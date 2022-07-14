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Более 40 стран поддержали Украину в Международном суде ООН

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

суд,оон

Более 40 стран мира, включая Германию, Францию, Италию, США, Великобританию, Японию, Австралию, а также власти ЕС выразили поддержку Украине, которая обратилась в Международный Суд ООН с иском против России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на совместное заявление, опубликованное сайтом Еврокомиссии.

Страны заявили о поддержке иска Украины, инициировавшего рассмотрение в Международном Суде ООН в соответствии с Конвенцией ООН 1948 года о предотвращении преступления геноцида и наказании за него.

С помощью этого иска Украина хочет добиться постановления о том, что Россия не имеет права на основании не подтвержденных фактами утверждений о наличии геноцида проводить военные действия в Украине.

Страны, подписавшие Совместное заявление в поддержку Киева, отмечают важность этого судебного процесса и настоятельно призывают Россию немедленно прекратить военные действия в Украине, как того требует постановление суда от 16 марта 2022 года.

"Если Россия не выполнит решение суда от 16 марта, это будет еще одним нарушением международного права", – констатируется в совместном заявлении стран.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина обратилась в Международный Суд ООН и требует от РФ признания ответственности и полного возмещения нанесенного ущерба

В документе указывается, что Россия должна отвечать за свои действия.

Заявление завершается призывом к международному сообществу изучить все возможности для оказания помощи Украине в его рассмотрении в Международном Суде ООН.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+7
семидесяти державам Африки і Азії НЕ ПОКУЙ українське зерно Тому цім державам треба продавати зерно ДОРОЖЧЕ . Хай платять за свій ПОКУ
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14.07.2022 08:55
+5
На планеті існує біля 200 держав.
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14.07.2022 07:50
+5
1. ЗСУ за допомогою HIMERS'ів винищило склади і командні пункти противника настільки, що у ворогів істерика і вони втратили змогу наступати.
2. І тут Єрмак за дорученням Зеленського одразу підписує перемир'я.
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14.07.2022 07:51
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Правила форума Совет форумчан
На планеті існує біля 200 держав.
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14.07.2022 07:50 Ответить
як показує голосування в ООН, семидесяти державам Африки і Азії покуй події в Європі. Ще сімдесят визначаються лише тоді, коли вони є в залі, і можуть натиснути кнопку. І лише десять - підтримують лаптєстан.
Так що 50 проти 10-ти - це нормальний розклад
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14.07.2022 08:50 Ответить
семидесяти державам Африки і Азії НЕ ПОКУЙ українське зерно Тому цім державам треба продавати зерно ДОРОЖЧЕ . Хай платять за свій ПОКУ
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14.07.2022 08:55 Ответить
Імхо-не продавати їм зовсім.Хай смокчуть *********** прутень-він для таких покидьків особливо калорійний.
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14.07.2022 09:00 Ответить
1. ЗСУ за допомогою HIMERS'ів винищило склади і командні пункти противника настільки, що у ворогів істерика і вони втратили змогу наступати.
2. І тут Єрмак за дорученням Зеленського одразу підписує перемир'я.
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14.07.2022 07:51 Ответить
більшість не за нас -- шо ж ім таке придумати
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14.07.2022 07:55 Ответить
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14.07.2022 08:14 Ответить
одна длиннее
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14.07.2022 08:15 Ответить
Так медведев и ростом пониже. 😜
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14.07.2022 08:32 Ответить
Та що короче - для лаврова . А медведева проще закопать . Живцем
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14.07.2022 08:58 Ответить
Это значит, что только 40 стран в мире цивилизованные. Остальные - подавляющее большинство - не меньше 70% - дикари. Так и придется жить среди дикарей...
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14.07.2022 08:27 Ответить
ООН довела свою недієздатність. НАТО довів свою недієздатність. ЄС сьогодні практично неспроможний ні на що. Демократія виродилася до розподілу привілеїв для злочинців та збоченців. ЄС поводяться, як маразматики, що вдарилися в дитинство. США - як просто старі маразматики. НАТО - як перелякані вівці. Настав час шукати нових принципів влаштування цивілізованого світу.
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14.07.2022 08:34 Ответить
Росії це міжнародне право до жопи ,вона його ніколи не виконуе , в нuх діє такий закон що їхні російське право вище за міжнародне право і зараз Росія накладе вето на це рішення і що цей беззубий ООН буде робити ? Знову нам розкажуть казки про білого бичка та будуть закликати Росію вивести війська , противно вже слухати.
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14.07.2022 08:49 Ответить
Добавлю, що наРасєя вклала в ООН та ЄС стільки грошей, що вони будуть стурбовано переживати за Україну. А НАТО, завдяки цій війні, отримало внески тих країн, які перестали платити вже років з 10. Так що, ми сам на сам з кацапєтовкой. Добавити ще, що ОП на 90% складається з агентури ФСБ. А війна ведеться завдяки ЗСУ, Теробороні та морально-стійкому дусі українців. Якби не народ, то влада давно б оголосила капітуляцію. І не треба дякувати верховному, він тут ні до чого.
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14.07.2022 10:01 Ответить
Выгнать ********* из ООН и всех делов
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14.07.2022 09:20 Ответить
 
 