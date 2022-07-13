Німеччина опублікувала повний список військової допомоги Україні

Уряд Німеччини опублікував повний список військового обладнання та зброї, яке включено в пакет військової допомоги Україні на 2022 рік.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу уряду Німеччини.

Повідомляється, що частина анонсованого озброєння Україна отримає найближчим часом, але точні терміни поставок тримаються в секреті. До списку військової допомоги від німецького уряду увійшли самохідні гаубиці Panzerhaubitzen 2000, гранатомети, легкові та вантажні автомобілі, мобільний госпіталь, запчастини до винищувачів МіГ-29, 30 бронемашин, засоби боротьби з безпілотниками протиповітряні ракети "Стріла" тощо.

Повний список озброєння та обладнання для ЗСУ:

900 протитанкових гранатометів і 3000 боєприпасів до них;

14 900 протитанкових мін;

500 зенітних ракет Stinger;

2700 протиповітряних ракет "Стріла";

7 самохідних гаубиць калібру 155 мм Panzerhaubitzen 2000 (включно з навчанням і запчастинами до них, в рамках спільного проєкту з Нідерландами);

21,8 мільйона патронів до пістолетів;

100 кулеметів MG 3 із 500 запасними стволами і затворами;

100 000 ручних гранат;

5300 зарядів вибухової речовини;

100 000 метрів детонуючого шнура і 100 000 вибухових капсул;

350 000 детонаторів;

10 500 артилерійських боєприпасів калібру 155 мм;

10 знарядь для ураження безпілотників;

14 датчиків і глушників для захисту від безпілотників;

100 автоматичних форсунок;

28 000 бойових касок;

15 піддонів з одягом;

280 одиниць автотранспорту;

100 наметів;

12 електрогенераторів;

6 піддонів матеріалу для знешкодження вибухонебезпечних предметів;

125 біноклів;

1200 лікарняних ліжок;

18 піддонів з медикаментами і 60 хірургічних світильників;

захисний одяг, хірургічні маски;

10 000 спальних мішків;

600 пар окулярів для стрільби;

1 радіочастотна система;

3000 польових телефонів з 5000 бобінами польового шнура і переносним обладнанням;

1 польовий госпіталь (спільний проєкт з Естонією);

353 пари окулярів нічного бачення;

4 електронні пристрої захисту від безпілотників;

165 біноклів;

медичне приладдя (включно з рюкзаками та аптечками);

38 лазерних далекомірів;

Паливо дизельне і бензинове;

10 тонн засоби очищення вихлопних газів дизельних двигунів AdBlue;

500 наборів перев'язувальних матеріалів для зупинки кровотечі;

402 000 коробок із сухими пайками;

запчастини до винищувачів МіГ-29;

30 одиниць бронетехніки.

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