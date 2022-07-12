Оккупанты нанесли удары по Индустриальному району Харькова, - Синегубов

Войска РФ нанесли удары по Индустриальному району Харькова.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

Подробности об обстрелах пока не известны.

"Обращаемся к харьковчанам: находитесь в укрытиях, без нужды не выходите на улицы города. Будьте максимально осторожны!", — отметил Синегубов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ночью враг нанес очередной ракетный удар по Харькову. ВСУ жестко остановили попытку врага наступать в сторону Дементиевки, - Синегубов