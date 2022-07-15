Поширення особистої інформації полонених може зашкодити процесу обміну, - ГУР

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими попередив, що публічне розповсюдження інформації про полонених може зашкодити процесу обміну.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Головного управління розвідки Міноборони.

Поширення розгорнутої інформації про конкретну людину, яка перебуває в полоні, може ускладнити процес обміну і становити небезпеку для самого полоненого, пояснили у штабі.

"Інформація про значущість людини, її політичні погляди, місце служби, попередню роботу, рідних та близьких провокує прискіпливе ставлення ворога. В результаті вимоги до обміну конкретної особи можуть бути завищені, а сам процес максимально ускладнений", - йдеться у повідомленні.

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Розповсюдження інформації про позивні, військову частину, місце дислокації підрозділу, обставини потрапляння в полон несе загрозу не тільки самому полоненому, але його бойовим побратимам та підрозділу, додали у штабі.

"Якщо ви втратили зв’язок з близькою людиною, яка перебуває на військовій службі, у зоні ведення бойових дій або на окупованих територіях чи маєте підозру, що ваша близька людина перебуває у полоні у ворога - звертайтеся в уповноважені державні інституції, які опікуються питаннями пошуку та обміну полонених", - пояснили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.