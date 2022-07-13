УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10057 відвідувачів онлайн
Новини
867 5

На Київщині розпочато збір ранніх зернових

зерно,урожай,пшениця,жнива,врожай,збір,ячмінь

Аграрії Білоцерківського та Фастівського районів Київської області розпочали збирання зернових культур урожаю поточного року.

Про це повідомила пресслужба Київської обласної військової адміністрації (ОВА), інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, до 12 липня в області вже зібрано 6,8 тис. тонн зернових та зернобобових із площі 2,42 тис. га за середньої врожайності 28,1 ц/га. Культур озимого ячменю намолочено 4,6 тис. тонн, гороху – 2,2 тис. тонн.

Також розпочався збір озимого ріпаку, якого вже намолочено 7,2 тис. тонн із середньою врожайністю 24 ц/га.

ОВА уточнила, що у 2022 році заплановано збирання ранніх зернових та зернобобових на загальній площі 271,3 тис. га, зокрема озимої та ярої пшениці - 203,3 тис. га, ячменю - 50,3 тис. га, жита - 10 ,8 тис. га, вівса - 2,9 тис. га та гороху - 4 тис. га.

Також читайте: Україна експортує близько 30% від довоєнного обсягу сільськогосподарської продукції, - Кубраков

Автор: 

зерно (3118) Київська область (4009) урожай (586) зернові (1235)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Бог в помощь, Панове.
показати весь коментар
13.07.2022 13:03 Відповісти
Може, "пресслужбі" варто було б помовчати?!
показати весь коментар
13.07.2022 13:04 Відповісти
Накуя на цьому наголошувати?
показати весь коментар
13.07.2022 13:31 Відповісти
Вийшла зранку на балкон, а воно літом пахне і пшеницею...в добру погоду і в тихий час,земляки. Бережіть себе
показати весь коментар
13.07.2022 13:37 Відповісти
Це нагадування для диверсантів, що пора діяти? Олєні...
показати весь коментар
13.07.2022 14:52 Відповісти
 
 