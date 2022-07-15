Ворожа ракета збита в небі Білоцерківського району, - Київська ОВА

Сьогодні ввечері в небі Білоцерківського району Київської області Повітряними силами України збита ворожа ракета.

Про це повідомив очільник Київської ОВА Олексій Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Попередньо жертв та руйнувань немає. Уламки впали в поле. Інформація уточнюється. Працюють відповідні служби", - зазначив чиновник.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Знайдено уламки двох ракет, збитих ППО поблизу Вінниці. ФОТО