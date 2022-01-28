Прокурор Божко, якому погрожував Портнов, подав позов до ЄСПЛ, - адвокат Маселко

Прокурор Олександр Божко, якому погрожував один з керівників Адміністрації Президента часів Віктора Януковича Андрій Портнов, подав позов до ЄСПЛ через те, що Шевченківський суд закрив справу.

Про це у Facebook повідомив адвокат, член правління Фундації DEJURE Роман Маселко, інформує Цензор.НЕТ.

"Памятаєте, як Портнов погрожував прокурору Олександру Божку. Обіцяв його звільнити, посадити і навіть "ви**ти у тупий собачий рот". У цьому Портнову допомагав його адвокат - Олег Татаров. Олександр не злякався, а добився реєстрації двох кримінальних справ за фактами зоофільських погроз Портнова. Тут були усі шанси відправити любителя собак під суд. Але у ДБР, а потім СБУ, де "розслідували" справу за рік майже нічого не зробили. Потім Шевченківський суд відмовив у продовженні строків і справу закрили за строками. Ми через суд намагались відновити справу, але марно", - йдеться в повідомленні.

Однак Божко подав позов до ЄСПЛ, " бо держава явно порушила його права таким "розслідуванням".

"Вчора ми отримали підтвердження, що Європейський суд буде розглядати цю справу. Це ще не означає прийнятність справи, але процес пішов. Тож все найцікавіше попереду. І великий респект прокурору Олександру Божку, який ніколи не здається. ... Після того як суддя Сидоров скасував першу постанову про закриття кримінального провадження "собачки Портнова" почали атакувати його скаргами у ВРП. За кілька місяців нардепи Бужанський та Дубінський подали на нього близько 30 скарг", - підсумував Маселко.

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