны причины, окончательно расставлены все акценты и стало ясно, что это не перенос бизнеса в Польшу, а полное закрытие структуры. И я хочу обратить внимание на три пункта:
• Швидкість ухвалення рішення щодо анулювання ліцензій після подання відповідних заяв - відповідальність держави. Процес, згідно до вимог законодавства, може тривати від місяця до двох. На цей період МГУ продовжить виконувати взяті на себе зобов'язання за ліцензійними угодами та продовжуватиме трансляцію та участь у національному марафоні новин, а також у іномовленні (FreeДом).
• Вихід будь-яких власних проєктів та виробництво контенту на всіх телеканалах, виданнях, онлайн-майданчиках Групи припиняється.
• Разом із відмовою від ліцензій на мовлення каналів медіа-групи припиняється дистрибуція цих каналів за кордоном, в тому числі у Польщі
Начнем с последнего пункта. Вчера, после выхода сообщения о возврате государству лицензий я ошибочно предположил, что медиагруппа будет работать через Польшу, но теперь понятно, что эти каналы исчезнут полностью. И в Польше их не будет тоже. Медиагруппа "Украина" уходит из телевизора. Окончательно. Это понятно из второго пункта. Так что нужно говорить теперь не о переносе бизнеса в Польшу, а о полном закрытии. О причинах чуть позже. А первый пункт говорит о том, что Ахметов будет выполнять свои обязы перед единым марафоном пока не аннулируют лицензию. А потом все.
Но давайте вернёмся к причинам. Я поинтересовался у некоторых людей на медиа-рынке, в ОП и в ВР и они все в один голос утверждают, что решение о закрытии медиагруппы было принято Ахметовым после активизации действий по закону про олигархов. Он не захотел попадать в реестр, о котором вновь заговорили в ОП. Ведь это несло репутационные риски и могло привести к проблемы с западными финструктурами. В тоже время медиа не приносили прибыль и требовали больших инвестиций для своего существования. А сам закон был инициирован, чтобы взять под контроль все медиапространство в Украине. Ни для кого не секрет, что у многих людей во власти есть желание чтобы СМИ не критиковали власть, озвучивали согласованные темники и все новости выходили в позитивном для властью формате. А платили бы за это собственники медиа. Как в России. И теперь это происходит. Дело в том, что наличие медиа делает любого олигархом. А значит скоро зададут вопрос Фиале, Пинчуку, Коломойскому и другим хотят ли они попасть в реестр. Ведь у них есть собственные СМИ, активы на нужную сумму и они влияют на политические силы, в том или ином формате. Интересно, как они будут выкручиваться? Ведь вариантов всего три:
1. Начать обслуживать власть на своих медиа, за свои деньги
2. Продать медиа тем, кому скажет власть.
3. Закрыть медиа.
Или таки попасть в реестр.
При этом мы понимаем, что в медиа надо постоянно инвестировать. Если в мирное время это могли делать те, у кого работал бизнес, то в военное время, когда экономика Украины в полудохлом состоянии, это крайне сложно или даже невозможно. Так кто же купит каналы того же Пинчука, если западный инвестор не пойдёт вкладывать деньги в воюющую страну? Возможно найдётся новый Ковалев? Помните такого "слугу народа"? Тот который купил 4 канал при молчаливом согласии Банковой, сразу закрыл все оппозиционные программы, запретил критику власти на канале, а после начала войны... перешёл на сторону оккупантов. Да, может появиться новый Ковалев или тот, кому разрешат купить медиа. Но к нему будут вопрос - откуда деньги? И даже если это будет один из близких Банковой младоолигархов, которые появились после "Великого будівництва", то вопросы будут. Очень громкие вопросы. Особенно сегодня.
Самое интересное, что Коломойский согласится, чтобы его включили в этот реестр олигархов. Ему пофиг. Он из Украины выехать не может, а с западными фининституциями он не работает. Так что 1+1 владельца не поменяет. Интересно когла внесут его в реестр олигархов и как после этого власть будет выступать на канале, который официально станет олигархическим? У меня ответа нет. А может на этом канале появится титрование о том, что оно принадлежит олигарху, как в России менять СМИ и блогеров, которые сотрудничают с Западом. Да, все остальные большие медиагруппы должны напрячься. Потому что к ним придут и предложат петь осану власти или продать представителям власти свои каналы. Или громко внесут в реестр олигархов. В итоге, в Украине смогут остаться лишь государственные каналы или каналы абсолютно лояльные к власти, которые не будут замечать коррупцию, кумовство, глупость и предательство интересов государства. Все, как в России.
Кстати, а что будет с лицензиями, которые сдал Ахметов? Ведь Нацрада должна выставить их на торги. И кто их купит, если в медиа придётся инвестировать огромные деньги, западный инвестор не идёт сейчас в Украину, а любой богатый украинец купивший лицензию и создающий медиа автоматически станет олигархом? Или кому-то своему разрешат и не внесут? Тогда для инвестиций в подобный проект необходимо будет запустить новое "Велике будівництво 2.0" или же "Велику розбудову України". И пора искать среди "слуг" Ковалева 2.0.
Но за попкорном я не пойду. Хорошо понимаю, что будет дальше. И это меня не радует. Слишком уж Россией попахивает перспектива...