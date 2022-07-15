Ворожа ракета збита в небі Білоцерківського району, - Київська ОВА
Сьогодні ввечері в небі Білоцерківського району Київської області Повітряними силами України збита ворожа ракета.
Про це повідомив очільник Київської ОВА Олексій Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.
"Попередньо жертв та руйнувань немає. Уламки впали в поле. Інформація уточнюється. Працюють відповідні служби", - зазначив чиновник.
Топ коментарі
+21 Right Right #460828
показати весь коментар15.07.2022 23:02
+19 Алекс Ков
показати весь коментар15.07.2022 22:57
+5 Hulio
показати весь коментар15.07.2022 23:39
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Спросите вы у тополей, хотят ли пи..рашисты пиз..лей ?!