УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11480 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні
739 4
Єврокомісія (949) допомога (5236) Шефчович Марош (88)

У Празі запропонували створити платформу з координації допомоги Україні

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

єврокомісія

Європейська комісія та український уряд можуть започаткувати платформу з координації допомоги, яку надають Україні різні країни світу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Czech Radio, про це після засідання Ради із загальних питань ЄС (GAC), яке відбувається 15 липня у Празі, повідомив заступник голови Єврокомісії Марош Шефчович.

За словами єврокомісара, це дасть змогу підвищити ефективність такої допомоги та контролювати цільове використання коштів, які виділяються.

Шефчович повідомив, що попередньої домовленості з українським урядом уже досягнуто.

Також Марош Шефчович, який є євродепутатом від Словаччини, наголосив, що за всі роки роботи не бачив такого прикладу єднання всіх країн ЄС у пошуках резервів для допомоги, "як з погляду фінансових коштів, так і зброї".

Читайте також: Єврокомісар Шефчович: Ми хочемо бачити Україну в ЄС якомога швидше
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а в чем юмор?в убитых и раненых?хороший повод?может пора уп на парашу?некто ***** кизилов может в окопе поюморит?
показати весь коментар
15.07.2022 13:22 Відповісти
повідомив заступник голови Єврокомісії Марош Шефчович.Джерело: https://censor.net/ua/n3354306

Шефчович - выпускник МГИМО , а це означае - завербований агент раши
його раша перла на пост президента Словаччіни , він був единим конкурентом Чапутовой , но словакі не хотіли повернутись у совок і обрали Чапутову
а щоб шефчович не гадив в СЛОВАЧЧІНІ - отправили посланцем в ЕС. То, що він в ЕС зайняв керівний піст , говорить що раша КЕРУЕ і в Брюсселі
показати весь коментар
15.07.2022 13:27 Відповісти
На всіх діячів Європи, і не тільки там, у ***** вагон компромату.
показати весь коментар
15.07.2022 13:31 Відповісти
Це добре що контролюватимуть бабло допомоги, бо великобудівник знов закатає гроші в асфальт і скаже шо так і було.
показати весь коментар
15.07.2022 13:28 Відповісти
 
 