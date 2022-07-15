Внаслідок ранкового обстрілу Миколаєва поранення дістали 4 особи, - облрада

Російські окупанти не припиняють обстріли Миколаєва та області.

Про це повідомила глава облради Ганна Замазєєва, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні зранку новий масштабний обстріл м.Миколаєва. Мінімум 10 ракет по двом нашим університетам та цив.об’єктам інфраструктури. Пошкоджені житлові будинки На зараз, у результаті цієї атаки, 4 поранених. Рятувальні операції продовжуються", - зазначила вона.



За словами очільниці облради, під удари потрапили також н/п Баштанського і Миколаївського районів. Обстріли зафіксовані у Галіцинівській, Очаківській, Широківській, Березнегуватській, Шевченківській, Баштанській та Привільнянській громадах.

Загалом же, за минулу добу на Миколаївщині поранення отримали 13 людей. Дітей серед постраждалих немає.

"Загалом, станом на сьогоднішній ранок, в миколаївських лікарнях знаходяться 326 громадян, що постраждали від атак окупантів на Миколаївщину. Ще 49 постраждалих отримали допомогу амбулаторно", - підсумувала Замазєєва.

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