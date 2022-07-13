На Київщині розпочато збір ранніх зернових
Аграрії Білоцерківського та Фастівського районів Київської області розпочали збирання зернових культур урожаю поточного року.
Про це повідомила пресслужба Київської обласної військової адміністрації (ОВА), інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, до 12 липня в області вже зібрано 6,8 тис. тонн зернових та зернобобових із площі 2,42 тис. га за середньої врожайності 28,1 ц/га. Культур озимого ячменю намолочено 4,6 тис. тонн, гороху – 2,2 тис. тонн.
Також розпочався збір озимого ріпаку, якого вже намолочено 7,2 тис. тонн із середньою врожайністю 24 ц/га.
ОВА уточнила, що у 2022 році заплановано збирання ранніх зернових та зернобобових на загальній площі 271,3 тис. га, зокрема озимої та ярої пшениці - 203,3 тис. га, ячменю - 50,3 тис. га, жита - 10 ,8 тис. га, вівса - 2,9 тис. га та гороху - 4 тис. га.
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