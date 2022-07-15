УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4795 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
1 550 4
біженці (1040) війна (56949) Німеччина (4568) допомога (5236)

Додаткові 2,4 млрд євро допомоги українським біженцям виділить Німеччина

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

біженці,німеччина

Цього року Німеччина виділить додаткові 2,4 млрд євро на соціальні виплати для українських біженців у країні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посилання на Reuters, про це розповів німецький міністр праці Губертус Гайль.

Бюро праці Німеччини минулого місяця повідомило про зростання кількості безробітних, оскільки українські біженці реєструються у бюро в пошуках роботи. Наразі у системі соціального забезпечення Німеччини зареєстровано приблизно 360 тис. українців, з яких 260 тис. перебувають у пошуках роботи.

Гайль сказав, що майже 800 тис. людей з України вже знайшли притулок у Німеччині, 30% з них - молодше 14 років.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 65% українців, які виїхали з країни через війну, наразі не планують повертатися додому, - опитування

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
- Петре!
-Га
- А звідкіля у німців стільки грошей? в них є золотокопальня?
- Дурепа! В них немає коммуністів! Й як що повісимо нашого Сімоненка то й в нас гроші будуть. ( Сидить курво за парканом й молиться щоб орки до Києва прийшли...)
показати весь коментар
15.07.2022 07:45 Відповісти
Та в нас самих цих грошей купа, на днях Бені подарували 4 мільярди 300 мільйонів, але не забувайте, що "барига" в нас Порошенко, а німці і французи вінні, що в нас немає зброї. А Володя Боневтік і Беня не лохи, а кьові пацани!
показати весь коментар
15.07.2022 08:13 Відповісти
На зброю такі кошти треба просити: Батьківщину захищати.
показати весь коментар
15.07.2022 08:36 Відповісти
Я добре розумію, що потрібно просити гроші на зброю, але не розумію логіки нашого керівництва, бо по копійці клянчать у цивізилованих держав, а з іншого боку просто з державної скарбнички віддають гроші не олігарху і не баризі, а нормальносму пацану, який до речі, не на фронті і який має паспорти інших держав, то це правильно?
показати весь коментар
15.07.2022 08:53 Відповісти
 
 