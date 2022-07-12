Окупанти завдали ударів по Індустріальному району Харкова, - Синєгубов
Війська РФ завдали ударів по Індустріальному району Харкова.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці щодо обстрілів наразі не відомі.
"Звертаємося до харків’ян: перебувайте в укриттях, без потреби не виходьте на вулиці міста. Будьте максимально обережні!", - зазначив Синєгубов.
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Синєгубов, то може настав час "помацати" верховного за "сталеві зелені фаберже". А то виходить, що першу столицю України систематично руйнують, Синєгубов систематично пропоную "усім - в укриття", люди систематично гинуть. А що ж Верховний? Жодної реакції.