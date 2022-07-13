На 13 липня призначено один евакуаційний потяг, - "Укрзалізниця"
"Укрзалізниця" призначила евакуаційний потяг на 13 липня – з Покровська до Львова.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт "Укрзалізниці".
Потяг 234/233 вирушить о 16:30 за маршрутом Покровськ – Дніпро – Львів.
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Валентин Коваль
показати весь коментар13.07.2022 07:59 Відповісти Мені подобається 0
Aleks_15
показати весь коментар13.07.2022 08:49 Відповісти Мені подобається 0
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