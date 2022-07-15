Єврокомісія запропонувала продовжити санкції проти Росії до 2023 року
Європейська комісія пропонує продовжити санкції проти Російської Федерації до початку 2023 року.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у Twitter президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
"Жорстока війна Росії проти України не слабшає. Тому ми пропонуємо сьогодні посилити наші жорсткі санкції ЄС проти Кремля, ефективніше їх виконувати і продовжити до січня 2023 року. Москва має й надалі платити високу ціну за свою агресію", - зазначила вона.
Russia’s brutal war against Ukraine continues unabated.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 15, 2022
Therefore we propose today to tighten our hard-hitting EU sanctions against the Kremlin, enforce them more effectively and extend them until January 2023.
Moscow must continue to pay a high price for its aggression.
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