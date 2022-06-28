Россия устроила на оккупированных территориях лингвоцид украинского языка, - Креминь
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
После 24 февраля на временно оккупированных Россией территориях Украины зафиксировано более 100 фактов целенаправленного уничтожения украинского языка в разных областях общественной жизни.
Об этом сообщил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
"По данным из открытых источников нами зафиксировано более 100 фактов, свидетельствующих о фактическом лишении права граждан на пользование, изучение и обучение на украинском языке, дискриминацию и репрессии в отношении лиц, публично проявляющих свою украинскую национальную идентичность, в частности через общение на украинском языке. Это может свидетельствовать о планируемой ассимиляционной политике оккупационного режима", – отметил языковой омбудсмен.
По его словам, подобный лингвоцид на временно оккупированных Россией территориях Украины сопровождается угрозами, запугиванием, применением физической силы, психологическим давлением, ограничением свободы, похищением, пытками и убийствами.
"Системное внедрение со стороны оккупантов политики лингвоцида на оккупированных территориях и в районах ведения боевых действий - это преступное нарушение международного права, законов Украины, которые должны быть должным образом зафиксированы, расследованы и представлены в суд. Виновные должны быть установлены и наказаны", - подчеркнул Креминь.
Пожалуйста, подождите...
Мене цікавить, як Кремінь прокоментує це неподобство, як злочин, чи виєпон редакції та журнашлюх рижої мразі. Якщо злочин (ну, ладно - правопорушення, можливо, навіть адміністративне) - хто розслідуватиме? Яке покарання буде і для галушки, а особливо для луніна?
Україна вчиться в росії.
Тепер думають як би сильно не позоритись заявивши це.
Хоча як на мене чим довше вони виляють та тягнуть час із визнанням очевидного тим гірше це виглядатиме.
Хронологія лінгвоциду української мови
Кожна людина розвивається, особливо в молодому віці!
Проблема лише в тому, в яку сторону розвивається!
Що тебе не влаштовує в розвитку Пороха?
Часто зустрічаю новини як "днр" "мобілізує" призивників, та як рашка не відпускає срочників додому і змущує їі воювати. А Україна так не робить? ) В Ужгороді справжнє сафарі на призовників, про петицію на сайті преЗЕдента щоб призовників повернули додому після 1.5 років служби я вже просто молчу...
Дуже легко звинувачувати їх ( Я ні в якому разі їх не виправдовую) коли ти сам такий.
Такі новини викликают тільки одну асоціацію :
Як чоловік з повним ротом гівна звинувачує других людей що в них повний рот гівна. Це просто смішно.
Погань руzzкого міра повинна знаходитись за російським порєбріком. Останніх 30 років руzzкій мір почувався тут як у себе вдома і ось до чого це привело.
У нас завжди була багатонаціональна держава. Різні культури мирно співіснують поряд багато років. І якщо в державі 30 років ніхто не проводив послідовної мовної політики, то це за місяць не виправиш. Я знаю багато російськомовних бійців ЗСУ які нищать ворога! Я знаю вихідців з ЗАХОДУ України які зараз на окупованій території «підлаштовуються» і виїзжати не збираються. Ви не вчитесь, і продовжуєте використовувати мовне питання для розбрату (свідомо чи не свідомо), продовжуєте ділити українців «по Дніпру» і таке інше. Досить, мені чесно кажучи соромно читати навіть це. Ви навіть не задумуєтесь, що якщо б не подвиг Миколаївців, Харкова (це наприклад) щоб робив ЗАХІД України…
Безперечно, мова це ознака держави, яку потрібно знати, поважати, але саме по собі знання мови не зробить з вас Громадянина. І це питання не покоління навіть, враховуючи нашу історію і те що це питання підіймалося раніше тільки для поділу українців в зручний для політтехнологів час
Тьху на вас!
І нарешті прокинутись і навчитись сприймати світ таким яким він є, а не таким як ви собі уявляєте. Ольгінчькі казки вам уже скрізь мерещаться, там де їх і немає. Я в своєму пості, навпаки запропонувам Вам перестати ділити Українців. Схід не розповідає як він бореться - він бореться, чи вам не видно?
де я написав що захід почесує пузо і пристосовується? Я вам написав що люди різні на сході і заході, всякі є, та вам того не зрозуміти. Такими як ви легше всьго маніпулювати, ви навіть не зрозумієте, бо будете кричати навіщо нам повертати Донбас там «не такі» (як у вашій уяві) українці.
І так, знання державної мови не єдина ознака Громадянанин, але тема про лінгвоцид, тому в інші аспекти не заглиблювався.
Раджу прочитати ще раз мій початковий коментар. Його основна думка - "Погань руzzкого міра повинна знаходитись за російським порєбріком."
Ви з цим згідні чи ні?
Треба бути об'єктивним, на це потрібен час. Мені вдалі подобається практика з паспортами Громадянина і НЕ громадянина, і щоб отримати всі права Громадянина потрібн обов'язково володіти державною мовою, поміж іншим.
І ніяких проблема. Ніякого завивання іноземців. Всіх незгідних стратили.
Все на часів. Зразу як тільки отримали фізичний контроль над територією.
Вони ще свою церкву насадять (а всіх конкурентів розчинять в ямах із вапном) і прізвища мінятимуть на російське звучання коли видаватимуть російські паспорти. Все по завітах імперії.
Ох вы и пи***болы) Очередная продажная СМИ)
Часто зустрічаю новини як "днр" "мобілізує" призивників, та як рашка не відпускає срочників додому і змущує їі воювати. А Україна так не робить? ) В Ужгороді справжнє сафарі на призовників, про петицію на сайті преЗЕдента щоб призовників повернули додому після 1.5 років служби я вже просто молчу...
Дуже легко звинувачувати їх ( Я ні в якому разі їх не виправдовую) коли ти сам такий.
Такі новини викликают тільки одну асоціацію :
Як чоловік з повним ротом гівна звинувачує других людей що в них повний рот гівна. Це просто смішно.