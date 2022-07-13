Зеленський про відбудову України: Колосальні інвестиції і абсолютно новий рівень безпеки по всій країні. ФОТОрепортаж

Відбудова України має забезпечити відновлення принципів життя і абсолютно новий рівень безпеки по всій нашій країні

Про це президент України Володимир Зеленський написав у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Відбудувати Україну - це відновити принципи життя, відновити простір життя, відновити те, що робить людей людьми. Звичайно, це означає масштабне будівництво. Звичайно, це означає велике фінансування й колосальні інвестиції. Звичайно, це означає абсолютно новий рівень безпеки по всій нашій країні, якій і надалі жити поруч із Росією", - зазначив глава держави.



















Також читайте: Подякував Франції за намір відбудовувати Чернігівщину, - Зеленський провів перемовини зі спікером французького сенату Ларше