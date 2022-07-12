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Новини Війна
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Окупанти завдали ударів по Індустріальному району Харкова, - Синєгубов

прокуратура,війна,обстріл,харків

Війська РФ завдали ударів по Індустріальному району Харкова.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Подробиці щодо обстрілів наразі не відомі. 

"Звертаємося до харків’ян: перебувайте в укриттях, без потреби не виходьте на вулиці міста. Будьте максимально обережні!", - зазначив Синєгубов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вночі ворог завдав чергового ракетного удару по Харкову. ЗСУ жорстко зупинили спробу ворога наступати в бік Дементіївки, - Синєгубов

Автор: 

армія рф (17250) обстріл (28284) Харків (5572) Синєгубов Олег (858)


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Може я щось пропустив? Місто мільйонник з дуже щільною забудовою перебуває під постійними обстрілами русні. Кожного дня гинуть цивільні. Харків - перша столиця України. Які перспективи припинення цього варварства?
Синєгубов, то може настав час "помацати" верховного за "сталеві зелені фаберже". А то виходить, що першу столицю України систематично руйнують, Синєгубов систематично пропоную "усім - в укриття", люди систематично гинуть. А що ж Верховний? Жодної реакції.
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12.07.2022 13:57 Відповісти
Не треба про "першу столицю України"...
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12.07.2022 14:05 Відповісти
Харькову нужна ППО, и системы контрбатарейной борьбы. И не стесняться лупить военные объекты в ответ в белгородской области.
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12.07.2022 14:11 Відповісти
Уехал с семьёй из города 5 марта, вернулся 7 июля. Просто капец, лупят как хотят, куда хотят, когда хотят. Но самого первого дня и строго любят скоты в 4 утра, и потом добавили в 23 вечера, когда все уже дома и спать ложатся. За это что в 4 утра, особо запомнить надо, на веки.
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12.07.2022 14:09 Відповісти
Харків та обл. дуже довго обстрілюють дистанційно як з окупованих територій області, так із грьобаного бєлгорода. Захист міста і обл. не вирішується. Виходить влада цілоспрямовано дозволяє кацапам знищувати місто.
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12.07.2022 14:20 Відповісти
 
 