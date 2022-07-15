Угорщина пропонує побудувати переробні заводи для українського зерна

Угорщина пообіцяла зробити свій внесок у розширення експорту зерна з України та заявила, що підтримає підприємницьку зону для переробних заводів на кордоні.

Про це заявив міністр сільського господарства Іштван Надь після зустрічі з українським колегою Миколою Сольським у Львові, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"Угорщина готова до тісної співпраці та сприяння у негайному розширенні експорту зерна з України", - заявив Надь.

Згідно із заявою Міністерства сільського господарства, Угорщина готова допомогти Україні доставити накопичене через закриття портів зерно на різні ринки, щоб уникнути голоду в інших частинах світу.

"Розвиток залізниць, вантажних і складських потужностей є надзвичайно важливим, і при спільних діях та належному обґрунтуванні Європейський Союз також може підтримати ці інвестиції", - йдеться у заяві.

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Міністерство заявило, що в районі угорсько-українського кордону має бути створена підприємницька зона, де можуть бути збудовані нові переробні заводи, оскільки це стратегічне питання, яке означає довгострокову продовольчу безпеку для всього світу.