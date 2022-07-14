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Из-за вражеских обстрелов в Харькове разрушено депо метрополитена

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

харків

В Харькове в результате вражеских обстрелов разрушено депо метрополитена.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение полиции Харьковской области в Telegram и главы Харьковской ОГА Олега Синегубова в Telegram.

"13 июля ракетной атаке подвергся Харьков, в результате чего частично разрушено помещение депо метрополитена и предприятия", — говорится в сообщении.

По данным Синегубова, ночью российские войска нанесли ракетные удары по Немышлянскому и Основянскому районам Харькова.

"Повреждены объекты транспортной инфраструктуры, частное предприятие, разрушено 3-этажное здание и автомобили. Спасатели ликвидировали пожары", — отметил он.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

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Топ комментарии
+5
Из белгорода ракеты летят примерно из одного и того же места. Мы можем отследить и уничтожить? Русня пятый месяц разбирает Харьков по кирпричику. Нужно защищаться.
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14.07.2022 10:33
+4
В Білгороді хіба є депо метрополітену? Немає! Тому пропонує ******* по депо метрополітену моськви (ну як варіянт Ленінграду, хоча там трохи відстані є)
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14.07.2022 10:33
+4
Зброя яка перейшла кордон ,належить Україні і це її справа,що робити і куди стріляти. Може просто іде з оп,що це заборонено,бо дерьмаку потім ботокс премію не виплатить.
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14.07.2022 10:38
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А в ответ по Белгороду , тишина???
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14.07.2022 10:28 Ответить
В Білгороді хіба є депо метрополітену? Немає! Тому пропонує ******* по депо метрополітену моськви (ну як варіянт Ленінграду, хоча там трохи відстані є)
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14.07.2022 10:33 Ответить
Из белгорода ракеты летят примерно из одного и того же места. Мы можем отследить и уничтожить? Русня пятый месяц разбирает Харьков по кирпричику. Нужно защищаться.
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14.07.2022 10:33 Ответить
нізя, США і Захід не дозволили стріляти по расісі, а то путін нападьот
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14.07.2022 10:35 Ответить
Зброя яка перейшла кордон ,належить Україні і це її справа,що робити і куди стріляти. Може просто іде з оп,що це заборонено,бо дерьмаку потім ботокс премію не виплатить.
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14.07.2022 10:38 Ответить
Офіційні особи США одморозились на нашу користь: порставлена зброя вже ваша, робіть, що хочете. Тут у нас кротів до)(*я.
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14.07.2022 10:43 Ответить
Моше: "Мы можем отследить и уничтожить? "
Отследить можем, уничтожить -- нет. Пока. Средства ограничены и необходимы для сдерживания вражеского наступления.
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14.07.2022 10:44 Ответить
Депо с потерями п/с обстреливают второй раз. Подвижный состав можно отстаивать в туннелях. Похоже на целенаправленное вредительство - подстава под удар.
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14.07.2022 10:40 Ответить
Методично убивают город 5 месяц. Жилье и службы жизнедеятельности, работающие предприятия. Зима добьет остальное. Уехали много, очень. Пожилых и совсем старых очень много. Граница рядом. Подлет минута. Срочно нужен международный уровень решениЯ. Ведь ясно давно. Мариуполь покажется игрушкой скоро.
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14.07.2022 11:17 Ответить
орчині прильоті как завещал великий Гепа..орочьи ракеті и торпеді по заветам ильича допі и троцкого киві..
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14.07.2022 11:43 Ответить
 
 