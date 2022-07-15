УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11480 відвідувачів онлайн
Новини Суспільство
8 510 46
закон (1319) українська мова (778) штраф (706) Кремінь Тарас (136)

Від 16 липня за порушення мовного законодавства каратимуть, - мовний омбудсмен

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

мова

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь заявляє, що за порушення мовного законодавства з 16 липня каратимуть попередженням або штрафом за рішенням мовного омбудсмена.

Про це він сказав на брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Алгоритм, виписаний законом, виглядає наступним чином. Представники уповноваженого, на жаль, їх немає в кожному регіоні, зможуть складати адміністративні протоколи, і потім я як уповноважений розглядатиму їх і виноситиму постанови у вигляді попереджень або штрафів", - сказав Кремінь.

Читайте: Росія влаштувала на окупованих територіях лінгвоцид української мови, - Кремінь

Зокрема, з 16 липня набирає чинності підпункт 1 пункту 7 розділу "Прикінцеві та перехідні положення" мовного закону, яким вносяться зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення.

З цього моменту уповноважений зможе накладати штраф на посадових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування, керівників та працівників підприємств, установ та організацій усіх форм власності, інших фізичних осіб, які порушуватимуть мовний закон.

За результатами складеного протоколу про адміністративне правопорушення можливе рішення про стягнення у вигляді попередження або штрафу від 3400 до 8500 грн, якщо порушення вчинено вперше, а штраф за повторне протягом року порушення – від 8500 до 11900 грн. Також за повторне невиконання вимог уповноважено передбачено штраф від 1700 до 3400 грн.

Також читайте: У школах Миколаєва з нового навчального року заборонили використання російської мови. ДОКУМЕНТ

Також штрафи можуть бути накладені за порушення мовного закону у сфері освіти, науки, культури, книговидання, користувацьких інтерфейсів, у сфері інформації для загального ознайомлення, публічних заходів, реклами, технічної та проєктної інформації, охорони здоров'я, спорту, телекомунікацій, поштового зв'язку та транспорту.

Водночас мовний омбудсмен зазначив, що штрафи можуть бути оскаржені в суді.

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+20
Окей. Начните с арестовичей, подоляков, и прочих блоХЕРов
показати весь коментар
15.07.2022 13:50
+19
Невже і марафон тепер буде Українською?
показати весь коментар
15.07.2022 13:48
+13
Мова це наріжний камінь державності та нації !!))
показати весь коментар
15.07.2022 13:55
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Невже і марафон тепер буде Українською?
показати весь коментар
15.07.2022 13:48 Відповісти
Окей. Начните с арестовичей, подоляков, и прочих блоХЕРов
показати весь коментар
15.07.2022 13:50 Відповісти
Кожен з себе повинен почати . А абдристовічей взагалі дивляться дебіли та зебіли .
показати весь коментар
15.07.2022 14:47 Відповісти
Якщо з себе, то варто почати з написання власного імені.
показати весь коментар
15.07.2022 14:54 Відповісти
Послати того дебіла-омбудсмена Кремня на фронт нехай "карає" там москалів,а не порушників цього закону,серед яких,до речі,добра половина вояків ЗСУ...
показати весь коментар
15.07.2022 13:53 Відповісти
Це ти про захістників споконвічного русскоязичного населения ???)))
показати весь коментар
15.07.2022 13:58 Відповісти
ну а про кого може кац......ський бот писати, з таким ніком? )))
показати весь коментар
15.07.2022 14:18 Відповісти
дебіли читати вміють? "...штрафи можуть бути накладені за порушення мовного закону у сфері освіти, науки, культури, книговидання, користувацьких інтерфейсів, у сфері інформації для загального ознайомлення, публічних заходів, реклами, технічної та проєктної інформації, охорони здоров'я, спорту, телекомунікацій, поштового зв'язку та транспорту."
показати весь коментар
15.07.2022 14:33 Відповісти
Я б ще додав : у всіх без виключення громадських містах .
показати весь коментар
15.07.2022 14:48 Відповісти
Так це є у рішенні Конституційного Суду стосовно закону Про забезпечення функціонування української мови як державної. У приватному спілкуванні громадянин України може балакати будь-якою мовою (пушту, суахілі, мовою жесті), а у громадських місцях - державною, яку вивчають усі, а не однією з понад 130 мов нацменшин, язиком дєрєвні Жопіно, який вивчає 6% школярів, а буде ще менше, оскільки у нас громадян України російського походження навіть і 6% не має.
показати весь коментар
15.07.2022 18:24 Відповісти
Не ******** наших захисників, москвофіле, вони воюють не за панування мови окупанта в Україні. А ще почитай як слід закон про мову, щоб не скидатися на дурня. Чи в Ольгино не завезли копію?
показати весь коментар
15.07.2022 15:00 Відповісти
А до чого тут вояки? вони закон не порушують. Працюєш в сфері де ти публічна людина. все українською мовою маєш говорити. якщо не подобається. в світі ще 200 країн з різними мовами.
показати весь коментар
15.07.2022 15:20 Відповісти
Взагалі то порушують, бо мова спілкування по всій території України - українська, вийшов з власного помешкання говориш українською, так зазначено в Конституції України та підтверджено КСУ.
показати весь коментар
15.07.2022 20:58 Відповісти
Вітаю вас - ви ще один корисний ідіот кремля, що ******** патякати, не заглядаючи у першоджерела, які сам згадує.
показати весь коментар
17.07.2022 01:47 Відповісти
Вже тільки половина, а як же ж 70% ? І ти забув про салдат армії лнр/днр, руSSкеперядічіх украІнцев, вони теж "воюють"...
показати весь коментар
15.07.2022 18:17 Відповісти
Журнашлюшку, з *****- беня марафона, вже звільнили?
показати весь коментар
15.07.2022 13:54 Відповісти
Мова це наріжний камінь державності та нації !!))
показати весь коментар
15.07.2022 13:55 Відповісти
Хай не бреше, на жодну скаргу чи зауваження цей клоун не відреагував
показати весь коментар
15.07.2022 13:55 Відповісти
Українською - блазень.
показати весь коментар
15.07.2022 14:10 Відповісти
Слухаємо повизгування рускащелепних свиней про " не на часі"
показати весь коментар
15.07.2022 14:17 Відповісти
Це добре, хоч і з запізненням років на тридцять.
показати весь коментар
15.07.2022 15:03 Відповісти
без попереджень лише штрафи, гроші на озброєння
показати весь коментар
15.07.2022 15:07 Відповісти
Недоречно, бо не вчасно.Головне зараз, це питання оборони та економіки.
показати весь коментар
15.07.2022 15:12 Відповісти
Ну так, "неначасі", а то ще украІнци забуть язик дєрєвні Жопіно, і як без нього жити? Оце прийде ґвалтувати руSSке зольдатен а дівчина не знає язика дєрєвні Жопіно, це ж сром.....або будуть вбивати руSSке зольдатен а ти не знаєш язика дєрєвні Жопіно, це ж гріх, померти не знаючи язика своїх убивць.
показати весь коментар
15.07.2022 18:28 Відповісти
Для меншовартісних патріотів мови окупанта це завжди невчасно.
показати весь коментар
15.07.2022 23:24 Відповісти
В Афганистане тоже два языка. Пушту и Дари. И в Парагвае, кажется, Гуарани и Испанский, официально признанные языки. Но со временем и у них будут моноязычие.
показати весь коментар
15.07.2022 15:14 Відповісти
та хоч 10 язиків в них. в нас ворог який 400 років нас робив братами, малоросами. н;";!й, привчав нас до російської. нам такого не треба
показати весь коментар
15.07.2022 15:22 Відповісти
А я думаю, пускай лучше оптимисты изучают украинскую мову, пессимисты русский язык, а реалисты они автомат калашникова изучают, за всех отдуваются.
показати весь коментар
15.07.2022 15:41 Відповісти
В Україні одна мова - українська, а своєю мовою бидла та кріпаків будеш дзявкати на своїй кацапії або сидячі над діркою в полу у своїй норі.
показати весь коментар
15.07.2022 20:43 Відповісти
Идиот...Ты это расскажи тем русскоговорящих что сегодня воюют, пока ты-гнида в погребе сидишь.
показати весь коментар
15.07.2022 21:09 Відповісти
Що це за мокшанська говірка болгарського суржику? Від ростовського обозу відстав, буряте притрушений? Буває. Біжи, млинців з лопати поїж, поки не охололо. ))
показати весь коментар
15.07.2022 23:27 Відповісти
Давно пора.Без виключень.Не вмієш,чи не можеш говорити на українській,вчи.
показати весь коментар
15.07.2022 15:16 Відповісти
Впечатление такое, что в верхах одни идиоты...
показати весь коментар
15.07.2022 21:14 Відповісти
Ідіот, буряте - це тупорогий валянок, якому бракує клепки навіть опанувати державну.
показати весь коментар
15.07.2022 23:28 Відповісти
А можно ещё шрифтом Брайля с помощью мурашек на теле изъясняться.
показати весь коментар
15.07.2022 16:07 Відповісти
А я вот не представляю, как можно совместить этот закон с соблюдением стандартов при разработке, ну скажем, военной техники. Или в авиапроме. Да, в принципе, в любом серьезном "проме".
Конечно это уже давно не моя проблема, но веселуху, которая сейчас у них начнется, представляю хорошо.
показати весь коментар
15.07.2022 17:18 Відповісти
Які "проми", коли вища освіта вже давно державною мовою? Ти коли вийшов зі сплячки, кугутик лисєнко з села Нижносраківка? І у воєнній техніці, як і у будь-які, домінують англосакські терміни, тому пох на твій язик дєрєвні Жопіно, бо танк він і є танк...
показати весь коментар
15.07.2022 18:31 Відповісти
І що це за "у них"? Ти гандольєр само звідкілля?
показати весь коментар
15.07.2022 18:33 Відповісти
Масовий виїзд москворотих лінгво-імбецилів з України в козло-рашку суттєво підвищить середній IQ в обох країнах.
показати весь коментар
15.07.2022 23:31 Відповісти
Вот только этого Украине сегодня не хватает...Порой кажется,что у власти враги Украины...Три года готовились на ШАШЛЫКИ, миллиарды закатывали в асфальт, ВПК в заднице, потому, что нужно было дороги строить...Ну и где ваши дороги-Ушлепки???
показати весь коментар
15.07.2022 21:07 Відповісти
щось белькоче бурят калічний своєю мокшанською говіркою болгарського суржику - чи то вокзал шукає, чи то парадне, щоб посцяти ))
показати весь коментар
15.07.2022 23:33 Відповісти
показати весь коментар
16.07.2022 14:55 Відповісти
А я то думал, что бараны только в России...
показати весь коментар
15.07.2022 21:16 Відповісти
Свого часу багато москворотих баранів перегнали на пасовисько в Україну.
показати весь коментар
15.07.2022 23:35 Відповісти
 
 