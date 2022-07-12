Військовозобов'язаного Портнова випустили з України

Колишній перший заступник глави Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрій Портнов виїхав з України 3 червня 2022 року через пропускний пункт у Закарпатській області.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це повідомляють журналісти "Схем" із посиланням на три незалежні одне від одного джерела.

За даними видання, Портнов виїхав у сусідню Угорщину через пункт пропуску для автомобільного сполучення "Чоп (Тиса)".

"Схеми" звернулися з інформаційним запитом у Держприкордонслужбу з проханням пояснити, на яких підставах 48-річний Андрій Портнов покинув територію України під час дії обмежень для виїзду чоловікам призовного віку.

Адміністрація Держприкордонслужби у відповіді на запит журналістів повідомила, що не надасть відповіді, оскільки "зміст запиту стосується надання персональних даних, що регламентується Законом України "Про захист персональних даних".

Також журналісти звернулись із запитом до СБУ з проханням повідомити, чи досліджують у службі діяльність Андрія Портнова, зокрема його зв’язки з Російською Федерацією. Редакція оприлюднить відповідь, щойно вона надійде.

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