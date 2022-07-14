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Угорщина підвищує боєготовність своїх збройних сил

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

венгрия

Міністр оборони Угорщини Крістоф Салай-Бобровнічкі заявив, що по всій країні проходитимуть навчання з використанням зброї і пов'язані з ними пересування військ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства оборони Угорщини.

"Посилення боєготовності Збройних сил торкнеться і армії, солдати будуть більш інтенсивно відпрацьовувати своє "основне ремесло", застосування зброї і пов'язані з ним командні рухи", - заявив він.

Міністр підкреслив, що безпека угорського народу є найважливішим питанням для уряду і для нього як міністра оборони.

"У східного сусіда йде війна, яка не припиняється, а нелегальні мігранти, організовані контрабандистами, дедалі агресивніше наступають з півдня. Ми повинні випереджати події", - сказав міністр, пояснюючи, чому він віддав наказ про підвищення боєготовності Збройних сил.

Міністр підкреслив, що Угорщина на боці миру, й очікує, що війна не дійде до угорського кордону, проте влада повинна зробити все можливе, щоб підготуватися до неї.

Як повідомлялося, раніше глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що Угорщина не постачає зброю Україні, щоб не наражати на небезпеку угорців, які проживають на Закарпатті.
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Топ коментарі
+25
ещё одна белораша.
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14.07.2022 16:33
+21
Позорная ублюдочная страна, опухоль ЕС
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14.07.2022 16:35
+19
****** найпаскудніша нація Європи,пихаті та тупорилі як кацапи.
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14.07.2022 16:37
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ещё одна белораша.
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14.07.2022 16:33 Відповісти
Цікаво для чого, з ким хоче воювати, може з рашкою.
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14.07.2022 16:33 Відповісти
ага ага, зараз орбан на білому коні особисто в атаку піде. скоріш за всього готується освоювати Закарпаття, на всякий випадок
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14.07.2022 16:35 Відповісти
точно, рашка же лучший друг. сиятро будет хлеб соль оркам выносить если что
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14.07.2022 16:36 Відповісти
В них немає чим, там фактично немає армії, переважно це поацівники поліції та прикордонні служба, та служба ЄС- Fortex... Це більше грають на внутрішню публіку
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14.07.2022 16:42 Відповісти
З марсіанами!
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14.07.2022 17:02 Відповісти
Згадайте на чиєму боці угри воювали у Другу світову, то й всі питання зникнуть.
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14.07.2022 19:37 Відповісти
No comments)))
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14.07.2022 16:33 Відповісти
Позорная ублюдочная страна, опухоль ЕС
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14.07.2022 16:35 Відповісти
та ні, на пухлину не тягне... так, дрібний прищ
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14.07.2022 16:49 Відповісти
фурункул)))
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15.07.2022 00:06 Відповісти
У східного сусіда йде війна, яка не припиняється, а нелегальні мігранти, організовані контрабандистами, дедалі агресивніше наступають з півдня.

>Показал на карте 4 направления, с которых наступают агрессивные контрабандисты?

Ми повинні випереджати події

> Ага, у вас выхода просто нет, как превентивно напасть на эти контрабандистско-националистические группировки с целью их демилитаризации.

Нового ничего не могли выдумать от себя, косплейры херовы?
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14.07.2022 16:35 Відповісти
Им ***** пообещал Закарпатье, это ж все знают
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14.07.2022 16:36 Відповісти
Білорусь-2
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14.07.2022 16:36 Відповісти
****** найпаскудніша нація Європи,пихаті та тупорилі як кацапи.
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14.07.2022 16:37 Відповісти
нелегальні мігранти, організовані контрабандистами, дедалі агресивніше наступають з півдня

shto ce ? etovo tozhe bulba-fjurer pokusal ?
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14.07.2022 16:37 Відповісти
Ну че, норм. Урок европейских ценностей от члена ЕС и НАТО.
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14.07.2022 16:38 Відповісти
угри мають шанс отримати в *****
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14.07.2022 16:45 Відповісти
Мадяри хочуть і тамто і срамто,і так в ролі теляти,що ссе двох маток відсидітись...Але не той випадок,теля в центрі бійки биків і треба визначатись,за спину якого бика ховатись...А то піднімуть на роги і ті,і інші...
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14.07.2022 16:45 Відповісти
Ця ************* гнида мріє, що Путлер дійде до західних кордонів і він вступить у Закарпаття, як союзник *****.
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14.07.2022 16:47 Відповісти
Мігранти, організовані контрабандистами?) Так самі ж угорці на Закарпатті свої паспорти роздавали. Це ті ще гниди, і навіть не прості, а гірші, зміюки
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14.07.2022 16:48 Відповісти
угорці підараси
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14.07.2022 16:50 Відповісти
угорці підараси
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14.07.2022 16:50 Відповісти
маю надію, що вони не полізуть когось рятувати на Закарпатті
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14.07.2022 16:57 Відповісти
Армія буде воювать з контрабандистами? Це щось новеньке! І що це за "мігранти з півдня"? З Румунії? Ну так відновіть повноцінний кордон з ними! Посильте прикордонслужбу Можете заодно вийти з ЕС і НАТО - від вас там все одно користі - "шо з козла - молока" Тільки гроші клянчить здатні та "воду варить" в угоду Кремлю
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14.07.2022 17:01 Відповісти
Це нам шо тепер, ще й на угорському кордоні резерв тримати?
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14.07.2022 17:34 Відповісти
Яка ж все-таки токсична ця мадьярія.
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14.07.2022 17:36 Відповісти
Вони будуть повертати " ісконно угорскіє зємлі" в Румунії і Словаччини.
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14.07.2022 17:54 Відповісти
у цих угрів конфлікти із всіма сусідами. З румунами,словаками,українцями. І все через меншини, яким нібито не вистачає прав. При вступі до НАТО тодішні управлінці ддали слово,що ніяких претензій не матимуть. А підопічні Севи Могилевича взяли слова взад, і роблять вигляд. що паннонія повинна праавити на балканах. За визначенням самого головного, всі вони лишньохромосомний народец. Правда фінни не визнають їх братьями,бо вони андрофаги. біологію не зміниш.
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14.07.2022 18:02 Відповісти
То може з НАТО і ЄС виперти? Слово дали - слово повернули...
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14.07.2022 19:54 Відповісти
Главное запастись картами из Белорусской ССР.
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14.07.2022 18:10 Відповісти
Тільки барани не розуміють, що це робиться з метою підготовки до уведення мадярської раті в райони Закарпаття з компактним проживанням мадярів. Мадяри то продажні сикуни у всі часи і віки історії, але, як лиш похитнеться українськийй фронт на Сході - вони туди зайдуть. Наших сил стримування там немає. Тільки БАРАНИ можуть "переводити стрілки" у цьому випадку на "марсіанів і контрабандистів".
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14.07.2022 18:56 Відповісти
это ЖЖЖ неспроста, подумал Пух
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14.07.2022 18:56 Відповісти
Під час другої світової,мадяри спалили десятки наших сіл!!
В Корюківці загинули6000мирних людей!!
І саме тому ,УПА мадярів в полон небрала!!
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14.07.2022 19:04 Відповісти
Наші старші односельчани розповідали: мадяри тільки грабували, гвалтували і убивали за широкою спиною Вермахту. Допоки не з"явилися підрозділи УПА. Як лиш з"явилися бандерівці - мадярською бидлотою в Карпатах навіть не смерділо. Мадяри - то продажні сикунисикуни
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14.07.2022 19:19 Відповісти
В угорщині армія складається із повій, порноактрис и роти стрільців. Ось і вся їхня армія.
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14.07.2022 19:39 Відповісти
******** страна......
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14.07.2022 19:45 Відповісти
Ого...
Оз иштэн фосат!
Теперка тримайтеся усі!
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14.07.2022 22:24 Відповісти
 
 