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Новости Агрессия России против Украины Война
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Германия опубликовала полный список военной помощи Украине

німеччина,гаубиці

Правительство Германии опубликовало полный список военного оборудования и оружия, которое включено в пакет военной помощи Украине на 2022 год.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу правительства Германии.

Сообщается, что часть анонсированного вооружения Украина получит в ближайшее время, но точные сроки поставок держатся в секрете. В список военной помощи от немецкого правительства вошли самоходные гаубицы Panzerhaubitzen 2000, гранатометы, легковые и грузовые автомобили, мобильный госпиталь, запчасти к истребителям МиГ-29, 30 бронемашин, средства борьбы с беспилотниками противовоздушные ракеты "Стрела" и т.д.

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Полный список вооружения и оборудования для ВСУ:

  • 900 противотанковых гранатометов и 3000 боеприпасов к ним;
  • 14 900 противотанковых мин;
  • 500 зенитных ракет Stinger;
  • 2700 противовоздушных ракет "Стрела";
  • 7 самоходных гаубиц калибра 155 мм Panzerhaubitzen 2000 (включая обучение и запчасти к ним, в рамках совместного проекта с Нидерландами);
  • 21,8 миллиона патронов к пистолетам;
  • 100 пулеметов MG 3 с 500 запасными стволами и затворами;
  • 100 000 ручных гранат;
  • 5300 зарядов взрывчатого вещества;
  • 100 000 метров детонирующего шнура и 100 000 взрывчатых капсул;
  • 350 000 детонаторов;
  • 10500 артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм;
  • 10 орудий для поражения беспилотников;
  • 14 датчиков и глушителей для защиты от беспилотников;
  • 100 автоматических форсунок;
  • 28 000 боевых касок;
  • 15 поддонов с одеждой;
  • 280 единиц автотранспорта;
  • 100 палаток;
  • 12 электрогенераторов;
  • 6 поддонов материала для обезвреживания взрывоопасных предметов;
  • 125 биноклей;
  • 1200 больничных коек;
  • 18 поддонов с медикаментами и 60 хирургических светильников;
  • защитная одежда, хирургические маски;
  • 10 000 спальных мешков;
  • 600 пар очков для стрельбы;
  • 1 радиочастотная система;
  • 3000 полевых телефонов с 5000 бобинами полевого шнура и переносным оборудованием;
  • 1 полевой госпиталь (совместный проект с Эстонией);
  • 353 пары очков ночного видения;
  • 4 электронные устройства защиты от беспилотников;
  • 165 биноклей;
  • медицинские принадлежности (включая рюкзаки и аптечки);
  • 38 лазерных дальномеров;
  • Топливо дизельное и бензиновое;
  • 10 тонн средства очистки выхлопных газов дизельных двигателей AdBlue;
  • 500 наборов перевязочных материалов для остановки кровотечения;
  • 402 000 коробок с сухими пайками;
  • запчасти к истребителям МиГ-29;
  • 30 единиц бронетехники.

Автор: 

Германия (6938) оружие (10202) помощь (7784)


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Топ комментарии
+60
Вже багато з того, що є в списку знаходиться в Україні, а це у тисячу раз більше, чим для України зробив український Президент пан Зеленський.
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13.07.2022 07:03
+35
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13.07.2022 07:14
+33
Так це зелені дебіли й співають за вказівкою Єрмака, дурепа комісарка скільки разів в коментарях оббріхувала Німеччину.
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13.07.2022 07:07
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Обіцянки-цяцянки...
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13.07.2022 07:00 Ответить
Вже багато з того, що є в списку знаходиться в Україні, а це у тисячу раз більше, чим для України зробив український Президент пан Зеленський.
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13.07.2022 07:03 Ответить
Тут співали хором: німці не допомагають. Може досить скиглити?
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13.07.2022 07:03 Ответить
Так це зелені дебіли й співають за вказівкою Єрмака, дурепа комісарка скільки разів в коментарях оббріхувала Німеччину.
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13.07.2022 07:07 Ответить
Німецьки брати з нами ! СЛАВА NАЦІЇ !!!!
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13.07.2022 07:52 Ответить
Раніше савети краще Німеччині допомагали, одних солдат радянських 500 000 прислали майже на 50 років, а техніки... Цікаво, якщо так "багато" будуть допомагати Україні не прийдуть до німців знову помічники з рабсеї.
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13.07.2022 08:03 Ответить
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13.07.2022 07:14 Ответить
Що ви хочете? В баби замість голови парасолька.
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13.07.2022 07:18 Ответить
Для свого гаманця у неї розуму вистачає.
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13.07.2022 07:40 Ответить
Красти бюджетні гроші багато розуму не треба, особливо коли схематоз не твій, а ти просто виконавець.
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13.07.2022 09:24 Ответить
Там Испания Леопарды собралась передавать. Что по этому поводу скажет немчура?
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13.07.2022 07:16 Ответить
Мабуть нічого не скаже, бо, здається ті танки були виготовлені в Іспанії по ліцензії. Якщо в угоді про ліцензію не було нічого сказано про передачу третій стороні, то ...
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13.07.2022 07:42 Ответить
Так ото ж.
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13.07.2022 07:53 Ответить
Нарешиі Німецькі Танки ! - Ми пробієм діру в генетичній пам'яті pycciшеншBaйHE !!!! CЛАВА NАЦІЇ !!!!
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13.07.2022 07:56 Ответить
Непоганий список
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13.07.2022 07:23 Ответить
> 21,8 мільйона патронів до пістолетів

Патронів до стрілецької зброї. До пістолетів стільки не треба.
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13.07.2022 07:23 Ответить
Можливо, перекладач переклав "стрілецьку зброю", як пістолети.
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13.07.2022 10:59 Ответить
Я не розмовляю німецькою, але автоматичний перекладач англійською переклав як "firearms ammunition". Firearm це стрілецька зброя, не тільки пістолеті.
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13.07.2022 11:27 Ответить
Це вони планують постачати до України у 2022 році ,а що реально вже передали цього ми не знаємо. Ну нехай цuм списком лякають майбутніх російських трупів.
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13.07.2022 07:46 Ответить
Це вже передали.
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13.07.2022 09:43 Ответить
Мало!
Сльози!
Особливо - важкого озброєння, гаубиць з бк, і броні. Мало!

Втім: за минулих три роки Україна мала б сама це виробити, і більше, ніж перелічене в цьому списку... Але: ДОЗ не фінансувався...
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13.07.2022 08:06 Ответить
Україна і сьогодні могла би виробляти зброю і броню
скільки пишу - 100км від украінськой границі словацкий меткомбінат Кошице чі в 30 км від украінськой границі румунський меткомбінат вполне могли би організувати сумістне виробництво снарядів за гроши ЕС
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13.07.2022 08:58 Ответить
Трохи не так - грошей виділяли більше, чим при папередніку, але ДОЗ не виконувалось.
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13.07.2022 10:40 Ответить
Особливо вражений патронами до пістолета.
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13.07.2022 08:21 Ответить
Президент Украины мистер HIMARS... каже щиро дякую...
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13.07.2022 08:40 Ответить
Перелік справді гарний але ще б самоходок
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13.07.2022 08:45 Ответить
Усе згодиться, але МАЛО!
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13.07.2022 08:50 Ответить
Зброя з Німеччини, це смішно... Цей список укий вони уже передали з 24.02го.... Дальше що? Скажуть ну ось список і ми його виконали...

Побачив заголовок аж усміхнувся...
Доброго всім дня і СЛАВА УКРАЇНІ!!!
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13.07.2022 09:04 Ответить
Це якась фігня , а не допомога

Танки й гаубеці і засоби про/ппо
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13.07.2022 09:23 Ответить
Tod den kleinen russischen Schweinchen.
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13.07.2022 09:42 Ответить
>>>10 тонн засоби очищення вихлопних газів дизельних двигунів AdBlue>>>

В спредньому 2 євро літр. 100% подарунок комусь з оточення Єрмакана 20к євро
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13.07.2022 09:46 Ответить
З такою зброєю від фріців не перемагають, а виживають. Аби зараз був порошенко, зараз підривалися б склади ЗСУ, армія б була знищена у котлах, а кондитер підписував би чергову капітуляцію -мінськ 3.
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13.07.2022 09:52 Ответить
Wir danken Ihnen. Aggression muss gestoppt werden
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13.07.2022 09:55 Ответить
Всё-таки жёсткая критика Шольца со стороны посла Мельника не прошла даром!
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13.07.2022 10:04 Ответить
не корректно перевели. 21,8 Millionen Schuss Handwaffenmunition. Это к ручному оружию патроны
Виды оружия https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Handwaffen_der_Bundeswehr
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13.07.2022 10:10 Ответить
Я-то думаю, нахрена нам для пистолетов патроны?
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13.07.2022 11:06 Ответить
3000 польових телефонів та 5000 бабін.
Сук@ вони що реально думають що наші в окопах як в 41 воюють.
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13.07.2022 10:26 Ответить
Передають не все те що потрібно. Невже Україна просила каски спальні мішки бінклі? Україна просила наступальну зброю . А біноклі є свої. А ті 30 броневиків неясно будуть вони в Україні чи залишаться тільки в списку.
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13.07.2022 11:43 Ответить
Прочитал. Ниочем.
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13.07.2022 12:21 Ответить
напиши о чём ты лично сделал. 500 стингеров ни о чём. два месяца не летают, или 900 гранатомётов, на азове с них бтры уничтожали.
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13.07.2022 12:26 Ответить
Якби так і разом з тим ніяк. Шуму багато, толку мало. Особливо вразили піддони. Але дякуємо і за це.
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13.07.2022 19:37 Ответить
 
 