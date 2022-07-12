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Військовозобов'язаного Портнова випустили з України

портнов

Колишній перший заступник глави Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрій Портнов виїхав з України 3 червня 2022 року через пропускний пункт у Закарпатській області.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це повідомляють журналісти "Схем" із посиланням на три незалежні одне від одного джерела.

За даними видання, Портнов виїхав у сусідню Угорщину через пункт пропуску для автомобільного сполучення "Чоп (Тиса)".

"Схеми" звернулися з інформаційним запитом у Держприкордонслужбу з проханням пояснити, на яких підставах 48-річний Андрій Портнов покинув територію України під час дії обмежень для виїзду чоловікам призовного віку.

Адміністрація Держприкордонслужби у відповіді на запит журналістів  повідомила, що не надасть відповіді, оскільки "зміст запиту стосується надання персональних даних, що регламентується Законом України "Про захист персональних даних".

Також журналісти звернулись із запитом до СБУ з проханням повідомити, чи досліджують у службі діяльність Андрія Портнова, зокрема його зв’язки з Російською Федерацією. Редакція оприлюднить відповідь, щойно вона надійде.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Родина Портнова володіє нерухомістю в РФ спільно з друзями Лаврова, - "Схеми". ВIДЕО

Автор: 

Портнов (333)


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Топ коментарі
+113
Схоже доведеться гнати зрадників з банкової прямо зараз, а не після війни
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12.07.2022 13:18
+88
Так дружбанам ЗЕленого лайна можна все
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12.07.2022 13:19
+65
Портнов відчув що своє завдання в Україні він "просрав" і на шиї почала затягуваться петля зашморгу От і чкурнув - поки не повісили
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12.07.2022 13:19
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Нам би хоч одну Спартс замість бєнядіктової - тоді б ні один нікіфоров ні один портнов не чкурнув ,та на разі у нас одні верещучки та безумні ...
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12.07.2022 20:17 Відповісти
Нам би.......

У всіх наших проблемах винуваті ми самі

І ніхто за нас тії проблеми не вирішить!!
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13.07.2022 11:22 Відповісти
У него небось уже и УБД есть! Эй , Зеленая тварь , что скажешь?
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12.07.2022 20:49 Відповісти
Так, дійсно ,якісь подвійні стандарти. Пани іздять туди сюди, а холопи сидять за колючкою , хоча скажіть, який з нього захисник?... Всім відомо якій країні він служить. Він здасть усіх з потрохами. Видасть позиції, і все... Єдине, що він хорошого зробив для українців, відмінив у кримінальному кодексі щиросердне зізнання. Тобто з 2012 року завдяки ньому, вас на основі лише вибитого мусорами щиросердного зізнання вже не запроторять за грати. Потрібен хоч якось речовий доказ, хоча б самий мізерний. Та чи інакше, за це Портнову велика подяка...
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12.07.2022 21:13 Відповісти
Ні.....це вже не ,,іспанський сором,,
Це вже справжній ,,******* СТИД,,від хЄрмака!!!(((
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12.07.2022 21:25 Відповісти
Треба звернутися до лгбт спільноти і запитати,в чому секрет,пітушари з собачим ротом,яким місцем воно шедеври плело.
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12.07.2022 21:45 Відповісти
Это друхое.
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12.07.2022 22:06 Відповісти
не здивуюся якщо пан Єрмак зробить те саме...через кілька днів...це дно...зелене дно...
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12.07.2022 23:45 Відповісти
це дно 73% дебілів-айфонщиків що по приколу проголосували за цю владу
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13.07.2022 11:20 Відповісти
Или 3е детей или воспитывает инвалида. Поэтому и не разглашают. Думаю последнее.
И такой казел?
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13.07.2022 02:59 Відповісти
Так відновіть запит ! Запитайте Держприкордонслужбу про це ж саме, тільки більш юридично вивірініше - то хай відповідають...
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13.07.2022 12:40 Відповісти
У цієї гніди рашистської 4ро дітей: Каломойський, Єрмак, Зеленський, Татаров... З такими дітками він би і мертветчука в чемодані вивіз би..
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13.07.2022 13:17 Відповісти
Держприкордонслужба это коррумпированный гнойник. А навести порядок там и наказать виновных некому.
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13.07.2022 13:33 Відповісти
Влада на 146% складається із зрадників-зепідорів.
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13.07.2022 15:47 Відповісти
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