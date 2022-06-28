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Росія влаштувала на окупованих територіях лінгвоцид української мови, - Кремінь

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

кремінь

Після 24 лютого на тимчасово окупованих Росією територіях України зафіксовано понад 100 фактів цілеспрямованого знищення української мови у різних сферах суспільного життя.

Про це повідомив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"За даними з відкритих джерел нами зафіксовано понад 100 фактів, які свідчать про фактичне позбавлення права громадян на користування, вивчення та навчання українською мовою, дискримінацію та репресії щодо осіб, які публічно проявляють свою українську національну ідентичність, зокрема через спілкування українською мовою. Це може свідчити про плановану асиміляційну політику окупаційного режиму", – зазначив мовний омбудсмен.

За його словами, подібний лінгвоцид на тимчасово окупованих Росією територіях України супроводжується погрозами, залякуванням, застосуванням фізичної сили, психологічним тиском, обмеженням волі, викраденням, тортурами та вбивствами.

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"Системне впровадження з боку окупантів політики лінгвоциду на окупованих територіях та в районах ведення бойових дій – це злочинне порушення міжнародного права, законів України, що мають бути належним чином зафіксовані, розслідувані та представлені до суду. Винні мають бути встановлені та покарані", – наголосив Кремінь.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+28
не тільки росія, ви також його вчинил, на *************
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28.06.2022 20:49
+17
"Какая Разніца" і за це проголосували 73% хохлів. Цікаво скільки вже загинуло тих хто обрав асфальт замість ППО!
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28.06.2022 21:03
+15
Вот чтобы такой херни не было и следует вырезать всю хрюске "культуру" вместе с её продвигателями.
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28.06.2022 20:51
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не тільки росія, ви також його вчинил, на *************
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28.06.2022 20:49 Відповісти
"Какая Разніца" і за це проголосували 73% хохлів. Цікаво скільки вже загинуло тих хто обрав асфальт замість ППО!
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28.06.2022 21:03 Відповісти
Кацап, ти що заблудився? Ми,Українці як хочемо так і голосуємо. Хохлів пошукай в методичках.
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28.06.2022 23:18 Відповісти
Вот чтобы такой херни не было и следует вырезать всю хрюске "культуру" вместе с её продвигателями.
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28.06.2022 20:51 Відповісти
Будьщо,слід розпочинати з себе!!!)))
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28.06.2022 21:28 Відповісти
і разом з вузько-щелепними носіями
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29.06.2022 00:50 Відповісти
Лінгвоцид де ви берете *** такі слова
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28.06.2022 20:52 Відповісти
це не для тебе йолопе...
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28.06.2022 20:55 Відповісти
На тобі, Вася, ще "лінгво-імбецил" до колекції.
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29.06.2022 00:48 Відповісти
Мова ,це наріжний камінь нації!! Разом з мовою зникає нація(народ)!!!)))
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28.06.2022 21:26 Відповісти
Гівном глиста не на лякати, буряте?
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29.06.2022 00:52 Відповісти
Це ми самі знаємо.

Мене цікавить, як Кремінь прокоментує це неподобство, як злочин, чи виєпон редакції та журнашлюх рижої мразі. Якщо злочин (ну, ладно - правопорушення, можливо, навіть адміністративне) - хто розслідуватиме? Яке покарання буде і для галушки, а особливо для луніна?
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28.06.2022 20:54 Відповісти
як думаете чому окупанти не захоплюють і взагалі якось байдужі де україномовні області тернопільску львівсьску волинську черновецьку бо там не потрібно не від кого захищати рускагаварящих там таких майже нема а лізуть де розмовляють кацапскою та деякі малороси ще плачуться кацапам про ущемленіе
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28.06.2022 20:56 Відповісти
Херню сморозил,а когда с Беларуси лезли в тех местах все русскоговорящие были?да им похер куда лезть.они остановятся там,где их остановят
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28.06.2022 21:04 Відповісти
Виправдовуєш свій говяжий язик! Чи ти хочеш сказати щя війна не через твій говяжий? Саме через таких як ти скоторосів і почалася війна!
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28.06.2022 21:27 Відповісти
Бережіться, на Україну пливе московське дєрмо!
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28.06.2022 21:00 Відповісти
Тупі хохли самі вчиняють цей лінгвоцид в Одесі, Києві та інших містах. Школи на говяжому вчать, Вища освіта теж говяжим язиком.
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28.06.2022 21:01 Відповісти
так орко-говяжу мову заборонили .
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28.06.2022 21:06 Відповісти
Адмін прошу забанити проросійських виродків ботів.

Україна вчиться в росії.
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29.06.2022 05:54 Відповісти
Так ви докотитесь до армії, мови і вири. Не для того мудрий нарід собі клована обирав.
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28.06.2022 21:04 Відповісти
Вони вже зрозуміли на скільки сильно помилялись.

Тепер думають як би сильно не позоритись заявивши це.

Хоча як на мене чим довше вони виляють та тягнуть час із визнанням очевидного тим гірше це виглядатиме.
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29.06.2022 05:57 Відповісти
"Нікагда такова нє било і вот апять"
Хронологія лінгвоциду української мови
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28.06.2022 21:13 Відповісти
та ти шо! Тільки там на югах познайомилися голька перл (Полина жемчужина) со своїм птеродиктелем Вячеком Молотовим. І мадам Горбман с Климом Ворошилом
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28.06.2022 21:17 Відповісти
Класс! Не все знают эту уже мульку. Были те ещё прохиндейки мудрожопосракие! Знали за кого выскакивать. История давняя и гнусная, как все по кацапской стороне. Там и по другим много колорита двусмысленного. Эпоха ничтожеств, скороспелое, дешевле, иноверцев, клятвоотступники, выкрестов и прочая. Сплошная шваль. Но армагедон скоро там.
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28.06.2022 22:07 Відповісти
Відео 1998 року Пороху 32 роки
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28.06.2022 21:19 Відповісти
Так може він саме це хотів показати? Що П.П. ще тоді 30 років назад теж саме говорив МОВА, ВІРА, АРМІЯ,
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29.06.2022 06:14 Відповісти
Дякую, друже.
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29.06.2022 08:52 Відповісти
Ну і шо?
Кожна людина розвивається, особливо в молодому віці!
Проблема лише в тому, в яку сторону розвивається!
Що тебе не влаштовує в розвитку Пороха?
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28.06.2022 21:28 Відповісти
Я хотів показати, що людина ще в 1998 році казала й думала те, що каже й думає зараз. І ще тоді питала, чому вона в Україні має розмовляти російською? Це все.
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29.06.2022 10:04 Відповісти
Дуже забавно виглядають останні новини с боку України.Росія влаштувала на окупованих територіях лінгвоцид української мови, - Кремінь. = А Україна не заборонила російскі пісні і твори?

Часто зустрічаю новини як "днр" "мобілізує" призивників, та як рашка не відпускає срочників додому і змущує їі воювати. А Україна так не робить? ) В Ужгороді справжнє сафарі на призовників, про петицію на сайті преЗЕдента щоб призовників повернули додому після 1.5 років служби я вже просто молчу...

Дуже легко звинувачувати їх ( Я ні в якому разі їх не виправдовую) коли ти сам такий.

Такі новини викликают тільки одну асоціацію :

Як чоловік з повним ротом гівна звинувачує других людей що в них повний рот гівна. Це просто смішно.
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28.06.2022 21:24 Відповісти
Принаймі за російську у нас не вбивають
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28.06.2022 22:50 Відповісти
Ваша дурість стверджує, що Україна окупувала якісь території і там щось заборонила? Протверезій, патріоте мови окупанта.
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29.06.2022 01:02 Відповісти
На неокупованих територіях безнаціональні українці вже сто років самі цураються свого русинства на користь окупантам,викрадачам усього руського. Мирного співіснування викрадачів і обкрадених не може бути...
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28.06.2022 21:33 Відповісти
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28.06.2022 22:03 Відповісти
Кремінь ніколи по цьому питанню не чухався. А зараз раптом. Мабуть Зеля дозволив.
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28.06.2022 22:35 Відповісти
Што?
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28.06.2022 22:55 Відповісти
Що цікаво, московія через своїх агентів впливу поширює наративи про те, що національність, мова і культура нібито не мають жодного значення, і у той же час на підконтрольних і окупованих територіях проводить нещадний і абсолютно нацистський етноцид.

Погань руzzкого міра повинна знаходитись за російським порєбріком. Останніх 30 років руzzкій мір почувався тут як у себе вдома і ось до чого це привело.
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28.06.2022 23:08 Відповісти
Ви навмисно забули слово Громадянство?
У нас завжди була багатонаціональна держава. Різні культури мирно співіснують поряд багато років. І якщо в державі 30 років ніхто не проводив послідовної мовної політики, то це за місяць не виправиш. Я знаю багато російськомовних бійців ЗСУ які нищать ворога! Я знаю вихідців з ЗАХОДУ України які зараз на окупованій території «підлаштовуються» і виїзжати не збираються. Ви не вчитесь, і продовжуєте використовувати мовне питання для розбрату (свідомо чи не свідомо), продовжуєте ділити українців «по Дніпру» і таке інше. Досить, мені чесно кажучи соромно читати навіть це. Ви навіть не задумуєтесь, що якщо б не подвиг Миколаївців, Харкова (це наприклад) щоб робив ЗАХІД України…

Безперечно, мова це ознака держави, яку потрібно знати, поважати, але саме по собі знання мови не зробить з вас Громадянина. І це питання не покоління навіть, враховуючи нашу історію і те що це питання підіймалося раніше тільки для поділу українців в зручний для політтехнологів час
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28.06.2022 23:37 Відповісти
В тебе така срака в голові, що ти навіть не помічаєш, що цитуєш ольгинськк методичку.
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29.06.2022 01:06 Відповісти
Знання державної мови - необхідна, але не достатня ознака Громадянина. В усіх країнах, де поважається інститут Громадянства, для отримання громадянства кандидат має здати екзамен зі знання державної мови.
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29.06.2022 02:39 Відповісти
Мови, культури, історії. Знайти поручителів. Та принести клятву яку запишуть на відео.
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29.06.2022 05:58 Відповісти
Як тільки наголошуєш, що треба протидіяти експансії "руzzкого міра", як одразу з'являється мудрагелик, який починає розповідати ольгінські казки про те, яка Україна різна і багатонаціональна, паралельно ділити українців на східних і західних, вкидує мовне питання, і розповідає, як схід України бореться із московитами, а захід - почесує пузо і пристосовується.

Тьху на вас!
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29.06.2022 11:18 Відповісти
Раджу Вам перечитали уважно мій пост.
І нарешті прокинутись і навчитись сприймати світ таким яким він є, а не таким як ви собі уявляєте. Ольгінчькі казки вам уже скрізь мерещаться, там де їх і немає. Я в своєму пості, навпаки запропонувам Вам перестати ділити Українців. Схід не розповідає як він бореться - він бореться, чи вам не видно?
де я написав що захід почесує пузо і пристосовується? Я вам написав що люди різні на сході і заході, всякі є, та вам того не зрозуміти. Такими як ви легше всьго маніпулювати, ви навіть не зрозумієте, бо будете кричати навіщо нам повертати Донбас там «не такі» (як у вашій уяві) українці.
І так, знання державної мови не єдина ознака Громадянанин, але тема про лінгвоцид, тому в інші аспекти не заглиблювався.
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29.06.2022 14:46 Відповісти
Ваш покровитель, мабуть, святий Флоріан, бо ви лиєте одну воду.

Раджу прочитати ще раз мій початковий коментар. Його основна думка - "Погань руzzкого міра повинна знаходитись за російським порєбріком."

Ви з цим згідні чи ні?
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29.06.2022 15:40 Відповісти
Якщо ви маєте на увазі виключно російську мову, культуру, москальську релігію і т.п. то згоден.
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29.06.2022 17:17 Відповісти
Ця інформація для тих, кому мовне питання не на часі. Аргументи в них дуже сильні - на фронті плече до плеча хлопці воюють і їх не турбує якою мовою хто говорить. Правда українську використовують для ідентифікації свій - чужий. Але ніхто не хоче задуматись над тим, чому мовне питання в пріорітеті у москалів? Перше що вони зробили окупувавши Крим це закрили українські школи, те саме зараз роблять в окупованих містах півдня. Москалі знищують ідентичність українців, а рускоязичні українці допомагають їм. До речі в мене російськомовна сім'я, так склалося в житті. Рекомендую свій досвід - вдома і російська, і українська, в суспільстві, на роботі - українська. Поважайте свою країну, бережіть ідентичність нації. Мова має значення, тому москалі хочуть її знищити. Не буде мови - не буде країни.
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29.06.2022 00:49 Відповісти
Я з вами згоден. І давно виступаю за те що Держава повинна почати займатися цими питаннями негайно, повинна були Українська мова скрізь, російська не допустима в освіті,не телебаченні, в дубляжі фільмів, в офіційному спілкуванні, діловодстві і т.д., патріотичне виховання повинно починатися з дитячого садка.
Треба бути об'єктивним, на це потрібен час. Мені вдалі подобається практика з паспортами Громадянина і НЕ громадянина, і щоб отримати всі права Громадянина потрібн обов'язково володіти державною мовою, поміж іншим.
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29.06.2022 14:56 Відповісти
У лінгвоциді українців москальня поки не дотягує до зеленого телемарафону. Чи Кремінь таку херню не дивиться?
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29.06.2022 01:10 Відповісти
Вчіться.

І ніяких проблема. Ніякого завивання іноземців. Всіх незгідних стратили.

Все на часів. Зразу як тільки отримали фізичний контроль над територією.

Вони ще свою церкву насадять (а всіх конкурентів розчинять в ямах із вапном) і прізвища мінятимуть на російське звучання коли видаватимуть російські паспорти. Все по завітах імперії.
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29.06.2022 05:51 Відповісти
А як стосовно лінгвоциду на не окупованих територіях?Цей FREEDOM він ще до вчорашнього ефіру з тією курвою і її міжнародною мовою був зашкварений.Навіщо потрібно розказувати,що ми ведемо ефір на російській мові для того щоб у світі знали,що у нас війна якщо ті ж самі рускоговорящие говорять,що розуміють українську мову,але я їм не вірю вони просто не хочуть признати своєї нікчемності як людини.
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29.06.2022 07:47 Відповісти
Ох вы и клоуны на этом сайте, называетесь Цензор.нет, а сами удалили уже 2 моих сообщения, которые не нарушали правила)

Ох вы и пи***болы) Очередная продажная СМИ)
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29.06.2022 16:10 Відповісти
Дуже забавно виглядають останні новини с боку України.Росія влаштувала на окупованих територіях лінгвоцид української мови, - Кремінь. = А Україна не заборонила російскі пісні і твори?

Часто зустрічаю новини як "днр" "мобілізує" призивників, та як рашка не відпускає срочників додому і змущує їі воювати. А Україна так не робить? ) В Ужгороді справжнє сафарі на призовників, про петицію на сайті преЗЕдента щоб призовників повернули додому після 1.5 років служби я вже просто молчу...

Дуже легко звинувачувати їх ( Я ні в якому разі їх не виправдовую) коли ти сам такий.

Такі новини викликают тільки одну асоціацію :

Як чоловік з повним ротом гівна звинувачує других людей що в них повний рот гівна. Це просто смішно.

показати весь коментар
29.06.2022 16:13 Відповісти
 
 