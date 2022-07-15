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Міністр фінансів США Єллен засудила чиновників з РФ на саміті G20

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

джанет,єллен

Керівники російського міністерства фінансів, які беруть участь у зустрічі країн G20, поділяють відповідальність за наслідки війни і посилення світової кризи.

Про це заявила міністр фінансів США Джанет Єллен, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "РБК-Україна".

Виступаючи на відкритті зустрічі міністрів фінансів і центральних банків G20 на індонезійському острові Балі, Єллен привітала міністра фінансів України Сергія Марченка і поклала відповідальність за негативні наслідки війни виключно" на Росію.

Вона зазначила, що російські офіційні особи, які брали участь у зустрічі, "посилюють жахливі наслідки цієї війни своєю постійною підтримкою путінського режиму".

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Заступник міністра фінансів Росії Тимур Максимов перебуває зараз на Балі, а міністр фінансів РФ Антон Силуанов, як і глава українського Мінфіну, бере участь у нараді у віртуальному форматі.

У четвер вдень, спілкуючись з журналістами на Балі, Джанет Єллен заявила, що російським офіційним особам немає місця на зустрічі "Великої двадцятки".

Автор: Ольга Лузан
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Так росіянам там немає міста , але вони там є бо Індонезії Їх запросили. І я не впевнена, що всі інші представники держав там їх ігнорують.
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15.07.2022 08:47 Відповісти
Ну запросили і запросили. Нехай московити відчують як до них відноситься світ.
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15.07.2022 08:50 Відповісти
Думаєш- вони не знають? Вони просто по-іншому себе вести не вміють! У них така позиція: сидіть у кімнаті і погрожувать що насеруть якщо оточуючі не стануть робить як вони хочуть!
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15.07.2022 09:34 Відповісти
Як можна засуджувати свиней за те, що вони свині?
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15.07.2022 09:07 Відповісти
YНе порівнюйте цих потвор з тваринами. Свині звісно шо є вині в нашому розумінні. Але ж від них хоч м'ясо є, а від кацапів тільки горе та смерть.
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15.07.2022 09:14 Відповісти
Треба не засуджувати. Гнати КАЦАПІВ звідусіль. Зі світу. Цивілізованого. Коли кожний кацап буде НЕБАЖАНИМ у всьому світі, тоді вони почнуть думати. Як, як так сталось? При Борисі були бажаними, а при цьому вже НІ ! Мабуть, щось не так з оцим ... виродком !!!
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15.07.2022 10:55 Відповісти
 
 