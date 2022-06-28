Росія влаштувала на окупованих територіях лінгвоцид української мови, - Кремінь
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Після 24 лютого на тимчасово окупованих Росією територіях України зафіксовано понад 100 фактів цілеспрямованого знищення української мови у різних сферах суспільного життя.
Про це повідомив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"За даними з відкритих джерел нами зафіксовано понад 100 фактів, які свідчать про фактичне позбавлення права громадян на користування, вивчення та навчання українською мовою, дискримінацію та репресії щодо осіб, які публічно проявляють свою українську національну ідентичність, зокрема через спілкування українською мовою. Це може свідчити про плановану асиміляційну політику окупаційного режиму", – зазначив мовний омбудсмен.
За його словами, подібний лінгвоцид на тимчасово окупованих Росією територіях України супроводжується погрозами, залякуванням, застосуванням фізичної сили, психологічним тиском, обмеженням волі, викраденням, тортурами та вбивствами.
"Системне впровадження з боку окупантів політики лінгвоциду на окупованих територіях та в районах ведення бойових дій – це злочинне порушення міжнародного права, законів України, що мають бути належним чином зафіксовані, розслідувані та представлені до суду. Винні мають бути встановлені та покарані", – наголосив Кремінь.
Будь ласка, зачекайте...
Мене цікавить, як Кремінь прокоментує це неподобство, як злочин, чи виєпон редакції та журнашлюх рижої мразі. Якщо злочин (ну, ладно - правопорушення, можливо, навіть адміністративне) - хто розслідуватиме? Яке покарання буде і для галушки, а особливо для луніна?
Україна вчиться в росії.
Тепер думають як би сильно не позоритись заявивши це.
Хоча як на мене чим довше вони виляють та тягнуть час із визнанням очевидного тим гірше це виглядатиме.
Хронологія лінгвоциду української мови
Кожна людина розвивається, особливо в молодому віці!
Проблема лише в тому, в яку сторону розвивається!
Що тебе не влаштовує в розвитку Пороха?
Часто зустрічаю новини як "днр" "мобілізує" призивників, та як рашка не відпускає срочників додому і змущує їі воювати. А Україна так не робить? ) В Ужгороді справжнє сафарі на призовників, про петицію на сайті преЗЕдента щоб призовників повернули додому після 1.5 років служби я вже просто молчу...
Дуже легко звинувачувати їх ( Я ні в якому разі їх не виправдовую) коли ти сам такий.
Такі новини викликают тільки одну асоціацію :
Як чоловік з повним ротом гівна звинувачує других людей що в них повний рот гівна. Це просто смішно.
Погань руzzкого міра повинна знаходитись за російським порєбріком. Останніх 30 років руzzкій мір почувався тут як у себе вдома і ось до чого це привело.
У нас завжди була багатонаціональна держава. Різні культури мирно співіснують поряд багато років. І якщо в державі 30 років ніхто не проводив послідовної мовної політики, то це за місяць не виправиш. Я знаю багато російськомовних бійців ЗСУ які нищать ворога! Я знаю вихідців з ЗАХОДУ України які зараз на окупованій території «підлаштовуються» і виїзжати не збираються. Ви не вчитесь, і продовжуєте використовувати мовне питання для розбрату (свідомо чи не свідомо), продовжуєте ділити українців «по Дніпру» і таке інше. Досить, мені чесно кажучи соромно читати навіть це. Ви навіть не задумуєтесь, що якщо б не подвиг Миколаївців, Харкова (це наприклад) щоб робив ЗАХІД України…
Безперечно, мова це ознака держави, яку потрібно знати, поважати, але саме по собі знання мови не зробить з вас Громадянина. І це питання не покоління навіть, враховуючи нашу історію і те що це питання підіймалося раніше тільки для поділу українців в зручний для політтехнологів час
Тьху на вас!
І нарешті прокинутись і навчитись сприймати світ таким яким він є, а не таким як ви собі уявляєте. Ольгінчькі казки вам уже скрізь мерещаться, там де їх і немає. Я в своєму пості, навпаки запропонувам Вам перестати ділити Українців. Схід не розповідає як він бореться - він бореться, чи вам не видно?
де я написав що захід почесує пузо і пристосовується? Я вам написав що люди різні на сході і заході, всякі є, та вам того не зрозуміти. Такими як ви легше всьго маніпулювати, ви навіть не зрозумієте, бо будете кричати навіщо нам повертати Донбас там «не такі» (як у вашій уяві) українці.
І так, знання державної мови не єдина ознака Громадянанин, але тема про лінгвоцид, тому в інші аспекти не заглиблювався.
Раджу прочитати ще раз мій початковий коментар. Його основна думка - "Погань руzzкого міра повинна знаходитись за російським порєбріком."
Ви з цим згідні чи ні?
Треба бути об'єктивним, на це потрібен час. Мені вдалі подобається практика з паспортами Громадянина і НЕ громадянина, і щоб отримати всі права Громадянина потрібн обов'язково володіти державною мовою, поміж іншим.
І ніяких проблема. Ніякого завивання іноземців. Всіх незгідних стратили.
Все на часів. Зразу як тільки отримали фізичний контроль над територією.
Вони ще свою церкву насадять (а всіх конкурентів розчинять в ямах із вапном) і прізвища мінятимуть на російське звучання коли видаватимуть російські паспорти. Все по завітах імперії.
Ох вы и пи***болы) Очередная продажная СМИ)
Часто зустрічаю новини як "днр" "мобілізує" призивників, та як рашка не відпускає срочників додому і змущує їі воювати. А Україна так не робить? ) В Ужгороді справжнє сафарі на призовників, про петицію на сайті преЗЕдента щоб призовників повернули додому після 1.5 років служби я вже просто молчу...
Дуже легко звинувачувати їх ( Я ні в якому разі їх не виправдовую) коли ти сам такий.
Такі новини викликают тільки одну асоціацію :
Як чоловік з повним ротом гівна звинувачує других людей що в них повний рот гівна. Це просто смішно.