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Німеччина (4568) санкції (6880) Анналена Бербок (325)

Якщо послабимо санкції проти РФ - нас буде удвічі легше шантажувати, - Бербок

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

бербок

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок виступила проти послаблення санкцій проти Росії, оскільки це, на її думку, зробить Захід ще більш вразливим до шантажу з боку Москви.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Welt.

Як сказала Бербок під час виступу перед громадою міста Бремен, послаблення санкцій проти Росії не допоможе вирішити проблеми, "але нас буде удвічі легше шантажувати".

Вона додала, що прийняття порушень міжнародного права "у найбільш грубий спосіб" буде "запрошенням для всіх, хто зневажає права людини, свободу і демократію".

Тому, як запевняє глава німецького МЗС, Берлін буде підтримувати Україну стільки, скільки необхідно. "Саме тому ми також будемо продовжувати виконувати санкції й стежити за тим, щоб наше суспільство не було розділеним", – додала Бербок.

Захід з початку повномасштабного вторгнення в Україну поступово посилює санкції проти Росії, водночас в Німеччині ліві партії та крайня права "Альтернатива для Німеччини" називають їх тягарем для економіки й неефективними.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава МЗС ФРН Бербок про перемовини із Путіним: Про що можна говорити з людиною, яка не бажає домовлятися навіть про гумкоридори?

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+7
Стаханов Кадіївка (Луганська обл)

https://twitter.com/i/status/1547770341514129408
https://twitter.com/i/status/1547761402072293376
https://twitter.com/i/status/1547760900102180864
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15.07.2022 06:45
+6
Единственная непродажная немка, которая больше всех беспокоится за нас. Умница! Не то что разные шольцы....
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15.07.2022 07:50
+4
Думаю не все так просто адже частина ППО може пересуватися та і захищати себе. Здається мені хаймерси шукають.
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15.07.2022 06:46
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Правила форума Рада форумчан
Літак-розвідник А-50 Росії міг вирахувати координати систем ППО для нанесення масованих ракетних ударів

Олег Жданов припускає, що російський літак-розвідник з території Білорусі позавчора під час повітряної тривоги по всій Україні зафіксував координати наших ППО, опрацювавши за сьогодні інформацію та передавши її авіації, росія може найближчим часом завдати масованих ракетних ударів по всій нашій системі ППО, по всій території України.

Відео з 16 хвилини - https://youtube.com/watch?v=9DDxtAlwfvM
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15.07.2022 06:39 Відповісти
Думаю не все так просто адже частина ППО може пересуватися та і захищати себе. Здається мені хаймерси шукають.
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15.07.2022 06:46 Відповісти
есть подозрение, что "наше" руководство сознательно дало приказ не сбивать кацапские ракеты, чтобы их а-50 не выявил расположение систем ПВО
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15.07.2022 06:50 Відповісти
А цей а-50 хіба не може засікти радари нашої ппо? Вони ж працюють постійно, нє?
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15.07.2022 07:09 Відповісти
так, наші РЛС так, вони постійно випромінюють сигнали
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15.07.2022 07:30 Відповісти
А-50 HIMARS'и не знайдеш - у них супутникове наведення. Можливо тільки запуск визначити, але вони після цього вже перемістяться. Тут щось інше затівається.
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15.07.2022 07:14 Відповісти
Саме тому разом з а-50 злітає одночасно кілька винищувачів з ракетним озброєнням.
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15.07.2022 08:23 Відповісти
Стаханов Кадіївка (Луганська обл)

https://twitter.com/i/status/1547770341514129408
https://twitter.com/i/status/1547761402072293376
https://twitter.com/i/status/1547760900102180864
показати весь коментар
15.07.2022 06:45 Відповісти
затягнімо удавку на шиї путіна
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15.07.2022 07:09 Відповісти
Единственная непродажная немка, которая больше всех беспокоится за нас. Умница! Не то что разные шольцы....
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15.07.2022 07:50 Відповісти
Зрозуміло, що Німеччина давно хоче санкцій зменшити, там майже всі сидять на підсмоктуванні y *****.
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15.07.2022 08:11 Відповісти
От саме тому так важливо, щоби кожен, хто розуміє всю небезпеку поступок росії, не мовчав, а говорив про це.

Тому подяка пані Бербок!
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15.07.2022 10:04 Відповісти
Затєвают вот єто вот все вот єто вот затєвают єті.. (с)
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15.07.2022 12:05 Відповісти
 
 