У Празі запропонували створити платформу з координації допомоги Україні

Європейська комісія та український уряд можуть започаткувати платформу з координації допомоги, яку надають Україні різні країни світу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Czech Radio, про це після засідання Ради із загальних питань ЄС (GAC), яке відбувається 15 липня у Празі, повідомив заступник голови Єврокомісії Марош Шефчович.

За словами єврокомісара, це дасть змогу підвищити ефективність такої допомоги та контролювати цільове використання коштів, які виділяються.

Шефчович повідомив, що попередньої домовленості з українським урядом уже досягнуто.

Також Марош Шефчович, який є євродепутатом від Словаччини, наголосив, що за всі роки роботи не бачив такого прикладу єднання всіх країн ЄС у пошуках резервів для допомоги, "як з погляду фінансових коштів, так і зброї".

Читайте також: Єврокомісар Шефчович: Ми хочемо бачити Україну в ЄС якомога швидше