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Новости Война
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Военнообязанного Портнова выпустили из Украины

портнов

Экспервый заместитель главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов выехал из Украины 3 июня 2022 через пропускной пункт в Закарпатской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода, об этом сообщают журналисты "Схем" со ссылкой на три независимых друг от друга источника.

По данным издания, Портнов выехал в соседнюю Венгрию через пункт пропуска для автомобильного сообщения "Чоп (Тиса)".

"Схемы" обратились с информационным запросом в Госпогранслужбу с просьбой объяснить, по каким основаниям 48-летний Андрей Портнов покинул территорию Украины во время действия ограничений для выезда мужчинам призывного возраста.

Администрация Госпогранслужбы в ответе на запрос журналистов сообщила, что не ответит, поскольку "содержание запроса касается предоставления персональных данных, регламентируемого Законом Украины "О защите персональных данных".

Также журналисты обратились с запросом в СБУ с просьбой сообщить, исследуют ли в службе деятельность Андрея Портнова, в частности, его связи с Российской Федерацией. Редакция обнародует ответ, как только он появиться.

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Портнов Андрей (637)


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Топ комментарии
+113
Схоже доведеться гнати зрадників з банкової прямо зараз, а не після війни
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12.07.2022 13:18
+88
Так дружбанам ЗЕленого лайна можна все
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12.07.2022 13:19
+65
Портнов відчув що своє завдання в Україні він "просрав" і на шиї почала затягуваться петля зашморгу От і чкурнув - поки не повісили
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12.07.2022 13:19
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Нам би хоч одну Спартс замість бєнядіктової - тоді б ні один нікіфоров ні один портнов не чкурнув ,та на разі у нас одні верещучки та безумні ...
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12.07.2022 20:17 Ответить
Нам би.......

У всіх наших проблемах винуваті ми самі

І ніхто за нас тії проблеми не вирішить!!
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13.07.2022 11:22 Ответить
У него небось уже и УБД есть! Эй , Зеленая тварь , что скажешь?
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12.07.2022 20:49 Ответить
Так, дійсно ,якісь подвійні стандарти. Пани іздять туди сюди, а холопи сидять за колючкою , хоча скажіть, який з нього захисник?... Всім відомо якій країні він служить. Він здасть усіх з потрохами. Видасть позиції, і все... Єдине, що він хорошого зробив для українців, відмінив у кримінальному кодексі щиросердне зізнання. Тобто з 2012 року завдяки ньому, вас на основі лише вибитого мусорами щиросердного зізнання вже не запроторять за грати. Потрібен хоч якось речовий доказ, хоча б самий мізерний. Та чи інакше, за це Портнову велика подяка...
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12.07.2022 21:13 Ответить
Ні.....це вже не ,,іспанський сором,,
Це вже справжній ,,******* СТИД,,від хЄрмака!!!(((
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12.07.2022 21:25 Ответить
Треба звернутися до лгбт спільноти і запитати,в чому секрет,пітушари з собачим ротом,яким місцем воно шедеври плело.
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12.07.2022 21:45 Ответить
Это друхое.
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12.07.2022 22:06 Ответить
не здивуюся якщо пан Єрмак зробить те саме...через кілька днів...це дно...зелене дно...
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12.07.2022 23:45 Ответить
це дно 73% дебілів-айфонщиків що по приколу проголосували за цю владу
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13.07.2022 11:20 Ответить
Или 3е детей или воспитывает инвалида. Поэтому и не разглашают. Думаю последнее.
И такой казел?
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13.07.2022 02:59 Ответить
Так відновіть запит ! Запитайте Держприкордонслужбу про це ж саме, тільки більш юридично вивірініше - то хай відповідають...
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13.07.2022 12:40 Ответить
У цієї гніди рашистської 4ро дітей: Каломойський, Єрмак, Зеленський, Татаров... З такими дітками він би і мертветчука в чемодані вивіз би..
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13.07.2022 13:17 Ответить
Держприкордонслужба это коррумпированный гнойник. А навести порядок там и наказать виновных некому.
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13.07.2022 13:33 Ответить
Влада на 146% складається із зрадників-зепідорів.
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13.07.2022 15:47 Ответить
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