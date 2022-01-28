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Новини
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Прокурор Божко, якому погрожував Портнов, подав позов до ЄСПЛ, - адвокат Маселко

Прокурор Божко, якому погрожував Портнов, подав позов до ЄСПЛ, - адвокат Маселко

Прокурор Олександр Божко, якому погрожував один з керівників Адміністрації Президента часів Віктора Януковича Андрій Портнов, подав позов до ЄСПЛ через те, що Шевченківський суд закрив справу.

Про це у Facebook повідомив адвокат, член правління Фундації DEJURE Роман Маселко, інформує Цензор.НЕТ.

"Памятаєте, як Портнов погрожував прокурору Олександру Божку. Обіцяв його звільнити, посадити і навіть "ви**ти у тупий собачий рот". У цьому Портнову допомагав його адвокат - Олег Татаров. Олександр не злякався, а добився реєстрації двох кримінальних справ за фактами зоофільських погроз Портнова. Тут були усі шанси відправити любителя собак під суд. Але у ДБР, а потім СБУ, де "розслідували" справу за рік майже нічого не зробили. Потім Шевченківський суд відмовив у продовженні строків і справу закрили за строками. Ми через суд намагались відновити справу, але марно", - йдеться в повідомленні.

Однак Божко подав позов до ЄСПЛ, " бо держава явно порушила його права таким "розслідуванням".

"Вчора ми отримали підтвердження, що Європейський суд буде розглядати цю справу. Це ще не означає прийнятність справи, але процес пішов. Тож все найцікавіше попереду. І великий респект прокурору Олександру Божку, який ніколи не здається. ... Після того як суддя Сидоров скасував першу постанову про закриття кримінального провадження "собачки Портнова" почали атакувати його скаргами у ВРП. За кілька місяців нардепи Бужанський та Дубінський подали на нього близько 30 скарг", - підсумував Маселко.

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Прокурор Божко, якому погрожував Портнов, подав позов до ЄСПЛ, - адвокат Маселко 01

Автор: 

Портнов (350) Європейський суд з пр... (453) Маселко Роман (98) Олександр Божко (19) Татаров Олег (428)


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Топ коментарі
+18
Правильно! Так і треба робити!
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28.01.2022 08:49
+10
Молодець, цих ватних гнид треба давити.
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28.01.2022 08:59
+9
Совершенно правильно! Этой гниде надо потрепать изрядно нервы и умерить его пыл. И немного призакрыть его собачий рот. Жаль, что у ЕСПЧ не предусматривает заключение под стражу.
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28.01.2022 08:56
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Правильно! Так і треба робити!
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28.01.2022 08:49 Відповісти
да нет ДОЛГО таких как твари Татаровы Портновы и прочие собачьи ..уи.. надо просто расстреливать или вешать на фонарных столбах... вместе с их выводком животным диточками онуками жонами любовницами и прочей челядью с 10 таких крутых отправили бы на Небеса к Богу.. и посмотрели бы как рванули к границе ОРЛДО Крым сотни тысяч я так полагаю где то 270-380 тысяч.. таких тварей наберется в стране.. с криками Вова Путя Спасай!!!!....
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28.01.2022 09:12 Відповісти
Александр Божко РЕСПЕКТ !Удачи ! 👍 Так держать ! Преступники негодяи ,нелюди -Татаров ,портнов и их "КРЫША" зед'ерьмачье с какламойшей должны получить ЗА ВСЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
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28.01.2022 09:14 Відповісти
Совершенно правильно! Этой гниде надо потрепать изрядно нервы и умерить его пыл. И немного призакрыть его собачий рот. Жаль, что у ЕСПЧ не предусматривает заключение под стражу.
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28.01.2022 08:56 Відповісти
Після зміни влади, якщо знову не здрисне, можуть "порвати на портянки".
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28.01.2022 09:02 Відповісти
Этих бандитов остановит только внешнее давление, бандитская власть в этом случае не помощник, они заодно!
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28.01.2022 08:56 Відповісти
Уже і прокурори втратили віру в справедливість в Україні!
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28.01.2022 08:56 Відповісти
Це не Шевченківський суд!
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28.01.2022 08:58 Відповісти
Молодець, цих ватних гнид треба давити.
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28.01.2022 08:59 Відповісти
Портянку треба розірвати разом з Татариновим, Бужанськи, Дубинським...
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28.01.2022 09:03 Відповісти
предатели избрали себе подобного
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28.01.2022 09:11 Відповісти
Их же КРЫШУЮТ КАЛАЗЕЛЕГЫЕ БЕГЯСО СВОЕЙ 🤡🦠
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28.01.2022 09:16 Відповісти
Да-да, они очень плохие, эти портновы, татаровы, суды, которые становятся на сторону этих деятелей, а вот Ермак, который дал им такую власть и безнаказанность, да то чудо, которое занимает место президента- эти не при чем! Опять ищем плохих бояр!
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28.01.2022 09:41 Відповісти
 
 