Посольство США в Україні закликало американців залишити країну
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Посольство США в Україні закликало громадян цієї країни не в'їжджати в Україну, а тих, хто перебуває в Україні, негайно покинути країну.
"Ситуація з безпекою по всій Україні залишається жорстокою і непередбачуваною через військові атаки з боку Росії, активні бойові дії в країні та невизначені умови безпеки. Посольство США закликає громадян США не в'їжджати в Україну, а тих, хто перебуває в Україні, негайно залишити країну, використовуючи доступні в приватному порядку варіанти наземного транспорту, якщо це безпечно", - йдеться в повідомленні на сайті посольства, передає Цензор.НЕТ.
Посольство також закликало "уникати масових зборів та організованих заходів, оскільки вони можуть стати мішенню для російських військових у будь-якій точці України, включно з її західними регіонами".
Будь ласка, зачекайте...
пару влучних пострілів і світ зітхне з полегшенням...
"А нам всьо равно", а світ йому не вірить.
После его посадки на аэродроме потух свет...
1 ч ·
Посольство США призвало своих граждан покинуть Украину.
В переводе с языка Вашингтона: намечается серьезный обстрел наших городов по всей стране, чтобы украинцы смирились с планируемой аннексией захваченных рашистами областей.
Ясное дело, систем ПРО Вашингтон Украине не дал…
за что....
Тролів кацапських повилазило, і свої ссаться...
Хто звалював з Києва на березень- квітень - звалюйте знову, і швидше.
Бо від вас крім пробок на дорогах ніякої користі. Тільки бензин по дорозі купуйте, десь в Умані чи Вінниці. Бо, ****, минулого разу без бензина місто залишили.
Хто залишався - чистить зброю...
Але в Києві л нає музика,працюють ресторани,ходять п'яні ватаги........
влада робить вигляд,що всьо добре....
Интересно что на сей предмет скажут специалистьІ по шашльІкам ??