В результате утреннего обстрела Николаева ранения получили 4 человека, - облсовет

Российские оккупанты не прекращают обстрелы Николаева и области.

Об этом сообщила глава облсовета Анна Замазеева, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня утром новый масштабный обстрел г. Николаева. Минимум 10 ракет по двум нашим университетам и цив.объектам инфраструктуры. Повреждены жилые дома. На данный момент, в результате этой атаки, 4 раненых. Спасательные операции продолжаются", - отметила она.

По словам главы облсовета, под удары попали также н/п Баштанского и Николаевского районов. Обстрелы зафиксированы в Галицыновской, Очаковской, Широковской, Березнеговатской, Шевченковской, Баштанской и Привольнянской громадах.

Всего же за минувшие сутки в Николаевской области ранения получили 13 человек. Детей среди пострадавших нет.

"В целом по состоянию на сегодняшнее утро в николаевских больницах находятся 326 граждан, пострадавших от атак оккупантов на Николаевщину. Еще 49 пострадавших получили помощь амбулаторно", - подытожила Замазеева.

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