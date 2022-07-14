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Через ворожі обстріли у Харкові зруйновано депо метрополітену

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

харків

У Харкові внаслідок ворожих обстрілів зруйновано депо метрополітену.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення поліції Харківської області в Telegram і голови Харківської ОДА Олега Синєгубова в Telegram.

"13 липня ракетної атаки зазнав Харків, внаслідок чого частково зруйновано приміщення депо метрополітену та підприємства", - йдеться в повідомленні.

За даними Синєгубова, вночі російські війська завдали ракетних ударів по Немишлянському і Основ'янському районах Харкова.

"Пошкоджено об’єкти транспортної інфраструктури, приватне підприємство, зруйнована 3-поверхова будівля та автомобілі. Рятувальники ліквідували пожежі", - зазначив він.

За попередніми даними, жертв і постраждалих немає.

Також читайте: Ворог намагався завдати удару по Харкову. ЗСУ дали відсіч ворогу біля Довгенького, змусивши його відійти з втратами, - Синєгубов

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+5
Из белгорода ракеты летят примерно из одного и того же места. Мы можем отследить и уничтожить? Русня пятый месяц разбирает Харьков по кирпричику. Нужно защищаться.
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14.07.2022 10:33
+4
В Білгороді хіба є депо метрополітену? Немає! Тому пропонує ******* по депо метрополітену моськви (ну як варіянт Ленінграду, хоча там трохи відстані є)
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14.07.2022 10:33
+4
Зброя яка перейшла кордон ,належить Україні і це її справа,що робити і куди стріляти. Може просто іде з оп,що це заборонено,бо дерьмаку потім ботокс премію не виплатить.
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14.07.2022 10:38
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А в ответ по Белгороду , тишина???
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14.07.2022 10:28 Відповісти
В Білгороді хіба є депо метрополітену? Немає! Тому пропонує ******* по депо метрополітену моськви (ну як варіянт Ленінграду, хоча там трохи відстані є)
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14.07.2022 10:33 Відповісти
Из белгорода ракеты летят примерно из одного и того же места. Мы можем отследить и уничтожить? Русня пятый месяц разбирает Харьков по кирпричику. Нужно защищаться.
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14.07.2022 10:33 Відповісти
нізя, США і Захід не дозволили стріляти по расісі, а то путін нападьот
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14.07.2022 10:35 Відповісти
Зброя яка перейшла кордон ,належить Україні і це її справа,що робити і куди стріляти. Може просто іде з оп,що це заборонено,бо дерьмаку потім ботокс премію не виплатить.
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14.07.2022 10:38 Відповісти
Офіційні особи США одморозились на нашу користь: порставлена зброя вже ваша, робіть, що хочете. Тут у нас кротів до)(*я.
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14.07.2022 10:43 Відповісти
Моше: "Мы можем отследить и уничтожить? "
Отследить можем, уничтожить -- нет. Пока. Средства ограничены и необходимы для сдерживания вражеского наступления.
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14.07.2022 10:44 Відповісти
Депо с потерями п/с обстреливают второй раз. Подвижный состав можно отстаивать в туннелях. Похоже на целенаправленное вредительство - подстава под удар.
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14.07.2022 10:40 Відповісти
Методично убивают город 5 месяц. Жилье и службы жизнедеятельности, работающие предприятия. Зима добьет остальное. Уехали много, очень. Пожилых и совсем старых очень много. Граница рядом. Подлет минута. Срочно нужен международный уровень решениЯ. Ведь ясно давно. Мариуполь покажется игрушкой скоро.
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14.07.2022 11:17 Відповісти
орчині прильоті как завещал великий Гепа..орочьи ракеті и торпеді по заветам ильича допі и троцкого киві..
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14.07.2022 11:43 Відповісти
 
 