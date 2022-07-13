Між Україною і Румунією побудують новий мостовий перехід через Тису
Україна та Румунія підписали угоду про будівництво мосту через річку Тиса, який з'єднає село Біла Церква Закарпатської області та місто Сігету-Мармацієй. Нова конструкція повинна замінити дерев'яний міст.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЦТС.
Згідно з домовленостями двох країн, новий міст має відкрити регіон для транскордонної торгівлі та міжнародних логістичних маршрутів.
Раніше рух між двома країнами в окрузі здійснювався через дерев'яний міст 2000 року побудови. Новий міст складається з двох паралельних 260-метрових споруд, з двома смугами руху в кожному напрямку. Вартість проєкту становить приблизно 30 млн євро, ввести в експлуатацію його мають через два роки.
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