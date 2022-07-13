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Новини Війна
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Окупанти вербують маріупольців на війну, прикриваючись наймом на роботу

днр

Загарбники пропонують маріупольцям роботу пожежними інспекторами. Тих, хто зголосився, обціяють відправити до Донецька на "тренування й навчання".

Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Тепер намагаються вербувати людей через масову пропозицію роботи пожарними інспекторами. Набирають людей віком виключно від 25 до 30 років, без досвіду роботи", - написав він.

Тих, хто цікавиться "роботою", обіцяють відправити до Донецька на "тренування й навчання" на пару місяців, оскількі досвіду немає.

Також дивіться: Маріупольських фермерів змушують передавати весь врожай "торговому дому "ДНР", - Андрющенко. ВIДЕО

"Це цілком співпадає з попередніми інсайдами про план прихованої мобілізації в Маріуполі від окупаційної влади. Власне цікава і посада - інспектор з нагляду, враховуючи що нагляди за пожарною безпекою в Маріуполі немає де", - додав Андрющенко.

Автор: 

Донецьк (946) Маріуполь (3226) окупація (6680) мобілізація (3038) ОРДЛО (320) Андрющенко Петро (693)


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Маріупольці , вас взують в лапті. Обережно ‼️

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13.07.2022 09:02 Відповісти
І шо, є такі епічні довбо(ОЙ)би що ведуться?
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13.07.2022 09:10 Відповісти
Ну якщо вони не допомагали ЗСУ та Азову боронити місто, то тепер нехай воюють за кацапів. Переважна більшість з тих молодих чоловіків цілком могли воювати, але не хотіли. Так що все справедливо - відсидітися у них не вийде. А більшість з них, мабуть, ще й чекали "рускава міра".
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13.07.2022 09:43 Відповісти
остались одни мотивированные пособники, они пойдут
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13.07.2022 09:54 Відповісти
ми за мір і нє протів Украіни но і нє протів дружби с сасєдямі так как у нас адно прошлоє ну так ось
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13.07.2022 10:39 Відповісти
 
 