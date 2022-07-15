У Празі запропонували створити платформу з координації допомоги Україні
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Європейська комісія та український уряд можуть започаткувати платформу з координації допомоги, яку надають Україні різні країни світу.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Czech Radio, про це після засідання Ради із загальних питань ЄС (GAC), яке відбувається 15 липня у Празі, повідомив заступник голови Єврокомісії Марош Шефчович.
За словами єврокомісара, це дасть змогу підвищити ефективність такої допомоги та контролювати цільове використання коштів, які виділяються.
Шефчович повідомив, що попередньої домовленості з українським урядом уже досягнуто.
Також Марош Шефчович, який є євродепутатом від Словаччини, наголосив, що за всі роки роботи не бачив такого прикладу єднання всіх країн ЄС у пошуках резервів для допомоги, "як з погляду фінансових коштів, так і зброї".
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Шефчович - выпускник МГИМО , а це означае - завербований агент раши
його раша перла на пост президента Словаччіни , він був единим конкурентом Чапутовой , но словакі не хотіли повернутись у совок і обрали Чапутову
а щоб шефчович не гадив в СЛОВАЧЧІНІ - отправили посланцем в ЕС. То, що він в ЕС зайняв керівний піст , говорить що раша КЕРУЕ і в Брюсселі