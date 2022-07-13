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Німеччина опублікувала повний список військової допомоги Україні

німеччина,гаубиці

Уряд Німеччини опублікував повний список військового обладнання та зброї, яке включено в пакет військової допомоги Україні на 2022 рік.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу уряду Німеччини.

Повідомляється, що частина анонсованого озброєння Україна отримає найближчим часом, але точні терміни поставок тримаються в секреті. До списку військової допомоги від німецького уряду увійшли самохідні гаубиці Panzerhaubitzen 2000, гранатомети, легкові та вантажні автомобілі, мобільний госпіталь, запчастини до винищувачів МіГ-29, 30 бронемашин, засоби боротьби з безпілотниками протиповітряні ракети "Стріла" тощо.

Повний список озброєння та обладнання для ЗСУ:

  • 900 протитанкових гранатометів і 3000 боєприпасів до них;
  • 14 900 протитанкових мін;
  • 500 зенітних ракет Stinger;
  • 2700 протиповітряних ракет "Стріла";
  • 7 самохідних гаубиць калібру 155 мм Panzerhaubitzen 2000 (включно з навчанням і запчастинами до них, в рамках спільного проєкту з Нідерландами);
  • 21,8 мільйона патронів до пістолетів;
  • 100 кулеметів MG 3 із 500 запасними стволами і затворами;
  • 100 000 ручних гранат;
  • 5300 зарядів вибухової речовини;
  • 100 000 метрів детонуючого шнура і 100 000 вибухових капсул;
  • 350 000 детонаторів;
  • 10 500 артилерійських боєприпасів калібру 155 мм;
  • 10 знарядь для ураження безпілотників;
  • 14 датчиків і глушників для захисту від безпілотників;
  • 100 автоматичних форсунок;
  • 28 000 бойових касок;
  • 15 піддонів з одягом;
  • 280 одиниць автотранспорту;
  • 100 наметів;
  • 12 електрогенераторів;
  • 6 піддонів матеріалу для знешкодження вибухонебезпечних предметів;
  • 125 біноклів;
  • 1200 лікарняних ліжок;
  • 18 піддонів з медикаментами і 60 хірургічних світильників;
  • захисний одяг, хірургічні маски;
  • 10 000 спальних мішків;
  • 600 пар окулярів для стрільби;
  • 1 радіочастотна система;
  • 3000 польових телефонів з 5000 бобінами польового шнура і переносним обладнанням;
  • 1 польовий госпіталь (спільний проєкт з Естонією);
  • 353 пари окулярів нічного бачення;
  • 4 електронні пристрої захисту від безпілотників;
  • 165 біноклів;
  • медичне приладдя (включно з рюкзаками та аптечками);
  • 38 лазерних далекомірів;
  • Паливо дизельне і бензинове;
  • 10 тонн засоби очищення вихлопних газів дизельних двигунів AdBlue;
  • 500 наборів перев'язувальних матеріалів для зупинки кровотечі;
  • 402 000 коробок із сухими пайками;
  • запчастини до винищувачів МіГ-29;
  • 30 одиниць бронетехніки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Німеччина розв’язала проблему з боєприпасами для "Gepard", які передадуть ЗСУ. Допомогла Норвегія, - Spiegel

Автор: 

Німеччина (7335) зброя (7442) допомога (8321)


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Топ коментарі
+60
Вже багато з того, що є в списку знаходиться в Україні, а це у тисячу раз більше, чим для України зробив український Президент пан Зеленський.
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13.07.2022 07:03
+35
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13.07.2022 07:14
+33
Так це зелені дебіли й співають за вказівкою Єрмака, дурепа комісарка скільки разів в коментарях оббріхувала Німеччину.
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13.07.2022 07:07
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13.07.2022 07:00 Відповісти
Вже багато з того, що є в списку знаходиться в Україні, а це у тисячу раз більше, чим для України зробив український Президент пан Зеленський.
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13.07.2022 07:03 Відповісти
Тут співали хором: німці не допомагають. Може досить скиглити?
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13.07.2022 07:03 Відповісти
Так це зелені дебіли й співають за вказівкою Єрмака, дурепа комісарка скільки разів в коментарях оббріхувала Німеччину.
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13.07.2022 07:07 Відповісти
Німецьки брати з нами ! СЛАВА NАЦІЇ !!!!
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13.07.2022 07:52 Відповісти
Раніше савети краще Німеччині допомагали, одних солдат радянських 500 000 прислали майже на 50 років, а техніки... Цікаво, якщо так "багато" будуть допомагати Україні не прийдуть до німців знову помічники з рабсеї.
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13.07.2022 08:03 Відповісти
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13.07.2022 07:14 Відповісти
Що ви хочете? В баби замість голови парасолька.
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13.07.2022 07:18 Відповісти
Для свого гаманця у неї розуму вистачає.
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13.07.2022 07:40 Відповісти
Красти бюджетні гроші багато розуму не треба, особливо коли схематоз не твій, а ти просто виконавець.
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13.07.2022 09:24 Відповісти
Там Испания Леопарды собралась передавать. Что по этому поводу скажет немчура?
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13.07.2022 07:16 Відповісти
Мабуть нічого не скаже, бо, здається ті танки були виготовлені в Іспанії по ліцензії. Якщо в угоді про ліцензію не було нічого сказано про передачу третій стороні, то ...
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13.07.2022 07:42 Відповісти
Так ото ж.
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13.07.2022 07:53 Відповісти
Нарешиі Німецькі Танки ! - Ми пробієм діру в генетичній пам'яті pycciшеншBaйHE !!!! CЛАВА NАЦІЇ !!!!
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13.07.2022 07:56 Відповісти
Непоганий список
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13.07.2022 07:23 Відповісти
> 21,8 мільйона патронів до пістолетів

Патронів до стрілецької зброї. До пістолетів стільки не треба.
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13.07.2022 07:23 Відповісти
Можливо, перекладач переклав "стрілецьку зброю", як пістолети.
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13.07.2022 10:59 Відповісти
Я не розмовляю німецькою, але автоматичний перекладач англійською переклав як "firearms ammunition". Firearm це стрілецька зброя, не тільки пістолеті.
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13.07.2022 11:27 Відповісти
Це вони планують постачати до України у 2022 році ,а що реально вже передали цього ми не знаємо. Ну нехай цuм списком лякають майбутніх російських трупів.
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13.07.2022 07:46 Відповісти
Це вже передали.
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13.07.2022 09:43 Відповісти
Мало!
Сльози!
Особливо - важкого озброєння, гаубиць з бк, і броні. Мало!

Втім: за минулих три роки Україна мала б сама це виробити, і більше, ніж перелічене в цьому списку... Але: ДОЗ не фінансувався...
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13.07.2022 08:06 Відповісти
Україна і сьогодні могла би виробляти зброю і броню
скільки пишу - 100км від украінськой границі словацкий меткомбінат Кошице чі в 30 км від украінськой границі румунський меткомбінат вполне могли би організувати сумістне виробництво снарядів за гроши ЕС
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13.07.2022 08:58 Відповісти
Трохи не так - грошей виділяли більше, чим при папередніку, але ДОЗ не виконувалось.
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13.07.2022 10:40 Відповісти
Особливо вражений патронами до пістолета.
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13.07.2022 08:21 Відповісти
Президент Украины мистер HIMARS... каже щиро дякую...
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13.07.2022 08:40 Відповісти
Перелік справді гарний але ще б самоходок
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13.07.2022 08:45 Відповісти
Усе згодиться, але МАЛО!
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13.07.2022 08:50 Відповісти
Зброя з Німеччини, це смішно... Цей список укий вони уже передали з 24.02го.... Дальше що? Скажуть ну ось список і ми його виконали...

Побачив заголовок аж усміхнувся...
Доброго всім дня і СЛАВА УКРАЇНІ!!!
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13.07.2022 09:04 Відповісти
Це якась фігня , а не допомога

Танки й гаубеці і засоби про/ппо
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13.07.2022 09:23 Відповісти
Tod den kleinen russischen Schweinchen.
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13.07.2022 09:42 Відповісти
>>>10 тонн засоби очищення вихлопних газів дизельних двигунів AdBlue>>>

В спредньому 2 євро літр. 100% подарунок комусь з оточення Єрмакана 20к євро
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13.07.2022 09:46 Відповісти
З такою зброєю від фріців не перемагають, а виживають. Аби зараз був порошенко, зараз підривалися б склади ЗСУ, армія б була знищена у котлах, а кондитер підписував би чергову капітуляцію -мінськ 3.
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13.07.2022 09:52 Відповісти
Wir danken Ihnen. Aggression muss gestoppt werden
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13.07.2022 09:55 Відповісти
Всё-таки жёсткая критика Шольца со стороны посла Мельника не прошла даром!
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13.07.2022 10:04 Відповісти
не корректно перевели. 21,8 Millionen Schuss Handwaffenmunition. Это к ручному оружию патроны
Виды оружия https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Handwaffen_der_Bundeswehr
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13.07.2022 10:10 Відповісти
Я-то думаю, нахрена нам для пистолетов патроны?
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13.07.2022 11:06 Відповісти
3000 польових телефонів та 5000 бабін.
Сук@ вони що реально думають що наші в окопах як в 41 воюють.
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13.07.2022 10:26 Відповісти
Передають не все те що потрібно. Невже Україна просила каски спальні мішки бінклі? Україна просила наступальну зброю . А біноклі є свої. А ті 30 броневиків неясно будуть вони в Україні чи залишаться тільки в списку.
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13.07.2022 11:43 Відповісти
Прочитал. Ниочем.
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13.07.2022 12:21 Відповісти
напиши о чём ты лично сделал. 500 стингеров ни о чём. два месяца не летают, или 900 гранатомётов, на азове с них бтры уничтожали.
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13.07.2022 12:26 Відповісти
Якби так і разом з тим ніяк. Шуму багато, толку мало. Особливо вразили піддони. Але дякуємо і за це.
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13.07.2022 19:37 Відповісти
 
 