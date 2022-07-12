Окупанти завдали ударів по Індустріальному району Харкова, - Синєгубов

Війська РФ завдали ударів по Індустріальному району Харкова.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Подробиці щодо обстрілів наразі не відомі.

"Звертаємося до харків’ян: перебувайте в укриттях, без потреби не виходьте на вулиці міста. Будьте максимально обережні!", - зазначив Синєгубов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вночі ворог завдав чергового ракетного удару по Харкову. ЗСУ жорстко зупинили спробу ворога наступати в бік Дементіївки, - Синєгубов