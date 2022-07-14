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Посольство США в Украине призвало американцев покинуть страну

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

сша,посольство

Посольство США в Украине призвало граждан этой страны не въезжать в Украину, а находящихся в Украине немедленно покинуть страну.

"Ситуация с безопасностью по всей Украине остается жестокой и непредсказуемой из-за военных атак со стороны России, активных боевых действий в стране и неопределенных условий безопасности. Посольство США призывает граждан США не въезжать в Украину, а находящихся в Украине немедленно покинуть страну, используя доступные в частном порядке варианты наземного транспорта, если это безопасно", – говорится в сообщении на сайте посольства, передает Цензор.НЕТ.

Посольство также призвало "избегать массовых собраний и организованных мероприятий, поскольку они могут стать мишенью для российских военных в любой точке Украины, включая ее западные регионы".

Читайте также: США вместе с Украиной, пока Украина не победит, - госпожа посол Бринк в ответ на удар РФ по Виннице
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Топ комментарии
+90
Це вже було таке у лютому! Щось не подобається мені такі дії.
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14.07.2022 20:56
+76
Думаю, це таки пов'язане з Єрмаком. Мабудь Київ знову ігнорує сигнали Вашингтона, як робив це напередодні вторгнення. Напевно важко розраховувати на безпеку у країні, влада якої вперто не бажає позбутися ворожих агентів.
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14.07.2022 21:09
+30
Це насторожує...
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14.07.2022 20:57
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Я писал уже седне, что первый шампур мой. помни об этом
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14.07.2022 21:42 Ответить
Заява очевидно повязана з тим що сьогодні на Херсонщині орки взяли в полон цивільного громадянина США а в штатах відношення до громадян не таке як у нашого МЗС.
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14.07.2022 21:27 Ответить
А вот это ближе к теме. Отпустят, конечно. Иначе им это очень дорого может стать.
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15.07.2022 05:00 Ответить
Значить нас очікує лютий пісєц.
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14.07.2022 21:28 Ответить
Нам і буде пісєц, якщо преЗедент не прибере з ОПи зрадників Єрмака і Татарова. Американці вже говорять відкрито
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14.07.2022 21:40 Ответить
А він не прибере кротів з ОПи, поки вони біля нього - він живий, прибере їх - одразу приберуть його. І американці нічого з цим не зроблять.
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14.07.2022 21:46 Ответить
ви прям такий експерт. звідки ви знаєте що і як. в вас шо кабінет біля президента?
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14.07.2022 22:10 Ответить
ну ти ж любиш трваринок
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14.07.2022 22:04 Ответить
Ти, ***** депресивна, пророкувала ядерний удар ще весною.
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15.07.2022 10:33 Ответить
Треба знімати негласний договорняк про те щоб не стріляти по Мацкві....
пару влучних пострілів і світ зітхне з полегшенням...
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14.07.2022 21:30 Ответить
З рогатки?
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14.07.2022 22:45 Ответить
думаю что тут и так не очень иного граждан США... так что это скорее всего перестраховка, чтоб потом не сказали что их не предупреждали...если что... ...и после Винницы, это вполне объяснимая реакция ответственных людей... так может (и должно ) сделать любое (каждое) посольство...
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14.07.2022 21:34 Ответить
Та хоть бы и один американец был -они б к нему обращались)
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14.07.2022 21:38 Ответить
Успокойтесь,если бы нас ждало что то страшное и новое ,то американцы уже бы нам сказали ,а так довольно логичное заявление,после сегодняшнего -попробовали б они его не прочитать -поплатились бы работой ,скорей всего...
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14.07.2022 21:37 Ответить
Во, паникеры повыскакивали один перед другим...
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14.07.2022 21:39 Ответить
То що, пропонуєте шашлики посмажити?
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15.07.2022 09:01 Ответить
Немає Труменив, Джонсона, Буша старшого щоб провести "Бурю в Степу", одна сцикота яка боїться навіть серйозними ракетами допомогти Україні захистись, відбитись від дикунства яке навіть Саддам з Мугабе разом взяті не творили.
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14.07.2022 21:51 Ответить
Зараз вилізе Люся і почне байки розказувати, чим солодша байка - тим більший пісець.
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14.07.2022 21:52 Ответить
Уже,сказал днём ,что мы ночью расхерачим кацапьо
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14.07.2022 22:09 Ответить
Завтра Україні оголосять війну з ядерною зброєю!
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14.07.2022 21:54 Ответить
тогда бы Штаты отзывали своих граждан из нарабсеи
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14.07.2022 22:04 Ответить
Отак старається Вова оманський перед усім світом показати :
"А нам всьо равно", а світ йому не вірить.
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14.07.2022 21:57 Ответить
американці, як завжди, просто і тупо реагують на доконаний факт ракетних обстрілів за останні декілька тижнів в результаті яких загинуло вже біля СОТНІ МИРНИХ людей....
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14.07.2022 22:00 Ответить
Навіщо? Їздили ж вже свої високопосадовці: Остін, Блінкен, Пелосі, МкКоннелл до Києва, дружина самого Президента в Ужгород.
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14.07.2022 22:07 Ответить
Афганский сценарий?
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14.07.2022 23:54 Ответить
На жаль цілком можливо.
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15.07.2022 00:45 Ответить
********, *****. В Афгане с талибами никто воевать не хотел, правительства бабло воровало и не строило армию.
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15.07.2022 06:05 Ответить
И почему фсбшной-зе конторе дают оружие, разведданые и прочее? Потому что *******-вася-олегшестакович думает что знает лучше всех кто работает на фсб?
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15.07.2022 06:04 Ответить
Какие то стремные новости, уменьшение санкций для рашки теперь это. Что то происходит надеюсь к добру.
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14.07.2022 22:13 Ответить
А где Зеленский со своим видосиком с призывом ехать на шашлыки?
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14.07.2022 22:17 Ответить
В Беларусии на фэродроме сел самолет Антей. Что-то привез.
После его посадки на аэродроме потух свет...
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14.07.2022 22:20 Ответить
На мордоре давно потух свет.
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14.07.2022 22:32 Ответить
Дєрьмак походу вертольоти приготував так всі батони підготував буде працювати по скайпу поки Валодька до нього не прилетить.
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14.07.2022 22:32 Ответить
Боневтик потом скажет что народ не предупреждали за пару дней чтоб небыло пробок?
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14.07.2022 22:33 Ответить
Когда уже єта "зеленая погань." пожелтеет и упадет на землю,чтобі бістрее собрать в кучу,запалить и забіть,как страшній сон.
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14.07.2022 22:42 Ответить
По логике американцев, надо всем покинуть Украину и оставить ее карлику. Полагаю, они так и сделали бы в США при возникновении опасности своей стране. Часть в Мексику, другая в Канаду.
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14.07.2022 22:49 Ответить
Дмитрий Корнейчук с Dmitriy Korneychuk.

1 ч ·

Посольство США призвало своих граждан покинуть Украину.

В переводе с языка Вашингтона: намечается серьезный обстрел наших городов по всей стране, чтобы украинцы смирились с планируемой аннексией захваченных рашистами областей.

Ясное дело, систем ПРО Вашингтон Украине не дал…
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14.07.2022 22:53 Ответить
а почему боневтик не запустил производство с-300?почему чуть что -хто всравсь Байден?
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14.07.2022 23:23 Ответить
Почему только Байден? Странно что боты Порошенка не вспоминают. Прозревают что ли. Или получили приказ не рекламировать?
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14.07.2022 23:41 Ответить
С300 не ПРО. Вот вообще.
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14.07.2022 23:41 Ответить
А они ракеты засекают?
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14.07.2022 23:53 Ответить
Иногда крылатые, и то потому что ведут себя как поршневик на бреющем. Против искандеров, или даже точки у - юзлесс. Про атакамс вообще речи нет.
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15.07.2022 01:46 Ответить
Бульборашка таки решила напасть на нас? Или кацапы решили свой анало-говнет ,,Сармат" испытать по Украине? Бонэвтик ще нэ втик вместе с со своим Елдаком? Зелёни курвы!
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14.07.2022 22:55 Ответить
Нет *****, это просто забота о своих гражданах.
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15.07.2022 06:07 Ответить
Бросается в глаза, правда? Чуть возникла угроза и США сразу заклыкае своих граждан выезжать из опасной зоны. А шо сделал Бонэвтик и его кодла в такой же ситуации? Прально. Сказал всем сидеть ровно и готовиться к майским шашлыкам. Это у него называется ,,забота об экономике и предотвращение паники". Результат мы все знаем
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15.07.2022 19:15 Ответить
Господи....Это уже было перед февралем....что опять!?
за что....
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14.07.2022 23:09 Ответить
А шо за соплі в коментах? Перший раз?
Тролів кацапських повилазило, і свої ссаться...
Хто звалював з Києва на березень- квітень - звалюйте знову, і швидше.
Бо від вас крім пробок на дорогах ніякої користі. Тільки бензин по дорозі купуйте, десь в Умані чи Вінниці. Бо, ****, минулого разу без бензина місто залишили.
Хто залишався - чистить зброю...
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14.07.2022 23:19 Ответить
Цікаво...
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14.07.2022 23:21 Ответить
тривожний сигнал та ще й на фоні тотальної недовіри до зеленої влади , заплямованої фсбешним завгоспом , яке вже навіть жодних доказів не потребує ,й так усі знають , головне щоб боневтік слова дотримав : " з єрмаком прийшов- з єрмаком піду - скоріше б вже !!!
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14.07.2022 23:24 Ответить
главное успеть разминировать одесский порт для ...
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14.07.2022 23:27 Ответить
Похоже завтра роZZия официально признает войну войной у них на 15.07.2022 сходка так называемого парламента.
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14.07.2022 23:40 Ответить
За 5 месяцев не признали...
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15.07.2022 06:08 Ответить
У раши одна надежда осталась, последняя - на ядрёну бомбу.
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15.07.2022 00:16 Ответить
Останній аргумент **********-ядерний удар. Комуняка Байден ясна річ обісре свої шкарпетки.
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15.07.2022 01:12 Ответить
Вилазь, Андрей, з бункера, будеш прати своїм комунякам шкарпетки.
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15.07.2022 05:57 Ответить
Готуватися до найгіршого.....
Але в Києві л нає музика,працюють ресторани,ходять п'яні ватаги........
влада робить вигляд,що всьо добре....
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15.07.2022 05:50 Ответить
Конечно ВОЙНЫ не будет /экстренный сбор бояр по отмаше Императара/ , но вполне и в духе ихнего времени придумают какое нибудь название погрознее... типа "принуждение к миру", но только чтоб не использовать термин "война"
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15.07.2022 06:58 Ответить
Кажется мьІ опьять накануне большого шухера.
Интересно что на сей предмет скажут специалистьІ по шашльІкам ??
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15.07.2022 09:09 Ответить
Може ці новини пов'язвни? "Україна отримала велику кількість засобів радіаційного захисту та обладнання для радіаційного моніторингу від Австралії і Франції через Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ). Джерело: https://censor.net/ua/n3354188"
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15.07.2022 09:44 Ответить
Дом офицеров в городе Воронеже опасности не чувствует?
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15.07.2022 10:12 Ответить
Данілов в чорному ?
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15.07.2022 12:04 Ответить
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