Від 16 липня за порушення мовного законодавства каратимуть, - мовний омбудсмен

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь заявляє, що за порушення мовного законодавства з 16 липня каратимуть попередженням або штрафом за рішенням мовного омбудсмена.

Про це він сказав на брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Алгоритм, виписаний законом, виглядає наступним чином. Представники уповноваженого, на жаль, їх немає в кожному регіоні, зможуть складати адміністративні протоколи, і потім я як уповноважений розглядатиму їх і виноситиму постанови у вигляді попереджень або штрафів", - сказав Кремінь.

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Зокрема, з 16 липня набирає чинності підпункт 1 пункту 7 розділу "Прикінцеві та перехідні положення" мовного закону, яким вносяться зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення.

З цього моменту уповноважений зможе накладати штраф на посадових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування, керівників та працівників підприємств, установ та організацій усіх форм власності, інших фізичних осіб, які порушуватимуть мовний закон.

За результатами складеного протоколу про адміністративне правопорушення можливе рішення про стягнення у вигляді попередження або штрафу від 3400 до 8500 грн, якщо порушення вчинено вперше, а штраф за повторне протягом року порушення – від 8500 до 11900 грн. Також за повторне невиконання вимог уповноважено передбачено штраф від 1700 до 3400 грн.

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Також штрафи можуть бути накладені за порушення мовного закону у сфері освіти, науки, культури, книговидання, користувацьких інтерфейсів, у сфері інформації для загального ознайомлення, публічних заходів, реклами, технічної та проєктної інформації, охорони здоров'я, спорту, телекомунікацій, поштового зв'язку та транспорту.

Водночас мовний омбудсмен зазначив, що штрафи можуть бути оскаржені в суді.