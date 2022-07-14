Посольство США в Украине призвало американцев покинуть страну

Посольство США в Украине призвало граждан этой страны не въезжать в Украину, а находящихся в Украине немедленно покинуть страну.

"Ситуация с безопасностью по всей Украине остается жестокой и непредсказуемой из-за военных атак со стороны России, активных боевых действий в стране и неопределенных условий безопасности. Посольство США призывает граждан США не въезжать в Украину, а находящихся в Украине немедленно покинуть страну, используя доступные в частном порядке варианты наземного транспорта, если это безопасно", – говорится в сообщении на сайте посольства, передает Цензор.НЕТ.

Посольство также призвало "избегать массовых собраний и организованных мероприятий, поскольку они могут стать мишенью для российских военных в любой точке Украины, включая ее западные регионы".

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