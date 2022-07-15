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Поширення особистої інформації полонених може зашкодити процесу обміну, - ГУР

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

полонені,обмін

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими попередив, що публічне розповсюдження інформації про полонених може зашкодити процесу обміну.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Головного управління розвідки Міноборони.

Поширення розгорнутої інформації про конкретну людину, яка перебуває в полоні, може ускладнити процес обміну і становити небезпеку для самого полоненого, пояснили у штабі.

"Інформація про значущість людини, її політичні погляди, місце служби, попередню роботу, рідних та близьких провокує прискіпливе ставлення ворога. В результаті вимоги до обміну конкретної особи можуть бути завищені, а сам процес максимально ускладнений", - йдеться у повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Найбільший обмін полоненими з 24 лютого: На Батьківщину повернулись 144 українських захисники, зокрема 43 "азовці", - ГУР МО. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Розповсюдження інформації про позивні, військову частину, місце дислокації підрозділу, обставини потрапляння в полон несе загрозу не тільки самому полоненому, але його бойовим побратимам та підрозділу, додали у штабі.

"Якщо ви втратили зв’язок з близькою людиною, яка перебуває на військовій службі, у зоні ведення бойових дій або на окупованих територіях чи маєте підозру, що ваша близька людина перебуває у полоні у ворога - звертайтеся в уповноважені державні інституції, які опікуються питаннями пошуку та обміну полонених", - пояснили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Автор: Анна Судак
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За день до вторгення ..
https://twitter.com/i/status/1514556383341031434
мразь прокацапская знала гнида о нападение Но до последнего тормозил как мог выделение денег для- армии
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15.07.2022 12:59 Відповісти
********?-не думаю
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15.07.2022 13:00 Відповісти
Я давно уверен, что вся верхушка зеленой шоблы - агенты *****. И Гетьманцев в том числе. За вред, который они специально наносят Украине. ***** можно поздравить с успешной спецоперацией по свержению проукраинской власти в 2019 году. Вот и имеем за окном результат диверсии зеленых манкуртов и предателей. .
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15.07.2022 13:06 Відповісти
Тут есть такое дело, что без медиашторма часто у нас никто не чешется и даже не пытается обменять.
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15.07.2022 13:07 Відповісти
хоч би одне посилання на ці органи прикріпили
і взагалі, можна було б і оприлюднити, скільки людей в полоні
а то створюється враження, що про них забули і вони нікому не треба
а між тим, там тисячі, і ще й з тимим, що в Ізоляції сидять іще з часів Цемаха.
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15.07.2022 13:22 Відповісти
це питання про професіоналізм дописувача цього повідомлення. взагалі-то гаряча лінія сбу підкаже.
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15.07.2022 14:57 Відповісти
а ведення перемовин з мордорцями про зерно й перемиря, до виконання домовленостей по азовсталі нічому не шкодить? чи няких домовленостей й не було?
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15.07.2022 13:58 Відповісти
ГУР забуло додати, що все зло - від активістів.
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15.07.2022 14:32 Відповісти
Країна повинна поважати захисників:- загинувших і живих! Допомагати родинам. Секретність несумісна з зобов'язаннями Держави. Секретність немає бути еквівалентом Нелюдськості
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15.07.2022 14:39 Відповісти
 
 