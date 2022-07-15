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Новини Війна
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Ворожа ракета збита в небі Білоцерківського району, - Київська ОВА

ракета

Сьогодні ввечері в небі Білоцерківського району Київської області Повітряними силами України збита ворожа ракета.

Про це повідомив очільник Київської ОВА Олексій Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Попередньо жертв та руйнувань немає. Уламки впали в поле. Інформація уточнюється. Працюють відповідні служби", - зазначив чиновник.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Знайдено уламки двох ракет, збитих ППО поблизу Вінниці. ФОТО

Автор: 

Київська область (4011) крилаті ракети (1071) ППО (3169) Кулеба Олексій (179)


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Топ коментарі
+21
Респект Пороху який за власні кошти переобладнав ППО для Києва
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15.07.2022 23:02
+19
Респект нашим ППО!
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15.07.2022 22:57
+5
Нє, Клоун прідумал.
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15.07.2022 23:39
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Респект нашим ППО!
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15.07.2022 22:57 Відповісти
Респект Пороху який за власні кошти переобладнав ППО для Києва
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15.07.2022 23:02 Відповісти
Сам придумал?
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15.07.2022 23:06 Відповісти
Нє, Клоун прідумал.
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15.07.2022 23:39 Відповісти
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15.07.2022 23:56 Відповісти
..чого замовкло.. туповате? Не знало? То спитай людей... і не виставляйся дурнем!!!
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16.07.2022 02:31 Відповісти
У, сцуки! Куда замахнулись?!
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15.07.2022 23:01 Відповісти
Курви грьобані, на столицю запустили.
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15.07.2022 23:12 Відповісти
Хотят ли руские войны ? Спросите вы у попа кирила сатаны !
Спросите вы у тополей, хотят ли пи..рашисты пиз..лей ?!
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15.07.2022 23:20 Відповісти
Звісно хотять усього разом і побільше!
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15.07.2022 23:22 Відповісти
шо пад бєрёзами лєжат?
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16.07.2022 00:10 Відповісти
Vam nado prsot statov stob dali Patriot Pac3,oni doorogyje konecno no bi nadiozna prikryli nebo ot vsex raket,daze jadernix v tom cysle
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15.07.2022 23:27 Відповісти
Никто не даст,,спасибо что хоть что то есть для защиты. Спасибо вам,что уже так долго поддерживаете Україну. Вы так и не купили русскую клаву.
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15.07.2022 23:30 Відповісти
клаву покупать не надо, нужно маркером букві нарисовать и драйвер скачать
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16.07.2022 00:13 Відповісти
Просто я знаю цей нік так давно і це такий прикол був про клаву....Раніше ми думали,що збираємося в Донецьку, аеропорту і почнемо алею Кіборгів,а тепер.....увесь народ України на сьогодні Кіборги проти чужих
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16.07.2022 10:00 Відповісти
..чув як пролітала над хатою, темно вже було, та й дерева над головою, звук, як у реактивного літака, тільки трошки інший.. наче у поламаного літака, з призвуками якимись (підшипники імпортозаміщені)))).. так здалося тоді
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15.07.2022 23:43 Відповісти
Ага. Самое імпортно заміщені підшипники. Якраз в цю мить про це думаєш. Коли прилетіло на ДВРЗ у Київ (я за фахом звукорежисер), то мені снилося що - ось, щось-то там сталося десь поруч… а тепер, через 2,5 секунди долетів і звук. Й так 5 разів. Після чого ДІЙШЛО, що це не сон. Довелося підскочити й втікати
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16.07.2022 01:29 Відповісти
 
 