Якщо послабимо санкції проти РФ - нас буде удвічі легше шантажувати, - Бербок
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Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок виступила проти послаблення санкцій проти Росії, оскільки це, на її думку, зробить Захід ще більш вразливим до шантажу з боку Москви.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Welt.
Як сказала Бербок під час виступу перед громадою міста Бремен, послаблення санкцій проти Росії не допоможе вирішити проблеми, "але нас буде удвічі легше шантажувати".
Вона додала, що прийняття порушень міжнародного права "у найбільш грубий спосіб" буде "запрошенням для всіх, хто зневажає права людини, свободу і демократію".
Тому, як запевняє глава німецького МЗС, Берлін буде підтримувати Україну стільки, скільки необхідно. "Саме тому ми також будемо продовжувати виконувати санкції й стежити за тим, щоб наше суспільство не було розділеним", – додала Бербок.
Захід з початку повномасштабного вторгнення в Україну поступово посилює санкції проти Росії, водночас в Німеччині ліві партії та крайня права "Альтернатива для Німеччини" називають їх тягарем для економіки й неефективними.
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Олег Жданов припускає, що російський літак-розвідник з території Білорусі позавчора під час повітряної тривоги по всій Україні зафіксував координати наших ППО, опрацювавши за сьогодні інформацію та передавши її авіації, росія може найближчим часом завдати масованих ракетних ударів по всій нашій системі ППО, по всій території України.
Відео з 16 хвилини - https://youtube.com/watch?v=9DDxtAlwfvM
https://twitter.com/i/status/1547770341514129408
https://twitter.com/i/status/1547761402072293376
https://twitter.com/i/status/1547760900102180864
Тому подяка пані Бербок!