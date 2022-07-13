Германия опубликовала полный список военной помощи Украине
Правительство Германии опубликовало полный список военного оборудования и оружия, которое включено в пакет военной помощи Украине на 2022 год.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу правительства Германии.
Сообщается, что часть анонсированного вооружения Украина получит в ближайшее время, но точные сроки поставок держатся в секрете. В список военной помощи от немецкого правительства вошли самоходные гаубицы Panzerhaubitzen 2000, гранатометы, легковые и грузовые автомобили, мобильный госпиталь, запчасти к истребителям МиГ-29, 30 бронемашин, средства борьбы с беспилотниками противовоздушные ракеты "Стрела" и т.д.
Полный список вооружения и оборудования для ВСУ:
- 900 противотанковых гранатометов и 3000 боеприпасов к ним;
- 14 900 противотанковых мин;
- 500 зенитных ракет Stinger;
- 2700 противовоздушных ракет "Стрела";
- 7 самоходных гаубиц калибра 155 мм Panzerhaubitzen 2000 (включая обучение и запчасти к ним, в рамках совместного проекта с Нидерландами);
- 21,8 миллиона патронов к пистолетам;
- 100 пулеметов MG 3 с 500 запасными стволами и затворами;
- 100 000 ручных гранат;
- 5300 зарядов взрывчатого вещества;
- 100 000 метров детонирующего шнура и 100 000 взрывчатых капсул;
- 350 000 детонаторов;
- 10500 артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм;
- 10 орудий для поражения беспилотников;
- 14 датчиков и глушителей для защиты от беспилотников;
- 100 автоматических форсунок;
- 28 000 боевых касок;
- 15 поддонов с одеждой;
- 280 единиц автотранспорта;
- 100 палаток;
- 12 электрогенераторов;
- 6 поддонов материала для обезвреживания взрывоопасных предметов;
- 125 биноклей;
- 1200 больничных коек;
- 18 поддонов с медикаментами и 60 хирургических светильников;
- защитная одежда, хирургические маски;
- 10 000 спальных мешков;
- 600 пар очков для стрельбы;
- 1 радиочастотная система;
- 3000 полевых телефонов с 5000 бобинами полевого шнура и переносным оборудованием;
- 1 полевой госпиталь (совместный проект с Эстонией);
- 353 пары очков ночного видения;
- 4 электронные устройства защиты от беспилотников;
- 165 биноклей;
- медицинские принадлежности (включая рюкзаки и аптечки);
- 38 лазерных дальномеров;
- Топливо дизельное и бензиновое;
- 10 тонн средства очистки выхлопных газов дизельных двигателей AdBlue;
- 500 наборов перевязочных материалов для остановки кровотечения;
- 402 000 коробок с сухими пайками;
- запчасти к истребителям МиГ-29;
- 30 единиц бронетехники.
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+60 Анатолий К #427424
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Патронів до стрілецької зброї. До пістолетів стільки не треба.
Сльози!
Особливо - важкого озброєння, гаубиць з бк, і броні. Мало!
Втім: за минулих три роки Україна мала б сама це виробити, і більше, ніж перелічене в цьому списку... Але: ДОЗ не фінансувався...
скільки пишу - 100км від украінськой границі словацкий меткомбінат Кошице чі в 30 км від украінськой границі румунський меткомбінат вполне могли би організувати сумістне виробництво снарядів за гроши ЕС
Побачив заголовок аж усміхнувся...
Доброго всім дня і СЛАВА УКРАЇНІ!!!
Танки й гаубеці і засоби про/ппо
В спредньому 2 євро літр. 100% подарунок комусь з оточення Єрмакана 20к євро
Виды оружия https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Handwaffen_der_Bundeswehr
Сук@ вони що реально думають що наші в окопах як в 41 воюють.