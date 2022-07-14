УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15147 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
66 115 165
посольство (877) США (14526)

Посольство США в Україні закликало американців залишити країну

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сша,посольство

Посольство США в Україні закликало громадян цієї країни не в'їжджати в Україну, а тих, хто перебуває в Україні, негайно покинути країну.

"Ситуація з безпекою по всій Україні залишається жорстокою і непередбачуваною через військові атаки з боку Росії, активні бойові дії в країні та невизначені умови безпеки. Посольство США закликає громадян США не в'їжджати в Україну, а тих, хто перебуває в Україні, негайно залишити країну, використовуючи доступні в приватному порядку варіанти наземного транспорту, якщо це безпечно", - йдеться в повідомленні на сайті посольства, передає Цензор.НЕТ.

Посольство також закликало "уникати масових зборів та організованих заходів, оскільки вони можуть стати мішенню для російських військових у будь-якій точці України, включно з її західними регіонами".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія погрожує вдарити по посольству США в Києві

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+90
Це вже було таке у лютому! Щось не подобається мені такі дії.
показати весь коментар
14.07.2022 20:56
+76
Думаю, це таки пов'язане з Єрмаком. Мабудь Київ знову ігнорує сигнали Вашингтона, як робив це напередодні вторгнення. Напевно важко розраховувати на безпеку у країні, влада якої вперто не бажає позбутися ворожих агентів.
показати весь коментар
14.07.2022 21:09
+30
Це насторожує...
показати весь коментар
14.07.2022 20:57
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Я писал уже седне, что первый шампур мой. помни об этом
показати весь коментар
14.07.2022 21:42 Відповісти
Заява очевидно повязана з тим що сьогодні на Херсонщині орки взяли в полон цивільного громадянина США а в штатах відношення до громадян не таке як у нашого МЗС.
показати весь коментар
14.07.2022 21:27 Відповісти
А вот это ближе к теме. Отпустят, конечно. Иначе им это очень дорого может стать.
показати весь коментар
15.07.2022 05:00 Відповісти
Значить нас очікує лютий пісєц.
показати весь коментар
14.07.2022 21:28 Відповісти
Нам і буде пісєц, якщо преЗедент не прибере з ОПи зрадників Єрмака і Татарова. Американці вже говорять відкрито
показати весь коментар
14.07.2022 21:40 Відповісти
А він не прибере кротів з ОПи, поки вони біля нього - він живий, прибере їх - одразу приберуть його. І американці нічого з цим не зроблять.
показати весь коментар
14.07.2022 21:46 Відповісти
ви прям такий експерт. звідки ви знаєте що і як. в вас шо кабінет біля президента?
показати весь коментар
14.07.2022 22:10 Відповісти
ну ти ж любиш трваринок
показати весь коментар
14.07.2022 22:04 Відповісти
Ти, ***** депресивна, пророкувала ядерний удар ще весною.
показати весь коментар
15.07.2022 10:33 Відповісти
Треба знімати негласний договорняк про те щоб не стріляти по Мацкві....
пару влучних пострілів і світ зітхне з полегшенням...
показати весь коментар
14.07.2022 21:30 Відповісти
З рогатки?
показати весь коментар
14.07.2022 22:45 Відповісти
думаю что тут и так не очень иного граждан США... так что это скорее всего перестраховка, чтоб потом не сказали что их не предупреждали...если что... ...и после Винницы, это вполне объяснимая реакция ответственных людей... так может (и должно ) сделать любое (каждое) посольство...
показати весь коментар
14.07.2022 21:34 Відповісти
Та хоть бы и один американец был -они б к нему обращались)
показати весь коментар
14.07.2022 21:38 Відповісти
Успокойтесь,если бы нас ждало что то страшное и новое ,то американцы уже бы нам сказали ,а так довольно логичное заявление,после сегодняшнего -попробовали б они его не прочитать -поплатились бы работой ,скорей всего...
показати весь коментар
14.07.2022 21:37 Відповісти
Во, паникеры повыскакивали один перед другим...
показати весь коментар
14.07.2022 21:39 Відповісти
То що, пропонуєте шашлики посмажити?
показати весь коментар
15.07.2022 09:01 Відповісти
Немає Труменив, Джонсона, Буша старшого щоб провести "Бурю в Степу", одна сцикота яка боїться навіть серйозними ракетами допомогти Україні захистись, відбитись від дикунства яке навіть Саддам з Мугабе разом взяті не творили.
показати весь коментар
14.07.2022 21:51 Відповісти
Зараз вилізе Люся і почне байки розказувати, чим солодша байка - тим більший пісець.
показати весь коментар
14.07.2022 21:52 Відповісти
Уже,сказал днём ,что мы ночью расхерачим кацапьо
показати весь коментар
14.07.2022 22:09 Відповісти
Завтра Україні оголосять війну з ядерною зброєю!
показати весь коментар
14.07.2022 21:54 Відповісти
тогда бы Штаты отзывали своих граждан из нарабсеи
показати весь коментар
14.07.2022 22:04 Відповісти
Отак старається Вова оманський перед усім світом показати :
"А нам всьо равно", а світ йому не вірить.
показати весь коментар
14.07.2022 21:57 Відповісти
американці, як завжди, просто і тупо реагують на доконаний факт ракетних обстрілів за останні декілька тижнів в результаті яких загинуло вже біля СОТНІ МИРНИХ людей....
показати весь коментар
14.07.2022 22:00 Відповісти
Навіщо? Їздили ж вже свої високопосадовці: Остін, Блінкен, Пелосі, МкКоннелл до Києва, дружина самого Президента в Ужгород.
показати весь коментар
14.07.2022 22:07 Відповісти
Афганский сценарий?
показати весь коментар
14.07.2022 23:54 Відповісти
На жаль цілком можливо.
показати весь коментар
15.07.2022 00:45 Відповісти
********, *****. В Афгане с талибами никто воевать не хотел, правительства бабло воровало и не строило армию.
показати весь коментар
15.07.2022 06:05 Відповісти
И почему фсбшной-зе конторе дают оружие, разведданые и прочее? Потому что *******-вася-олегшестакович думает что знает лучше всех кто работает на фсб?
показати весь коментар
15.07.2022 06:04 Відповісти
Какие то стремные новости, уменьшение санкций для рашки теперь это. Что то происходит надеюсь к добру.
показати весь коментар
14.07.2022 22:13 Відповісти
А где Зеленский со своим видосиком с призывом ехать на шашлыки?
показати весь коментар
14.07.2022 22:17 Відповісти
В Беларусии на фэродроме сел самолет Антей. Что-то привез.
После его посадки на аэродроме потух свет...
показати весь коментар
14.07.2022 22:20 Відповісти
На мордоре давно потух свет.
показати весь коментар
14.07.2022 22:32 Відповісти
Дєрьмак походу вертольоти приготував так всі батони підготував буде працювати по скайпу поки Валодька до нього не прилетить.
показати весь коментар
14.07.2022 22:32 Відповісти
Боневтик потом скажет что народ не предупреждали за пару дней чтоб небыло пробок?
показати весь коментар
14.07.2022 22:33 Відповісти
Когда уже єта "зеленая погань." пожелтеет и упадет на землю,чтобі бістрее собрать в кучу,запалить и забіть,как страшній сон.
показати весь коментар
14.07.2022 22:42 Відповісти
По логике американцев, надо всем покинуть Украину и оставить ее карлику. Полагаю, они так и сделали бы в США при возникновении опасности своей стране. Часть в Мексику, другая в Канаду.
показати весь коментар
14.07.2022 22:49 Відповісти
Дмитрий Корнейчук с Dmitriy Korneychuk.

1 ч ·

Посольство США призвало своих граждан покинуть Украину.

В переводе с языка Вашингтона: намечается серьезный обстрел наших городов по всей стране, чтобы украинцы смирились с планируемой аннексией захваченных рашистами областей.

Ясное дело, систем ПРО Вашингтон Украине не дал…
показати весь коментар
14.07.2022 22:53 Відповісти
а почему боневтик не запустил производство с-300?почему чуть что -хто всравсь Байден?
показати весь коментар
14.07.2022 23:23 Відповісти
Почему только Байден? Странно что боты Порошенка не вспоминают. Прозревают что ли. Или получили приказ не рекламировать?
показати весь коментар
14.07.2022 23:41 Відповісти
С300 не ПРО. Вот вообще.
показати весь коментар
14.07.2022 23:41 Відповісти
А они ракеты засекают?
показати весь коментар
14.07.2022 23:53 Відповісти
Иногда крылатые, и то потому что ведут себя как поршневик на бреющем. Против искандеров, или даже точки у - юзлесс. Про атакамс вообще речи нет.
показати весь коментар
15.07.2022 01:46 Відповісти
Бульборашка таки решила напасть на нас? Или кацапы решили свой анало-говнет ,,Сармат" испытать по Украине? Бонэвтик ще нэ втик вместе с со своим Елдаком? Зелёни курвы!
показати весь коментар
14.07.2022 22:55 Відповісти
Нет *****, это просто забота о своих гражданах.
показати весь коментар
15.07.2022 06:07 Відповісти
Бросается в глаза, правда? Чуть возникла угроза и США сразу заклыкае своих граждан выезжать из опасной зоны. А шо сделал Бонэвтик и его кодла в такой же ситуации? Прально. Сказал всем сидеть ровно и готовиться к майским шашлыкам. Это у него называется ,,забота об экономике и предотвращение паники". Результат мы все знаем
показати весь коментар
15.07.2022 19:15 Відповісти
Господи....Это уже было перед февралем....что опять!?
за что....
показати весь коментар
14.07.2022 23:09 Відповісти
А шо за соплі в коментах? Перший раз?
Тролів кацапських повилазило, і свої ссаться...
Хто звалював з Києва на березень- квітень - звалюйте знову, і швидше.
Бо від вас крім пробок на дорогах ніякої користі. Тільки бензин по дорозі купуйте, десь в Умані чи Вінниці. Бо, ****, минулого разу без бензина місто залишили.
Хто залишався - чистить зброю...
показати весь коментар
14.07.2022 23:19 Відповісти
Цікаво...
показати весь коментар
14.07.2022 23:21 Відповісти
тривожний сигнал та ще й на фоні тотальної недовіри до зеленої влади , заплямованої фсбешним завгоспом , яке вже навіть жодних доказів не потребує ,й так усі знають , головне щоб боневтік слова дотримав : " з єрмаком прийшов- з єрмаком піду - скоріше б вже !!!
показати весь коментар
14.07.2022 23:24 Відповісти
главное успеть разминировать одесский порт для ...
показати весь коментар
14.07.2022 23:27 Відповісти
Похоже завтра роZZия официально признает войну войной у них на 15.07.2022 сходка так называемого парламента.
показати весь коментар
14.07.2022 23:40 Відповісти
За 5 месяцев не признали...
показати весь коментар
15.07.2022 06:08 Відповісти
У раши одна надежда осталась, последняя - на ядрёну бомбу.
показати весь коментар
15.07.2022 00:16 Відповісти
Останній аргумент **********-ядерний удар. Комуняка Байден ясна річ обісре свої шкарпетки.
показати весь коментар
15.07.2022 01:12 Відповісти
Вилазь, Андрей, з бункера, будеш прати своїм комунякам шкарпетки.
показати весь коментар
15.07.2022 05:57 Відповісти
Готуватися до найгіршого.....
Але в Києві л нає музика,працюють ресторани,ходять п'яні ватаги........
влада робить вигляд,що всьо добре....
показати весь коментар
15.07.2022 05:50 Відповісти
Конечно ВОЙНЫ не будет /экстренный сбор бояр по отмаше Императара/ , но вполне и в духе ихнего времени придумают какое нибудь название погрознее... типа "принуждение к миру", но только чтоб не использовать термин "война"
показати весь коментар
15.07.2022 06:58 Відповісти
Кажется мьІ опьять накануне большого шухера.
Интересно что на сей предмет скажут специалистьІ по шашльІкам ??
показати весь коментар
15.07.2022 09:09 Відповісти
Може ці новини пов'язвни? "Україна отримала велику кількість засобів радіаційного захисту та обладнання для радіаційного моніторингу від Австралії і Франції через Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ). Джерело: https://censor.net/ua/n3354188"
показати весь коментар
15.07.2022 09:44 Відповісти
Дом офицеров в городе Воронеже опасности не чувствует?
показати весь коментар
15.07.2022 10:12 Відповісти
Данілов в чорному ?
показати весь коментар
15.07.2022 12:04 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 