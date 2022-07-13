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На 13 липня призначено один евакуаційний потяг, - "Укрзалізниця"

укрзалізниця

"Укрзалізниця" призначила евакуаційний потяг на 13 липня – з Покровська до Львова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт "Укрзалізниці".

Потяг 234/233 вирушить о 16:30 за маршрутом Покровськ – Дніпро – Львів.

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Автор: 

Укрзалізниця (6835) евакуація (2308)


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треба виізжати бо безвихідь -- прильоти стрес
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13.07.2022 07:59 Відповісти
сочувствую Львову
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13.07.2022 08:49 Відповісти
 
 