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Суддя Майдану Кицюк не прийшов на розгляд апеляції: кажуть, відпочиває за кордоном, - адвокат Маселко

Суддя Майдану Кицюк не прийшов на розгляд апеляції: кажуть, відпочиває за кордоном, - адвокат Маселко

Сьогодні Київський апеляційний суд мав розглянути мою апеляційну скаргу на виправдувальний вирок судді Печерського суду Віктора Кицюка.

Про це повідомив адвокат, член правління Фундації DEJURE Роман Маселко, передає Цензор.НЕТ.

"Однак Кицюк не прийшов. Просив відкласти. Кажуть відпочиває за кордоном. Я ж приїхав вночі зі Львова, щоб взяти участь у засіданні ... Ну але обвинуваченому Кицюку можна не приходити. Тому відклали засідання на 27.01", - розповів він.

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"Нагадаю Кицюка звинуватили у тому, що він на підставі сфальшованих документів виносив завідомо неправосудні рішення щодо учасників поїздки до Межигіря Януковича. Наприклад, Черкасенка позбавив прав на підставі рапорту, який навіть даішником не був підписаний. Просто папірець. Але суддя Щебуняєва у турборежимі виправдала Кицюка. Тепер її рішення має переглянути апеляція", - додав Маселко.

Суддя Майдану Кицюк не прийшов на розгляд апеляції: кажуть, відпочиває за кордоном, - адвокат Маселко 01

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Топ коментарі
+9
портянкін лайносуд
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13.01.2022 16:26
+7
Просто Кицюк доїдає дешеву скумбрію
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13.01.2022 16:35
+6
Суддя Бортницька пройшла крізь оці суди успішно. Свого Маселка на неї не виявилось. А от Кицюку - не пофартило. Може, і він пройде - але ж наскільки дорожче йому цей прохід обійдеться...
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13.01.2022 16:35
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портянкін лайносуд
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13.01.2022 16:26 Відповісти
а не Пэтрик им это с барского плеча отвалил ? Жизнь удалась , самая нищая стра н а дала коррумпированным ***** в мантии заоблачные зарплаты , ждёти от их правосудия ? ага щас ,все вопросы через карман на Мальдивы
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13.01.2022 16:45 Відповісти
Мальдіви - дебілдетект.
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13.01.2022 21:30 Відповісти
Просто Кицюк доїдає дешеву скумбрію
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13.01.2022 16:35 Відповісти
Суддя Бортницька пройшла крізь оці суди успішно. Свого Маселка на неї не виявилось. А от Кицюку - не пофартило. Може, і він пройде - але ж наскільки дорожче йому цей прохід обійдеться...
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13.01.2022 16:35 Відповісти
А что зеля может отдыхать, а он нет? Имеет право
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13.01.2022 16:47 Відповісти
нажились на майдане и по заграницам
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13.01.2022 16:57 Відповісти
Морда лица то какая, колоритная. Дайте ему скумбрией по 8 "леща"
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13.01.2022 16:58 Відповісти
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13.01.2022 17:00 Відповісти
Круто. Оце оцінка роботи СБУ та поліції. А вони на ОнліФанс цицьки дивляться та дівчат ловлять... Дрочильний батальон продрочує наші гроші.
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13.01.2022 17:54 Відповісти
Конечно отдыхает -бороться с Украиной и ее народом утомительное занятие.
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13.01.2022 17:10 Відповісти
Но за это Зеля хорошо платит.
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13.01.2022 22:22 Відповісти
Ніяк не можу визначитися. Чия пика більш огидна. Цього кицюка чи подляка?! Обидва ж з такими чьолочкамі моднявими на харє та дебільним інтєлєктом з малороського району... Зельцман, вони ж тебе й поховають, дебіл!
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13.01.2022 18:45 Відповісти
 
 