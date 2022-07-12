Военнообязанного Портнова выпустили из Украины

Экспервый заместитель главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов выехал из Украины 3 июня 2022 через пропускной пункт в Закарпатской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода, об этом сообщают журналисты "Схем" со ссылкой на три независимых друг от друга источника.

По данным издания, Портнов выехал в соседнюю Венгрию через пункт пропуска для автомобильного сообщения "Чоп (Тиса)".

"Схемы" обратились с информационным запросом в Госпогранслужбу с просьбой объяснить, по каким основаниям 48-летний Андрей Портнов покинул территорию Украины во время действия ограничений для выезда мужчинам призывного возраста.

Администрация Госпогранслужбы в ответе на запрос журналистов сообщила, что не ответит, поскольку "содержание запроса касается предоставления персональных данных, регламентируемого Законом Украины "О защите персональных данных".

Также журналисты обратились с запросом в СБУ с просьбой сообщить, исследуют ли в службе деятельность Андрея Портнова, в частности, его связи с Российской Федерацией. Редакция обнародует ответ, как только он появиться.

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