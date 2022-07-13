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Між Україною і Румунією побудують новий мостовий перехід через Тису

тиса,румунія

Україна та Румунія підписали угоду про будівництво мосту через річку Тиса, який з'єднає село Біла Церква Закарпатської області та місто Сігету-Мармацієй. Нова конструкція повинна замінити дерев'яний міст.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЦТС.

Згідно з домовленостями двох країн, новий міст має відкрити регіон для транскордонної торгівлі та міжнародних логістичних маршрутів.

Раніше рух між двома країнами в окрузі здійснювався через дерев'яний міст 2000 року побудови. Новий міст складається з двох паралельних 260-метрових споруд, з двома смугами руху в кожному напрямку. Вартість проєкту становить приблизно 30 млн євро, ввести в експлуатацію його мають через два роки.

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Автор: 

міст (1231) Румунія (1158) Україна (5874)


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Тече річка Тиса, в ній московська кров)
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13.07.2022 07:16 Відповісти
Ну це добре рішення ,підтримую
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13.07.2022 07:42 Відповісти
яволь
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13.07.2022 07:52 Відповісти
Там перехід Солотвино - Сигіт, а не Біла Церква.
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13.07.2022 09:35 Відповісти
*** вашу мать, війну треба для початку виграти. Курва, крадуть гроші на очах, такого ще не бачила наша Ненька.
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13.07.2022 09:48 Відповісти
Не шукараду там, де її нема. Україні для логістики з Європою цей міст дуже потрібен - туди експорт, звідти зброя. Невідомо коли порти розблокують, а возити треба багато і не по деревя'ному мосту
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13.07.2022 10:18 Відповісти
истинно рузким унтерменшам выть !
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13.07.2022 12:01 Відповісти
НАТО, зроби нам переправи на понтонах !
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13.07.2022 12:24 Відповісти
 
 