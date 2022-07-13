Окупанти вербують маріупольців на війну, прикриваючись наймом на роботу

Загарбники пропонують маріупольцям роботу пожежними інспекторами. Тих, хто зголосився, обціяють відправити до Донецька на "тренування й навчання".

Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Тепер намагаються вербувати людей через масову пропозицію роботи пожарними інспекторами. Набирають людей віком виключно від 25 до 30 років, без досвіду роботи", - написав він.

Тих, хто цікавиться "роботою", обіцяють відправити до Донецька на "тренування й навчання" на пару місяців, оскількі досвіду немає.

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"Це цілком співпадає з попередніми інсайдами про план прихованої мобілізації в Маріуполі від окупаційної влади. Власне цікава і посада - інспектор з нагляду, враховуючи що нагляди за пожарною безпекою в Маріуполі немає де", - додав Андрющенко.