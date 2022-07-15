Угорщина пропонує побудувати переробні заводи для українського зерна
Новини Цензор.НЕТ Економіка За кордоном
Угорщина пообіцяла зробити свій внесок у розширення експорту зерна з України та заявила, що підтримає підприємницьку зону для переробних заводів на кордоні.
Про це заявив міністр сільського господарства Іштван Надь після зустрічі з українським колегою Миколою Сольським у Львові, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
"Угорщина готова до тісної співпраці та сприяння у негайному розширенні експорту зерна з України", - заявив Надь.
Згідно із заявою Міністерства сільського господарства, Угорщина готова допомогти Україні доставити накопичене через закриття портів зерно на різні ринки, щоб уникнути голоду в інших частинах світу.
"Розвиток залізниць, вантажних і складських потужностей є надзвичайно важливим, і при спільних діях та належному обґрунтуванні Європейський Союз також може підтримати ці інвестиції", - йдеться у заяві.
Міністерство заявило, що в районі угорсько-українського кордону має бути створена підприємницька зона, де можуть бути збудовані нові переробні заводи, оскільки це стратегічне питання, яке означає довгострокову продовольчу безпеку для всього світу.
Будь ласка, зачекайте...
Как по мне, тусить уж тогда заработают те, кто помогал Украине, а не ставил и ставит палки в колеса!!!
Це величезна біда України і після війни це повинно бути вирішено, постачання сировини а не переробка її це велечезні втрати🤦
До речі чому ані ДБР,а ні ГПУ не займаються дорогами "великого крадівництва'? Там швабростан наробив пошарових зрізів - можуть порахувати скільки і на чому вкрали!
Пусть уж лучше на этом, та же Польша заработает, которая помогала нам и несёт огромные убытки
Тож, якщо ми йдемо в Європу, то давайте і вчитися у Європи - на перщому місці інтереси і плтреби власних громадян, а всі інші в останню чергу.
В україні на кордоні самі можуть таке зробити! Біля кордону - безпечно,бо моссвини лякаються зачепити НАТО(буде казус Бейлі).