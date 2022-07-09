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Новини Політика України
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Зеленський (17522) Франція (1974) Чернігівщина (1314) відбудова (273) Ларше (5)

Подякував Франції за намір відбудовувати Чернігівщину, - Зеленський провів перемовини зі спікером французького сенату Ларше

Новини Цензор.НЕТ Політика України

ларше

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з главою Сенату Франції Жераром Ларше та делегацією верхньої палати французького парламенту наголосив, що якнайшвидше відновлення миру на українській землі залишається першочерговим пріоритетом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба глави держави.

Зеленський поінформував сенаторів про розвиток ситуації на фронті. У зв'язку із цим сторони обговорили питання подальшого нарощування допомоги силам оборони України.

Він також наголосив на важливості напрацювання дієвих гарантій безпеки для нашої держави. "Володимир Зеленський зазначив, що Франція є одним із ключових партнерів України в цьому напрямі", - наголошується в повідомленні.

Президент подякував за готовність Франції за намір сприяти у відновленні Чернігівської області.

Глава держави відзначив важливу роль Франції у набутті Україною статусу кандидата у члени Європейського Союзу.

"Роль французького головування в ЄС у цьому процесі, а також позиції вашої держави та особисто президента Емманюеля Макрона неможливо переоцінити", – наголосив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Національні парламенти Європи підтримуватимуть Україну до затвердження рішення про вступ до ЄС, - голова Сенату Франції Ларше

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+22
Що і треба було довести - "Блазень" не пустив Атрошенка в Європу бо хоче буть "благодійником" для чернігівців САМ
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09.07.2022 19:57
+10
Теж про це подумав.
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09.07.2022 20:04
+9
Ни копейки мимо кармана Ермака и Татарова.
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09.07.2022 20:32
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Що і треба було довести - "Блазень" не пустив Атрошенка в Європу бо хоче буть "благодійником" для чернігівців САМ
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09.07.2022 19:57 Відповісти
Теж про це подумав.
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09.07.2022 20:04 Відповісти
Зелений Петрушка...
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09.07.2022 20:02 Відповісти
Вікторію Спартц теж не пустив, щей обгадив.
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09.07.2022 20:04 Відповісти
В Україні головним має бути толкова людина і чує моє серце, що це буде не зільонський...
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09.07.2022 20:12 Відповісти
Які виборці, така і людина.
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09.07.2022 20:31 Відповісти
Зеленського вибрали як то кажуть "хоть и пазор лишь бы небыло вайны", а воно ось як сталося
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09.07.2022 21:07 Відповісти
Чего то на фотке Ермака нет. Странно)
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09.07.2022 20:15 Відповісти
Провів перемовини, подякував за відбудову, потиснув руку, познайомився з французом.
І шо? Приорітети затвердили?
Хоч дружбанами стали?
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09.07.2022 20:16 Відповісти
Главное лохам впарить шо царь о них заботится. Доя осознания того, что ваабще нифига по факту неделается, на это нужно мышление и память
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09.07.2022 21:10 Відповісти
Бойцов «Азова» приговорили к смертной казни в т.н. «ДНР».

Речь идет о Константине «Фоксе» Никитенко и его сослуживце Николае «Фросте». Местные СМИ пишут, что они приговорены к расстрелу.

Сталин на том свете нервно курит в сторонке 🤬
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09.07.2022 20:27 Відповісти
Зеля так всех рятує
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09.07.2022 20:54 Відповісти
Уже 95 квартал спасен он за границей
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09.07.2022 21:11 Відповісти
Ни копейки мимо кармана Ермака и Татарова.
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09.07.2022 20:32 Відповісти
Для кого війна а для кого мати рідна
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09.07.2022 21:53 Відповісти
Вот и нарцисс,один договорился,а другой герой...
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09.07.2022 20:52 Відповісти
Зе Ти як президент повний ноль,тебе ніколи ніколи в житті не вибере, слава богу що я за таку тварину не голосував,в цій війні ти так виновен як и путлер
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09.07.2022 21:52 Відповісти
Не ображайте "мудрий нАрід"...
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09.07.2022 22:12 Відповісти
 
 