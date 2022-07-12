Оккупанты нанесли удары по Индустриальному району Харькова, - Синегубов
Войска РФ нанесли удары по Индустриальному району Харькова.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
Подробности об обстрелах пока не известны.
"Обращаемся к харьковчанам: находитесь в укрытиях, без нужды не выходите на улицы города. Будьте максимально осторожны!", — отметил Синегубов.
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Синєгубов, то може настав час "помацати" верховного за "сталеві зелені фаберже". А то виходить, що першу столицю України систематично руйнують, Синєгубов систематично пропоную "усім - в укриття", люди систематично гинуть. А що ж Верховний? Жодної реакції.