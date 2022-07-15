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Угорщина (1356) зерно (1240) Сольський Микола (54)

Угорщина пропонує побудувати переробні заводи для українського зерна

Новини Цензор.НЕТ Економіка За кордоном

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Угорщина пообіцяла зробити свій внесок у розширення експорту зерна з України та заявила, що підтримає підприємницьку зону для переробних заводів на кордоні.

Про це заявив міністр сільського господарства Іштван Надь після зустрічі з українським колегою Миколою Сольським у Львові, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"Угорщина готова до тісної співпраці та сприяння у негайному розширенні експорту зерна з України", - заявив Надь.

Згідно із заявою Міністерства сільського господарства, Угорщина готова допомогти Україні доставити накопичене через закриття портів зерно на різні ринки, щоб уникнути голоду в інших частинах світу.

"Розвиток залізниць, вантажних і складських потужностей є надзвичайно важливим, і при спільних діях та належному обґрунтуванні Європейський Союз також може підтримати ці інвестиції", - йдеться у заяві.

Читайте: У Стамбулі відбувся критичний прогрес щодо експорту зерна з України, - Гутерріш

Міністерство заявило, що в районі угорсько-українського кордону має бути створена підприємницька зона, де можуть бути збудовані нові переробні заводи, оскільки це стратегічне питання, яке означає довгострокову продовольчу безпеку для всього світу.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+36
А може угорщина йде в жопу?
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15.07.2022 10:20
+23
угорщина іде нахер
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15.07.2022 10:21
+14
Угорщина йде нахєр
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15.07.2022 10:23
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А може угорщина йде в жопу?
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15.07.2022 10:20 Відповісти
дружным строем
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15.07.2022 10:32 Відповісти
Рівними рядами.
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15.07.2022 11:05 Відповісти
угорщина іде нахер
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15.07.2022 10:21 Відповісти
Випередили, алея все одно напишу.
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15.07.2022 10:22 Відповісти
ніякого зерна поки Кацапів не виженуть з ООН і не признають країною терорист
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15.07.2022 10:23 Відповісти
Угорщина йде нахєр
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15.07.2022 10:23 Відповісти
всеріяти ідіть за рашистьським кораблем.Переробні заводи будуть збудовані у Західній Україні
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15.07.2022 10:28 Відповісти
саме так, ми самі додамо нашому збіжжю додаткову вартість перетворюючи його в муку, крупи чи макарони. Ще й отримаємо декілька тисяч робочих місць
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15.07.2022 12:54 Відповісти
Угорським нацистам захотілося нашого зерна
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15.07.2022 10:29 Відповісти
Не зерна. Тупо решили бабла на этом заработать!
Как по мне, тусить уж тогда заработают те, кто помогал Украине, а не ставил и ставит палки в колеса!!!
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15.07.2022 11:54 Відповісти
Польша рядом,нахуя та Венгрия впала
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15.07.2022 12:08 Відповісти
Украине тогда нужно эмбарго ввести на экспорт зерна в Венгрию, чтобы сговорчивее были эти конченные *******, а то слишком много варнякают эти сиярты придурочные
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15.07.2022 10:29 Відповісти
Идите на@#.
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15.07.2022 10:30 Відповісти
Срати на Угорщину та срати на те,що вона пропонує. Це покидьки, які ще будуть відповідати перед Україною.
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15.07.2022 10:32 Відповісти
І тут ййобіки хочуть на чужому х@ї в рай в'їхати.
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15.07.2022 10:33 Відповісти
******* вірити не можна. Від них завжди буде віддушина лаптьєй. Угри це вихідці з південного урала та поволжжя.
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15.07.2022 10:34 Відповісти
Пусть в Закарпатье у границы строят, если хотят помочь Украине, а не себе.
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15.07.2022 10:34 Відповісти
так таки так, там якраз циган безробітних повно, чому ні...
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15.07.2022 12:22 Відповісти
угу...після циган не побачим ні зерна ні заводів
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15.07.2022 12:50 Відповісти
******** скоты.
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15.07.2022 10:35 Відповісти
Правильно ми будем сирьйовим придатком а вони на переробці зерна будуть зароблять додаткову вартість.
Це величезна біда України і після війни це повинно бути вирішено, постачання сировини а не переробка її це велечезні втрати🤦
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15.07.2022 10:36 Відповісти
Паdли.... які заводи? Хто буде вирощувати це зерно, якщо ідея ху#ла всіх українців знищити....Чи він думає , що"бойові буряти " їм пшеницю будуть вирощувати...? 😡
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15.07.2022 10:38 Відповісти
Мадярія країна-мародер!
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15.07.2022 10:42 Відповісти
Враховуючи їх волжсько- уральське походження, інакше і бути не могло.
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15.07.2022 11:07 Відповісти
Хай угорці "йдуть нахилом"! Зробить це - отримать ті самі "виїбони", які Росія дозволяє собі з Європою стосовно поставки енергоресурсів! Бо мадяри заводи побудують, а потім почнуть нам "руки викручувать" все новими і новими "зачіпками"! НЕ можна ставить себе в залежність від "хитрокручених" ....
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15.07.2022 10:44 Відповісти
Ми не можемо направляти зерно в Угорщину, бо росія може у відповідь почати бомбити українців в Угорщині.
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15.07.2022 10:46 Відповісти
А сами в Україні створити заводи з переробки зерна- нє?
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15.07.2022 10:50 Відповісти
Краще в асфальт закатають!
До речі чому ані ДБР,а ні ГПУ не займаються дорогами "великого крадівництва'? Там швабростан наробив пошарових зрізів - можуть порахувати скільки і на чому вкрали!
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15.07.2022 12:20 Відповісти
тому що після ВЕЛИКОГО будівництва настала пора Великої арміїї дронів,буде де прикласти вміння ховати кінці
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15.07.2022 12:52 Відповісти
І що в цьому поганого? Чи краще порти України розмінувати? Якщо беруться,то нехай роблять. Це краще чим нічого. До речі,що олія,що хліб,що макарони без України смаку не мають. Використайте сьогодні зерно як зброю , пишіть свою ціну і свої умови.
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15.07.2022 11:03 Відповісти
Плохого в этом то, что они пытаются заработать на нашей беде, не разу не попытавшись ее предотвратить и всячески подыгрывая тому кто ее устроил. Может ещё в Рашке построить такой завод?!
Пусть уж лучше на этом, та же Польша заработает, которая помогала нам и несёт огромные убытки
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15.07.2022 12:01 Відповісти
Ідея непогана, але до чого тут Угорщина? Такі заводи і зерносховищв потрібно в Україні будувати і не слухати волання про світовий голод. Голодно вам? Щиро співчуваємо і висловлюємо глибочехне занепокоєння. Ароблеми надприбутків зернотрейдерів їхня особиста справа, невідомо скільуи грошей іде до бюджету, а скільки в офшори. Тому що ціну, за яку зараз хакупляють зерно у виробника інакше як знузанням назвати не можна, та і раніше вона була смішна.
Тож, якщо ми йдемо в Європу, то давайте і вчитися у Європи - на перщому місці інтереси і плтреби власних громадян, а всі інші в останню чергу.
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15.07.2022 11:05 Відповісти
Зерно покупается по форвардным контрактам, которые были заключены ещё в прошлом году. Фактически, это не наше зерно. Именно так работает рынок зерна
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15.07.2022 12:04 Відповісти
Давайте без скандалів визначимся, куди іти мадярам - в жопу чи нахер
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15.07.2022 11:15 Відповісти
А хіба вони не можуть розірватися і піти одночасно за обома напрямками?
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15.07.2022 11:18 Відповісти
Частина в одному напрямку,а інша в іншому! Дамо їм вільний вибір
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15.07.2022 12:15 Відповісти
Угорщина , ФАК Ю !!!
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15.07.2022 11:17 Відповісти
угорщина іде в сраку, фуєсоска путінська
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15.07.2022 11:18 Відповісти
Поки Угорщина відходить за паребрік та чекає, коли Україна покінчить з кацапсинами тоді і поговоримо, що буде робити мадярщина
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15.07.2022 11:29 Відповісти
потом они нас еще и этими перерабатыающими заводами шантажировать будут
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15.07.2022 11:34 Відповісти
пішли *****, переробні заводи будуть будуватись в Україні
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15.07.2022 11:56 Відповісти
Вони дуже вумні! Переробка і продаж - це половина вартості! А враховуючи рівень оплати праці в ЄС - більше.
В україні на кордоні самі можуть таке зробити! Біля кордону - безпечно,бо моссвини лякаються зачепити НАТО(буде казус Бейлі).
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15.07.2022 12:13 Відповісти
тим більше, що біля кордону там потужна угорська діаспора
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15.07.2022 12:25 Відповісти
Не особливо вона "потужна". Але достатня як привід до зачіпки. Мадяри то споконвічні продажні сикуни: при Союзі (і "наші", і за поребриком) не сміли ї.ало роззявити.
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15.07.2022 13:15 Відповісти
Треба створити такі заводи на Заході України (Станіславська і Львівська обл.) по цей бік Карпат (на Прикарпатті). І не ставити себе в залежність по зерну (основному нашому багатству) від сикливих і продажних ********. І мадяри, і румуни, і словаки і поляки переслідують передусім свої власні цілі. І "кинуть" Україну при першій же нагоді.
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15.07.2022 13:12 Відповісти
у Польщі, Словаччині або Румунії можна побудувати, угорщина буде смоктати
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15.07.2022 13:34 Відповісти
Хотів також щось написати про сраку, але вже все написано до мене. 😁
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15.07.2022 13:43 Відповісти
На своїй землі : орати, сіяти, збирати врожай , переробляти і експортувати готову продукцію за валюту, а не сировину (зерно) за безцінь. Щоб цим після "переробки" не користали смердючі мадяри та ін.
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16.07.2022 17:35 Відповісти
 
 