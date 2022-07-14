Посольство США в Украине призвало американцев покинуть страну
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Посольство США в Украине призвало граждан этой страны не въезжать в Украину, а находящихся в Украине немедленно покинуть страну.
"Ситуация с безопасностью по всей Украине остается жестокой и непредсказуемой из-за военных атак со стороны России, активных боевых действий в стране и неопределенных условий безопасности. Посольство США призывает граждан США не въезжать в Украину, а находящихся в Украине немедленно покинуть страну, используя доступные в частном порядке варианты наземного транспорта, если это безопасно", – говорится в сообщении на сайте посольства, передает Цензор.НЕТ.
Посольство также призвало "избегать массовых собраний и организованных мероприятий, поскольку они могут стать мишенью для российских военных в любой точке Украины, включая ее западные регионы".
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пару влучних пострілів і світ зітхне з полегшенням...
"А нам всьо равно", а світ йому не вірить.
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1 ч ·
Посольство США призвало своих граждан покинуть Украину.
В переводе с языка Вашингтона: намечается серьезный обстрел наших городов по всей стране, чтобы украинцы смирились с планируемой аннексией захваченных рашистами областей.
Ясное дело, систем ПРО Вашингтон Украине не дал…
за что....
Тролів кацапських повилазило, і свої ссаться...
Хто звалював з Києва на березень- квітень - звалюйте знову, і швидше.
Бо від вас крім пробок на дорогах ніякої користі. Тільки бензин по дорозі купуйте, десь в Умані чи Вінниці. Бо, ****, минулого разу без бензина місто залишили.
Хто залишався - чистить зброю...
Але в Києві л нає музика,працюють ресторани,ходять п'яні ватаги........
влада робить вигляд,що всьо добре....
Интересно что на сей предмет скажут специалистьІ по шашльІкам ??