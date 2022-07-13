Германия опубликовала полный список военной помощи Украине

Правительство Германии опубликовало полный список военного оборудования и оружия, которое включено в пакет военной помощи Украине на 2022 год.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу правительства Германии.

Сообщается, что часть анонсированного вооружения Украина получит в ближайшее время, но точные сроки поставок держатся в секрете. В список военной помощи от немецкого правительства вошли самоходные гаубицы Panzerhaubitzen 2000, гранатометы, легковые и грузовые автомобили, мобильный госпиталь, запчасти к истребителям МиГ-29, 30 бронемашин, средства борьбы с беспилотниками противовоздушные ракеты "Стрела" и т.д.

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Полный список вооружения и оборудования для ВСУ: