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Єврокомісар Шефчович: Ми хочемо бачити Україну в ЄС якомога швидше

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Єврокомісар Шефчович: Ми хочемо бачити Україну в ЄС якомога швидше

Єврокомісар Марош Шефчович заявив, що Європейський Союз хоче, щоб Україна приєдналася до нього якомога швидше.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Настав час дати сигнал, що український народ є одним із європейських народів, і ми хочемо бачити його серед нас якомога швидше", – сказав він, але додав, що наразі блоку необхідно зосередитися на короткострокових заходах, пов’язаних з війною. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Біженці з України зможуть жити і працювати в ЄС до 3 років

"Я думаю, що зараз найважливіше (...) допомогти Україні у боротьбі", – додав він.

Як повідомлялося, 28 лютого президент України Володимир Зеленський підписав заявку на членство України у ЄС.

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Топ коментарі
+21
Подякуємо херсонцям, що посилають окупантів нахер з їхньою гуманітаркою
https://t.me/nikvesti/17449
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04.03.2022 17:05
+12
Идите НАКУЙ! Сначала железный щит, а потом МЫ уже подумаем, брать вас к себе или нет!
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04.03.2022 17:07
+9
Очередное бла-бла-бла какого-то одного коммисара.
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04.03.2022 17:06
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Подякуємо херсонцям, що посилають окупантів нахер з їхньою гуманітаркою
https://t.me/nikvesti/17449
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04.03.2022 17:05 Відповісти
Людям треба вижити, наші люди найцінніше. Не у всіх були гроші, час ще шось щоб закупити харчі та ліки. Не судіть. Це біда.
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04.03.2022 17:14 Відповісти
Краще вмерти від голоду, ніж взяти хліб з рук окупанта.
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04.03.2022 17:21 Відповісти
Ты не коммунист часом ? Или просто дурак ? Максималист, пока самого не припрёт.
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04.03.2022 17:33 Відповісти
Не, комуняцкую ***** на дух не переношу. Решил пафосом перед посонами форсануть.))
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04.03.2022 18:52 Відповісти
А вы,если припрет,то и перед оккупантами унизитесь?
Многие на Донбассе,и мы в том числе,бросили дома,бизнес и поехали с документами под мышкой,начинать жизнь с нуля.Чтоб не быть под оккупацией,а с Украиной. За .8лет нас немало унижали и высмеивали-"донбассята",но живем и радуемся ,что мы украинцы.
Нельзя идти брать что то от этих уродов.Сколько дней всего война?с голоду не умрут так быстро....
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04.03.2022 19:27 Відповісти
Судити ми всі вміємо і сратися між собою, коли ворог на порозі, теж .
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04.03.2022 19:45 Відповісти
Мы не сремся....тут площадка для общения и обмена мнениями...
Про врага знаем...без дела не сидим.
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05.03.2022 09:22 Відповісти
Нічого дивного. Там ***** вати.
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04.03.2022 17:20 Відповісти
Яка може бути гуманітарка від окупанта? 🤬
Ну хіба шо склотара... для смузі
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04.03.2022 17:14 Відповісти
Очередное бла-бла-бла какого-то одного коммисара.
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04.03.2022 17:06 Відповісти
Они там все идиоты ?
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04.03.2022 17:06 Відповісти
Без винятку.
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04.03.2022 17:07 Відповісти
тада
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04.03.2022 17:17 Відповісти
Идите НАКУЙ! Сначала железный щит, а потом МЫ уже подумаем, брать вас к себе или нет!
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04.03.2022 17:07 Відповісти
Тоді ми йдемо до вас..
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04.03.2022 17:07 Відповісти
Переможемо - побачимо
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04.03.2022 17:08 Відповісти
Смотри Шефрович костюмчик не обляпай соплежуйки хреновы
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04.03.2022 17:09 Відповісти
Як казав колись один політик: "Європа зе зажерта, лінива, стара шкапа". Типу всі такі підтримують нас (за що, звичайно, їм дякуємо), але коли мова йде про закриття неба: " Нєєє, ми будемо далі дивитись як ваших дітей убивають, бо боїмося ***** ...".
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04.03.2022 17:11 Відповісти
Беріть Україну в ЄС і допомагайте,а поки що це чергова обіцянка євротолерастів
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04.03.2022 17:11 Відповісти
206 батальйон у Києві на блокпосту затримав Шуфрича )) Той фоткав позиції. Зараз ним працюють )
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04.03.2022 17:13 Відповісти
Євро-онаніст: бла-бла-бла... Пішов на РуССкий военный корабюль! Ти, **** холена, будеш здихати, і перед твоїм ліжком будеш бачити ВСІХ вбитих українців, до смерті яких ти причетний своєю мовчанкою. Вони, ці душі" будуть мовчки стояти перед твоїми очима, і чекати на твою душу. А потім тільки Всевишній вкаже куди тобі відходити.
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04.03.2022 17:13 Відповісти
Нажаль все це не більше ніж порожні балачки та окозамилення
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04.03.2022 17:14 Відповісти
Чистої води демагогія.Бо якщо Європа не дасть нам тепер ******** зброї,то він таки побачить українців у Європі.Але вже як зманкуртованих яничар,яких Мордор пожене вбивати ту саму Європу.Так само як жене на Україну різні народи,що колись боролись проти Рашки,програли і тепер вмирають за *****,борючись з нами...
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04.03.2022 17:14 Відповісти
Да как то не актуально уже, и нарисовывается перспектива для ЕС догнать русский военный корабль, возможно их по пути и НАТО обгонит...в словоблудии они мастера.
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04.03.2022 17:15 Відповісти
Я думаю, що зараз найважливіше (...) допомогти Україні у боротьбі
Саме так, дайте нарешті винищувачі!!!
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04.03.2022 17:16 Відповісти
ну то не їбіть вола!
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04.03.2022 17:16 Відповісти
Танутышо! Так-таки хотите видеть в ЕС? Ну да, тока не принимаете, даже в качестве кандидатов. Уж лучше бы молчали, честнее выглядело бы!
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04.03.2022 17:17 Відповісти
Один нарід Європи, хто не засцяв перед Ордою.
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04.03.2022 17:18 Відповісти
Помогли бы это ускорить - предметно помогли бы...от просто слов как то не легче...посмотрим когда дальше расползется эта чума что вы делать будете и чем вам поможет чья то обеспокоенность или осуждение
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04.03.2022 17:19 Відповісти
Анекдот...
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04.03.2022 17:19 Відповісти
А у Маріуполі - ГЕНОЦИД!!! Ось так, євродрочер!
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04.03.2022 17:22 Відповісти
***** такое вообще говорить? "Мы вас хотим видеть в ЕС, но потом."
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04.03.2022 17:24 Відповісти
Як ви заїбали зі своїм хотінням та зтурбованістю!!!
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04.03.2022 17:25 Відповісти
Європа відповідальна за вихід з ЄС Великобританії, війну в Україні.

Використовуючи НАТО, має швидко, на користь ЄС, закінчити війну в Україні. Прийняти Україну до ЄС. Судитиме військового злочинця Путін, військовим трибуналом.
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04.03.2022 18:49 Відповісти
Я всегда была за ЕС и НАТО
А теперь думаю-мы должны проситься в НАТО или они к нам?
ЕС...чтоб туда взяли,нужно навести порядок с корупцией ,судебной системой и т.д.Без этого ,никак
Если наведем порядок,то нужна ли нам Европа?с их толерастией,с навязыванием вещей,которые наше общество не приемлет.Когда здравые люди не имеют право сказать о своей позиции,(это чревато судом),а только извращенцы.
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04.03.2022 19:38 Відповісти
 
 