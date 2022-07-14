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Понад 40 країн підтримали Україну в Міжнародному суді ООН

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

суд,оон

Понад 40 країн світу, зокрема Німеччина, Франція, Італія, США, Велика Британія, Японія, Австралія, а також влада ЄС висловили підтримку Україні, яка звернулася до Міжнародного Суду ООН з позовом проти Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на спільну заяву, яку опублікував сайт Єврокомісії.

Країни заявили про підтримку позову України, який ініціював розгляд у Міжнародному Суді ООН відповідно до Конвенції ООН 1948 року про запобігання злочину геноциду і покарання за нього.

Зазначається, що за допомогою цього позову Україна хоче домогтися постанови про те, що Росія не має права на підставі не підтверджених фактами тверджень про наявність геноциду проводити військові дії в Україні

Країни, що підписали Спільну заяву на підтримку Києва, наголошують на важливості цього судового процесу і наполегливо закликають Росію негайно припинити військові дії в Україні, як того вимагає постанова суду від 16 березня 2022 року.

"Якщо Росія не виконає рішення суду від 16 березня, це буде ще одним порушенням міжнародного права", - констатується в спільній заяві країн.

У документі вказується, що Росія має нести відповідальність за свої дії.

Заява завершується закликом до міжнародної спільноти вивчити всі можливості для надання допомоги Україні в її розгляді в Міжнародному Суді ООН.

Читайте: Україна звернулася до Міжнародного Суду ООН і вимагає від РФ визнання відповідальності та повного відшкодування завданих збитків

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+7
семидесяти державам Африки і Азії НЕ ПОКУЙ українське зерно Тому цім державам треба продавати зерно ДОРОЖЧЕ . Хай платять за свій ПОКУ
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14.07.2022 08:55
+5
На планеті існує біля 200 держав.
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14.07.2022 07:50
+5
1. ЗСУ за допомогою HIMERS'ів винищило склади і командні пункти противника настільки, що у ворогів істерика і вони втратили змогу наступати.
2. І тут Єрмак за дорученням Зеленського одразу підписує перемир'я.
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14.07.2022 07:51
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На планеті існує біля 200 держав.
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14.07.2022 07:50 Відповісти
як показує голосування в ООН, семидесяти державам Африки і Азії покуй події в Європі. Ще сімдесят визначаються лише тоді, коли вони є в залі, і можуть натиснути кнопку. І лише десять - підтримують лаптєстан.
Так що 50 проти 10-ти - це нормальний розклад
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14.07.2022 08:50 Відповісти
семидесяти державам Африки і Азії НЕ ПОКУЙ українське зерно Тому цім державам треба продавати зерно ДОРОЖЧЕ . Хай платять за свій ПОКУ
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14.07.2022 08:55 Відповісти
Імхо-не продавати їм зовсім.Хай смокчуть *********** прутень-він для таких покидьків особливо калорійний.
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14.07.2022 09:00 Відповісти
1. ЗСУ за допомогою HIMERS'ів винищило склади і командні пункти противника настільки, що у ворогів істерика і вони втратили змогу наступати.
2. І тут Єрмак за дорученням Зеленського одразу підписує перемир'я.
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14.07.2022 07:51 Відповісти
більшість не за нас -- шо ж ім таке придумати
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14.07.2022 07:55 Відповісти
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14.07.2022 08:14 Відповісти
одна длиннее
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14.07.2022 08:15 Відповісти
Так медведев и ростом пониже. 😜
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14.07.2022 08:32 Відповісти
Та що короче - для лаврова . А медведева проще закопать . Живцем
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14.07.2022 08:58 Відповісти
Это значит, что только 40 стран в мире цивилизованные. Остальные - подавляющее большинство - не меньше 70% - дикари. Так и придется жить среди дикарей...
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14.07.2022 08:27 Відповісти
ООН довела свою недієздатність. НАТО довів свою недієздатність. ЄС сьогодні практично неспроможний ні на що. Демократія виродилася до розподілу привілеїв для злочинців та збоченців. ЄС поводяться, як маразматики, що вдарилися в дитинство. США - як просто старі маразматики. НАТО - як перелякані вівці. Настав час шукати нових принципів влаштування цивілізованого світу.
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14.07.2022 08:34 Відповісти
Росії це міжнародне право до жопи ,вона його ніколи не виконуе , в нuх діє такий закон що їхні російське право вище за міжнародне право і зараз Росія накладе вето на це рішення і що цей беззубий ООН буде робити ? Знову нам розкажуть казки про білого бичка та будуть закликати Росію вивести війська , противно вже слухати.
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14.07.2022 08:49 Відповісти
Добавлю, що наРасєя вклала в ООН та ЄС стільки грошей, що вони будуть стурбовано переживати за Україну. А НАТО, завдяки цій війні, отримало внески тих країн, які перестали платити вже років з 10. Так що, ми сам на сам з кацапєтовкой. Добавити ще, що ОП на 90% складається з агентури ФСБ. А війна ведеться завдяки ЗСУ, Теробороні та морально-стійкому дусі українців. Якби не народ, то влада давно б оголосила капітуляцію. І не треба дякувати верховному, він тут ні до чого.
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14.07.2022 10:01 Відповісти
Выгнать ********* из ООН и всех делов
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14.07.2022 09:20 Відповісти
 
 