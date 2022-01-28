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Прокурор Божко, которому угрожал Портнов, подал иск в ЕСПЧ, - адвокат Маселко

Прокурор Божко, которому угрожал Портнов, подал иск в ЕСПЧ, - адвокат Маселко

Прокурор Александр Божко, которому угрожал один из руководителей Администрации Президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов, подал иск в ЕСПЧ из-за того, что Шевченковский суд закрыл дело.

Об этом в Facebook сообщил адвокат, член правления Фонда DEJURE Роман Маселко, передает Цензор.НЕТ.

"Помните, как Портнов угрожал прокурору Александру Божко. Обещал его уволить, посадить и даже "вы**ть в тупой собачий рот". В этом Портнову помогал его адвокат - Олег Татаров. Александр не испугался, а добился регистрации двух уголовных дел по фактам зоофильских угроз Портнова. Здесь были все шансы отправить любителя собак под суд, но в ГБР, а затем СБУ, где "расследовали" дело, за год почти ничего не сделали. Потом Шевченковский суд отказал в продлении сроков и дело закрыли по срокам. Мы через суд пытались возобновить дело, но бесполезно", - говорится в сообщении.

Однако Божко подал иск в ЕСПЧ, потому что государство явно нарушило его права таким "расследованием".

"Вчера мы получили подтверждение, что Европейский суд будет рассматривать это дело. Это еще не означает приемлемость дела, но процесс пошел. Так что все самое интересное впереди. И большой респект прокурору Александру Божко, который никогда не сдается. ... После того как судья Сидоров отменил первое постановление о закрытии уголовного производства, "собачки Портнова" начали атаковать его жалобами в ВСП. Через несколько месяцев нардепы Бужанский и Дубинский подали на него около 30 жалоб", - подытожил Маселко.

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Прокурор Божко, которому угрожал Портнов, подал иск в ЕСПЧ, - адвокат Маселко 01

Автор: 

Портнов Андрей (654) Европейский суд по правам человека (812) Маселко Роман (94) Александр Божко (20) Татаров Олег (369)


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Топ комментарии
+18
Правильно! Так і треба робити!
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28.01.2022 08:49
+10
Молодець, цих ватних гнид треба давити.
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28.01.2022 08:59
+9
Совершенно правильно! Этой гниде надо потрепать изрядно нервы и умерить его пыл. И немного призакрыть его собачий рот. Жаль, что у ЕСПЧ не предусматривает заключение под стражу.
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28.01.2022 08:56
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Правильно! Так і треба робити!
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28.01.2022 08:49 Ответить
да нет ДОЛГО таких как твари Татаровы Портновы и прочие собачьи ..уи.. надо просто расстреливать или вешать на фонарных столбах... вместе с их выводком животным диточками онуками жонами любовницами и прочей челядью с 10 таких крутых отправили бы на Небеса к Богу.. и посмотрели бы как рванули к границе ОРЛДО Крым сотни тысяч я так полагаю где то 270-380 тысяч.. таких тварей наберется в стране.. с криками Вова Путя Спасай!!!!....
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28.01.2022 09:12 Ответить
Александр Божко РЕСПЕКТ !Удачи ! 👍 Так держать ! Преступники негодяи ,нелюди -Татаров ,портнов и их "КРЫША" зед'ерьмачье с какламойшей должны получить ЗА ВСЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
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28.01.2022 09:14 Ответить
Совершенно правильно! Этой гниде надо потрепать изрядно нервы и умерить его пыл. И немного призакрыть его собачий рот. Жаль, что у ЕСПЧ не предусматривает заключение под стражу.
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28.01.2022 08:56 Ответить
Після зміни влади, якщо знову не здрисне, можуть "порвати на портянки".
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28.01.2022 09:02 Ответить
Этих бандитов остановит только внешнее давление, бандитская власть в этом случае не помощник, они заодно!
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28.01.2022 08:56 Ответить
Уже і прокурори втратили віру в справедливість в Україні!
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28.01.2022 08:56 Ответить
Це не Шевченківський суд!
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28.01.2022 08:58 Ответить
Молодець, цих ватних гнид треба давити.
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28.01.2022 08:59 Ответить
Портянку треба розірвати разом з Татариновим, Бужанськи, Дубинським...
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28.01.2022 09:03 Ответить
предатели избрали себе подобного
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28.01.2022 09:11 Ответить
Их же КРЫШУЮТ КАЛАЗЕЛЕГЫЕ БЕГЯСО СВОЕЙ 🤡🦠
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28.01.2022 09:16 Ответить
Да-да, они очень плохие, эти портновы, татаровы, суды, которые становятся на сторону этих деятелей, а вот Ермак, который дал им такую власть и безнаказанность, да то чудо, которое занимает место президента- эти не при чем! Опять ищем плохих бояр!
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28.01.2022 09:41 Ответить
 
 