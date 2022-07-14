Через ворожі обстріли у Харкові зруйновано депо метрополітену
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У Харкові внаслідок ворожих обстрілів зруйновано депо метрополітену.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення поліції Харківської області в Telegram і голови Харківської ОДА Олега Синєгубова в Telegram.
"13 липня ракетної атаки зазнав Харків, внаслідок чого частково зруйновано приміщення депо метрополітену та підприємства", - йдеться в повідомленні.
За даними Синєгубова, вночі російські війська завдали ракетних ударів по Немишлянському і Основ'янському районах Харкова.
"Пошкоджено об’єкти транспортної інфраструктури, приватне підприємство, зруйнована 3-поверхова будівля та автомобілі. Рятувальники ліквідували пожежі", - зазначив він.
За попередніми даними, жертв і постраждалих немає.
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+5 Moshe Dayan
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