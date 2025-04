Єврокомісія запропонувала продовжити санкції проти Росії до 2023 року

Європейська комісія пропонує продовжити санкції проти Російської Федерації до початку 2023 року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у Twitter президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Жорстока війна Росії проти України не слабшає. Тому ми пропонуємо сьогодні посилити наші жорсткі санкції ЄС проти Кремля, ефективніше їх виконувати і продовжити до січня 2023 року. Москва має й надалі платити високу ціну за свою агресію", - зазначила вона.

