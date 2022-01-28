Прокурор Божко, которому угрожал Портнов, подал иск в ЕСПЧ, - адвокат Маселко

Прокурор Александр Божко, которому угрожал один из руководителей Администрации Президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов, подал иск в ЕСПЧ из-за того, что Шевченковский суд закрыл дело.

Об этом в Facebook сообщил адвокат, член правления Фонда DEJURE Роман Маселко, передает Цензор.НЕТ.

"Помните, как Портнов угрожал прокурору Александру Божко. Обещал его уволить, посадить и даже "вы**ть в тупой собачий рот". В этом Портнову помогал его адвокат - Олег Татаров. Александр не испугался, а добился регистрации двух уголовных дел по фактам зоофильских угроз Портнова. Здесь были все шансы отправить любителя собак под суд, но в ГБР, а затем СБУ, где "расследовали" дело, за год почти ничего не сделали. Потом Шевченковский суд отказал в продлении сроков и дело закрыли по срокам. Мы через суд пытались возобновить дело, но бесполезно", - говорится в сообщении.

Однако Божко подал иск в ЕСПЧ, потому что государство явно нарушило его права таким "расследованием".

"Вчера мы получили подтверждение, что Европейский суд будет рассматривать это дело. Это еще не означает приемлемость дела, но процесс пошел. Так что все самое интересное впереди. И большой респект прокурору Александру Божко, который никогда не сдается. ... После того как судья Сидоров отменил первое постановление о закрытии уголовного производства, "собачки Портнова" начали атаковать его жалобами в ВСП. Через несколько месяцев нардепы Бужанский и Дубинский подали на него около 30 жалоб", - подытожил Маселко.

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