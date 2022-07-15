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Новини Санкції проти Росії
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Єврокомісія запропонувала продовжити санкції проти Росії до 2023 року

ляєн

Європейська комісія пропонує продовжити санкції проти Російської Федерації до початку 2023 року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у Twitter президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Жорстока війна Росії проти України не слабшає. Тому ми пропонуємо сьогодні посилити наші жорсткі санкції ЄС проти Кремля, ефективніше їх виконувати і продовжити до січня 2023 року. Москва має й надалі платити високу ціну за свою агресію", - зазначила вона.

Russia’s brutal war against Ukraine continues unabated.

Therefore we propose today to tighten our hard-hitting EU sanctions against the Kremlin, enforce them more effectively and extend them until January 2023.

Moscow must continue to pay a high price for its aggression.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 15, 2022

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Автор: 

Єврокомісія (2148) санкції (11794) фон дер Ляєн Урсула (765)


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Топ коментарі
+7
А що санкції взагалі ще планують скасовувати. Так толку з тих санкцій, скасують їх і підараша відновить економіку і знов продовжить. Санкції як мінімум на років 10 мають бути.
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15.07.2022 17:24
+6
Поки вона ніяку ціну не заплатила, вже не кажучи про жорстоку. Люди для них витратний матеріал, він не рахується.
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15.07.2022 17:21
+6
На 50 лет, до развала паРаши.
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15.07.2022 17:26
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Поки вона ніяку ціну не заплатила, вже не кажучи про жорстоку. Люди для них витратний матеріал, він не рахується.
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15.07.2022 17:21 Відповісти
Що більш огидне.... ми ж не просимо воювати, ми просимо зброю і санкції. Тобто для німця те що він поїсть пару років менше креветок, та надіне зайву футболку у хаті, де буде 17 градусів, замість 18 - це кінець світу. Іноді і бажаєш ім такої долі як у нас.
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15.07.2022 17:27 Відповісти
Не кажучи вже про те, що величезна кількість зайвохромосомних їдуть куди хочуть, вештаються містами Європи, ще й мають наглість атакувати українських біженців!
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15.07.2022 17:22 Відповісти
А були до серпня 2022?
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15.07.2022 17:24 Відповісти
А що санкції взагалі ще планують скасовувати. Так толку з тих санкцій, скасують їх і підараша відновить економіку і знов продовжить. Санкції як мінімум на років 10 мають бути.
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15.07.2022 17:24 Відповісти
На 50 лет, до развала паРаши.
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15.07.2022 17:26 Відповісти
100%
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15.07.2022 17:27 Відповісти
Пропоную пожиттєво до повної ліквідації.Рашисти- вороги людства
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15.07.2022 17:45 Відповісти
Та ну - это очень долго!..

Уже ж испугали санкциями - фсё - теперь нужно наказать виновных за обстрел Винницы и налаживать взаимоотношения м паРашей...
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15.07.2022 17:55 Відповісти
А продовжити санкції довічно слабо?
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15.07.2022 18:11 Відповісти
Ахренеть, достижение. Я то думал санкции до тех пор пока сапога фашиста не будет на украинской земле, а оно вон как.
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15.07.2022 18:21 Відповісти
Как Рейган развалил СССР?????Только полное эмбарго на нефть и газ для питороссии !!!!!!!! Тогда эффект будет а так 6000 долларов орку за войну в Украине,откуда денежки,да от Запада откуда же..
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15.07.2022 18:27 Відповісти
Санкции надо не продлевать,а сделать их пожизненными.Без права обжалования
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15.07.2022 18:30 Відповісти
 
 