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Єврокомісар Шефчович: Ми хочемо бачити Україну в ЄС якомога швидше
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Єврокомісар Марош Шефчович заявив, що Європейський Союз хоче, щоб Україна приєдналася до нього якомога швидше.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
"Настав час дати сигнал, що український народ є одним із європейських народів, і ми хочемо бачити його серед нас якомога швидше", – сказав він, але додав, що наразі блоку необхідно зосередитися на короткострокових заходах, пов’язаних з війною.
"Я думаю, що зараз найважливіше (...) допомогти Україні у боротьбі", – додав він.
Як повідомлялося, 28 лютого президент України Володимир Зеленський підписав заявку на членство України у ЄС.
Топ коментарі
+21 Pawlo Kit
показати весь коментар04.03.2022 17:05
+12 Юрій Булкін
показати весь коментар04.03.2022 17:07
+9 barrakud2
показати весь коментар04.03.2022 17:06
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Многие на Донбассе,и мы в том числе,бросили дома,бизнес и поехали с документами под мышкой,начинать жизнь с нуля.Чтоб не быть под оккупацией,а с Украиной. За .8лет нас немало унижали и высмеивали-"донбассята",но живем и радуемся ,что мы украинцы.
Нельзя идти брать что то от этих уродов.Сколько дней всего война?с голоду не умрут так быстро....
Про врага знаем...без дела не сидим.
Ну хіба шо склотара... для смузі
Саме так, дайте нарешті винищувачі!!!
Використовуючи НАТО, має швидко, на користь ЄС, закінчити війну в Україні. Прийняти Україну до ЄС. Судитиме військового злочинця Путін, військовим трибуналом.
А теперь думаю-мы должны проситься в НАТО или они к нам?
ЕС...чтоб туда взяли,нужно навести порядок с корупцией ,судебной системой и т.д.Без этого ,никак
Если наведем порядок,то нужна ли нам Европа?с их толерастией,с навязыванием вещей,которые наше общество не приемлет.Когда здравые люди не имеют право сказать о своей позиции,(это чревато судом),а только извращенцы.