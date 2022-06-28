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Новости Война в Украине
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оккупация (9509) украинский язык (1165) Креминь Тарас (120)

Россия устроила на оккупированных территориях лингвоцид украинского языка, - Креминь

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

кремінь

После 24 февраля на временно оккупированных Россией территориях Украины зафиксировано более 100 фактов целенаправленного уничтожения украинского языка в разных областях общественной жизни.

Об этом сообщил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"По данным из открытых источников нами зафиксировано более 100 фактов, свидетельствующих о фактическом лишении права граждан на пользование, изучение и обучение на украинском языке, дискриминацию и репрессии в отношении лиц, публично проявляющих свою украинскую национальную идентичность, в частности через общение на украинском языке. Это может свидетельствовать о планируемой ассимиляционной политике оккупационного режима", – отметил языковой омбудсмен.

По его словам, подобный лингвоцид на временно оккупированных Россией территориях Украины сопровождается угрозами, запугиванием, применением физической силы, психологическим давлением, ограничением свободы, похищением, пытками и убийствами.

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"Системное внедрение со стороны оккупантов политики лингвоцида на оккупированных территориях и в районах ведения боевых действий - это преступное нарушение международного права, законов Украины, которые должны быть должным образом зафиксированы, расследованы и представлены в суд. Виновные должны быть установлены и наказаны", - подчеркнул Креминь.
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Топ комментарии
+28
не тільки росія, ви також його вчинил, на *************
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28.06.2022 20:49
+17
"Какая Разніца" і за це проголосували 73% хохлів. Цікаво скільки вже загинуло тих хто обрав асфальт замість ППО!
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28.06.2022 21:03
+15
Вот чтобы такой херни не было и следует вырезать всю хрюске "культуру" вместе с её продвигателями.
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28.06.2022 20:51
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Правила форума Совет форумчан
не тільки росія, ви також його вчинил, на *************
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28.06.2022 20:49 Ответить
"Какая Разніца" і за це проголосували 73% хохлів. Цікаво скільки вже загинуло тих хто обрав асфальт замість ППО!
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28.06.2022 21:03 Ответить
Кацап, ти що заблудився? Ми,Українці як хочемо так і голосуємо. Хохлів пошукай в методичках.
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28.06.2022 23:18 Ответить
Вот чтобы такой херни не было и следует вырезать всю хрюске "культуру" вместе с её продвигателями.
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28.06.2022 20:51 Ответить
Будьщо,слід розпочинати з себе!!!)))
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28.06.2022 21:28 Ответить
і разом з вузько-щелепними носіями
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29.06.2022 00:50 Ответить
Лінгвоцид де ви берете *** такі слова
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28.06.2022 20:52 Ответить
це не для тебе йолопе...
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28.06.2022 20:55 Ответить
На тобі, Вася, ще "лінгво-імбецил" до колекції.
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29.06.2022 00:48 Ответить
Мова ,це наріжний камінь нації!! Разом з мовою зникає нація(народ)!!!)))
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28.06.2022 21:26 Ответить
Гівном глиста не на лякати, буряте?
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29.06.2022 00:52 Ответить
Це ми самі знаємо.

Мене цікавить, як Кремінь прокоментує це неподобство, як злочин, чи виєпон редакції та журнашлюх рижої мразі. Якщо злочин (ну, ладно - правопорушення, можливо, навіть адміністративне) - хто розслідуватиме? Яке покарання буде і для галушки, а особливо для луніна?
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28.06.2022 20:54 Ответить
як думаете чому окупанти не захоплюють і взагалі якось байдужі де україномовні області тернопільску львівсьску волинську черновецьку бо там не потрібно не від кого захищати рускагаварящих там таких майже нема а лізуть де розмовляють кацапскою та деякі малороси ще плачуться кацапам про ущемленіе
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28.06.2022 20:56 Ответить
Херню сморозил,а когда с Беларуси лезли в тех местах все русскоговорящие были?да им похер куда лезть.они остановятся там,где их остановят
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28.06.2022 21:04 Ответить
Виправдовуєш свій говяжий язик! Чи ти хочеш сказати щя війна не через твій говяжий? Саме через таких як ти скоторосів і почалася війна!
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28.06.2022 21:27 Ответить
Бережіться, на Україну пливе московське дєрмо!
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28.06.2022 21:00 Ответить
Тупі хохли самі вчиняють цей лінгвоцид в Одесі, Києві та інших містах. Школи на говяжому вчать, Вища освіта теж говяжим язиком.
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28.06.2022 21:01 Ответить
так орко-говяжу мову заборонили .
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28.06.2022 21:06 Ответить
Адмін прошу забанити проросійських виродків ботів.

Україна вчиться в росії.
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29.06.2022 05:54 Ответить
Так ви докотитесь до армії, мови і вири. Не для того мудрий нарід собі клована обирав.
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28.06.2022 21:04 Ответить
Вони вже зрозуміли на скільки сильно помилялись.

Тепер думають як би сильно не позоритись заявивши це.

Хоча як на мене чим довше вони виляють та тягнуть час із визнанням очевидного тим гірше це виглядатиме.
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29.06.2022 05:57 Ответить
"Нікагда такова нє било і вот апять"
Хронологія лінгвоциду української мови
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28.06.2022 21:13 Ответить
та ти шо! Тільки там на югах познайомилися голька перл (Полина жемчужина) со своїм птеродиктелем Вячеком Молотовим. І мадам Горбман с Климом Ворошилом
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28.06.2022 21:17 Ответить
Класс! Не все знают эту уже мульку. Были те ещё прохиндейки мудрожопосракие! Знали за кого выскакивать. История давняя и гнусная, как все по кацапской стороне. Там и по другим много колорита двусмысленного. Эпоха ничтожеств, скороспелое, дешевле, иноверцев, клятвоотступники, выкрестов и прочая. Сплошная шваль. Но армагедон скоро там.
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28.06.2022 22:07 Ответить
Відео 1998 року Пороху 32 роки
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28.06.2022 21:19 Ответить
Так може він саме це хотів показати? Що П.П. ще тоді 30 років назад теж саме говорив МОВА, ВІРА, АРМІЯ,
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29.06.2022 06:14 Ответить
Дякую, друже.
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29.06.2022 08:52 Ответить
Ну і шо?
Кожна людина розвивається, особливо в молодому віці!
Проблема лише в тому, в яку сторону розвивається!
Що тебе не влаштовує в розвитку Пороха?
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28.06.2022 21:28 Ответить
Я хотів показати, що людина ще в 1998 році казала й думала те, що каже й думає зараз. І ще тоді питала, чому вона в Україні має розмовляти російською? Це все.
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29.06.2022 10:04 Ответить
Дуже забавно виглядають останні новини с боку України.Росія влаштувала на окупованих територіях лінгвоцид української мови, - Кремінь. = А Україна не заборонила російскі пісні і твори?

Часто зустрічаю новини як "днр" "мобілізує" призивників, та як рашка не відпускає срочників додому і змущує їі воювати. А Україна так не робить? ) В Ужгороді справжнє сафарі на призовників, про петицію на сайті преЗЕдента щоб призовників повернули додому після 1.5 років служби я вже просто молчу...

Дуже легко звинувачувати їх ( Я ні в якому разі їх не виправдовую) коли ти сам такий.

Такі новини викликают тільки одну асоціацію :

Як чоловік з повним ротом гівна звинувачує других людей що в них повний рот гівна. Це просто смішно.
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28.06.2022 21:24 Ответить
Принаймі за російську у нас не вбивають
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28.06.2022 22:50 Ответить
Ваша дурість стверджує, що Україна окупувала якісь території і там щось заборонила? Протверезій, патріоте мови окупанта.
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29.06.2022 01:02 Ответить
На неокупованих територіях безнаціональні українці вже сто років самі цураються свого русинства на користь окупантам,викрадачам усього руського. Мирного співіснування викрадачів і обкрадених не може бути...
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28.06.2022 21:33 Ответить
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28.06.2022 22:03 Ответить
Кремінь ніколи по цьому питанню не чухався. А зараз раптом. Мабуть Зеля дозволив.
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28.06.2022 22:35 Ответить
Што?
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28.06.2022 22:55 Ответить
Що цікаво, московія через своїх агентів впливу поширює наративи про те, що національність, мова і культура нібито не мають жодного значення, і у той же час на підконтрольних і окупованих територіях проводить нещадний і абсолютно нацистський етноцид.

Погань руzzкого міра повинна знаходитись за російським порєбріком. Останніх 30 років руzzкій мір почувався тут як у себе вдома і ось до чого це привело.
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28.06.2022 23:08 Ответить
Ви навмисно забули слово Громадянство?
У нас завжди була багатонаціональна держава. Різні культури мирно співіснують поряд багато років. І якщо в державі 30 років ніхто не проводив послідовної мовної політики, то це за місяць не виправиш. Я знаю багато російськомовних бійців ЗСУ які нищать ворога! Я знаю вихідців з ЗАХОДУ України які зараз на окупованій території «підлаштовуються» і виїзжати не збираються. Ви не вчитесь, і продовжуєте використовувати мовне питання для розбрату (свідомо чи не свідомо), продовжуєте ділити українців «по Дніпру» і таке інше. Досить, мені чесно кажучи соромно читати навіть це. Ви навіть не задумуєтесь, що якщо б не подвиг Миколаївців, Харкова (це наприклад) щоб робив ЗАХІД України…

Безперечно, мова це ознака держави, яку потрібно знати, поважати, але саме по собі знання мови не зробить з вас Громадянина. І це питання не покоління навіть, враховуючи нашу історію і те що це питання підіймалося раніше тільки для поділу українців в зручний для політтехнологів час
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28.06.2022 23:37 Ответить
В тебе така срака в голові, що ти навіть не помічаєш, що цитуєш ольгинськк методичку.
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29.06.2022 01:06 Ответить
Знання державної мови - необхідна, але не достатня ознака Громадянина. В усіх країнах, де поважається інститут Громадянства, для отримання громадянства кандидат має здати екзамен зі знання державної мови.
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29.06.2022 02:39 Ответить
Мови, культури, історії. Знайти поручителів. Та принести клятву яку запишуть на відео.
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29.06.2022 05:58 Ответить
Як тільки наголошуєш, що треба протидіяти експансії "руzzкого міра", як одразу з'являється мудрагелик, який починає розповідати ольгінські казки про те, яка Україна різна і багатонаціональна, паралельно ділити українців на східних і західних, вкидує мовне питання, і розповідає, як схід України бореться із московитами, а захід - почесує пузо і пристосовується.

Тьху на вас!
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29.06.2022 11:18 Ответить
Раджу Вам перечитали уважно мій пост.
І нарешті прокинутись і навчитись сприймати світ таким яким він є, а не таким як ви собі уявляєте. Ольгінчькі казки вам уже скрізь мерещаться, там де їх і немає. Я в своєму пості, навпаки запропонувам Вам перестати ділити Українців. Схід не розповідає як він бореться - він бореться, чи вам не видно?
де я написав що захід почесує пузо і пристосовується? Я вам написав що люди різні на сході і заході, всякі є, та вам того не зрозуміти. Такими як ви легше всьго маніпулювати, ви навіть не зрозумієте, бо будете кричати навіщо нам повертати Донбас там «не такі» (як у вашій уяві) українці.
І так, знання державної мови не єдина ознака Громадянанин, але тема про лінгвоцид, тому в інші аспекти не заглиблювався.
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29.06.2022 14:46 Ответить
Ваш покровитель, мабуть, святий Флоріан, бо ви лиєте одну воду.

Раджу прочитати ще раз мій початковий коментар. Його основна думка - "Погань руzzкого міра повинна знаходитись за російським порєбріком."

Ви з цим згідні чи ні?
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29.06.2022 15:40 Ответить
Якщо ви маєте на увазі виключно російську мову, культуру, москальську релігію і т.п. то згоден.
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29.06.2022 17:17 Ответить
Ця інформація для тих, кому мовне питання не на часі. Аргументи в них дуже сильні - на фронті плече до плеча хлопці воюють і їх не турбує якою мовою хто говорить. Правда українську використовують для ідентифікації свій - чужий. Але ніхто не хоче задуматись над тим, чому мовне питання в пріорітеті у москалів? Перше що вони зробили окупувавши Крим це закрили українські школи, те саме зараз роблять в окупованих містах півдня. Москалі знищують ідентичність українців, а рускоязичні українці допомагають їм. До речі в мене російськомовна сім'я, так склалося в житті. Рекомендую свій досвід - вдома і російська, і українська, в суспільстві, на роботі - українська. Поважайте свою країну, бережіть ідентичність нації. Мова має значення, тому москалі хочуть її знищити. Не буде мови - не буде країни.
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29.06.2022 00:49 Ответить
Я з вами згоден. І давно виступаю за те що Держава повинна почати займатися цими питаннями негайно, повинна були Українська мова скрізь, російська не допустима в освіті,не телебаченні, в дубляжі фільмів, в офіційному спілкуванні, діловодстві і т.д., патріотичне виховання повинно починатися з дитячого садка.
Треба бути об'єктивним, на це потрібен час. Мені вдалі подобається практика з паспортами Громадянина і НЕ громадянина, і щоб отримати всі права Громадянина потрібн обов'язково володіти державною мовою, поміж іншим.
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29.06.2022 14:56 Ответить
У лінгвоциді українців москальня поки не дотягує до зеленого телемарафону. Чи Кремінь таку херню не дивиться?
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29.06.2022 01:10 Ответить
Вчіться.

І ніяких проблема. Ніякого завивання іноземців. Всіх незгідних стратили.

Все на часів. Зразу як тільки отримали фізичний контроль над територією.

Вони ще свою церкву насадять (а всіх конкурентів розчинять в ямах із вапном) і прізвища мінятимуть на російське звучання коли видаватимуть російські паспорти. Все по завітах імперії.
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29.06.2022 05:51 Ответить
А як стосовно лінгвоциду на не окупованих територіях?Цей FREEDOM він ще до вчорашнього ефіру з тією курвою і її міжнародною мовою був зашкварений.Навіщо потрібно розказувати,що ми ведемо ефір на російській мові для того щоб у світі знали,що у нас війна якщо ті ж самі рускоговорящие говорять,що розуміють українську мову,але я їм не вірю вони просто не хочуть признати своєї нікчемності як людини.
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29.06.2022 07:47 Ответить
Ох вы и клоуны на этом сайте, называетесь Цензор.нет, а сами удалили уже 2 моих сообщения, которые не нарушали правила)

Ох вы и пи***болы) Очередная продажная СМИ)
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29.06.2022 16:10 Ответить
Дуже забавно виглядають останні новини с боку України.Росія влаштувала на окупованих територіях лінгвоцид української мови, - Кремінь. = А Україна не заборонила російскі пісні і твори?

Часто зустрічаю новини як "днр" "мобілізує" призивників, та як рашка не відпускає срочників додому і змущує їі воювати. А Україна так не робить? ) В Ужгороді справжнє сафарі на призовників, про петицію на сайті преЗЕдента щоб призовників повернули додому після 1.5 років служби я вже просто молчу...

Дуже легко звинувачувати їх ( Я ні в якому разі їх не виправдовую) коли ти сам такий.

Такі новини викликают тільки одну асоціацію :

Як чоловік з повним ротом гівна звинувачує других людей що в них повний рот гівна. Це просто смішно.

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29.06.2022 16:13 Ответить
 
 