Росія влаштувала на окупованих територіях лінгвоцид української мови, - Кремінь

Після 24 лютого на тимчасово окупованих Росією територіях України зафіксовано понад 100 фактів цілеспрямованого знищення української мови у різних сферах суспільного життя.

Про це повідомив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"За даними з відкритих джерел нами зафіксовано понад 100 фактів, які свідчать про фактичне позбавлення права громадян на користування, вивчення та навчання українською мовою, дискримінацію та репресії щодо осіб, які публічно проявляють свою українську національну ідентичність, зокрема через спілкування українською мовою. Це може свідчити про плановану асиміляційну політику окупаційного режиму", – зазначив мовний омбудсмен.

За його словами, подібний лінгвоцид на тимчасово окупованих Росією територіях України супроводжується погрозами, залякуванням, застосуванням фізичної сили, психологічним тиском, обмеженням волі, викраденням, тортурами та вбивствами.

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"Системне впровадження з боку окупантів політики лінгвоциду на окупованих територіях та в районах ведення бойових дій – це злочинне порушення міжнародного права, законів України, що мають бути належним чином зафіксовані, розслідувані та представлені до суду. Винні мають бути встановлені та покарані", – наголосив Кремінь.