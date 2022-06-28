Россия устроила на оккупированных территориях лингвоцид украинского языка, - Креминь

После 24 февраля на временно оккупированных Россией территориях Украины зафиксировано более 100 фактов целенаправленного уничтожения украинского языка в разных областях общественной жизни.

Об этом сообщил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"По данным из открытых источников нами зафиксировано более 100 фактов, свидетельствующих о фактическом лишении права граждан на пользование, изучение и обучение на украинском языке, дискриминацию и репрессии в отношении лиц, публично проявляющих свою украинскую национальную идентичность, в частности через общение на украинском языке. Это может свидетельствовать о планируемой ассимиляционной политике оккупационного режима", – отметил языковой омбудсмен.

По его словам, подобный лингвоцид на временно оккупированных Россией территориях Украины сопровождается угрозами, запугиванием, применением физической силы, психологическим давлением, ограничением свободы, похищением, пытками и убийствами.

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"Системное внедрение со стороны оккупантов политики лингвоцида на оккупированных территориях и в районах ведения боевых действий - это преступное нарушение международного права, законов Украины, которые должны быть должным образом зафиксированы, расследованы и представлены в суд. Виновные должны быть установлены и наказаны", - подчеркнул Креминь.