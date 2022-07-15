РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10136 посетителей онлайн
Новости Война
9 380 17

Вражеская ракета сбита в небе Белоцерковского района, - Киевская ОВА

ракета

Сегодня вечером в небе Белоцерковского района Киевской области Воздушными силами Украины сбита вражеская ракета.

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.

"Предварительно жертв и разрушений нет. Обломки упали в поле. Информация уточняется. Работают соответствующие службы", - отметил чиновник.

Читайте также: Оборона Киевщины на своих местах и в полной боевой готовности, - ОВА

Автор: 

Киевская область (4122) крылатые ракеты (879) ПВО (2729) Кулеба Алексей (108)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+21
Респект Пороху який за власні кошти переобладнав ППО для Києва
показать весь комментарий
15.07.2022 23:02
+19
Респект нашим ППО!
показать весь комментарий
15.07.2022 22:57
+5
Нє, Клоун прідумал.
показать весь комментарий
15.07.2022 23:39
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Респект нашим ППО!
показать весь комментарий
15.07.2022 22:57 Ответить
Респект Пороху який за власні кошти переобладнав ППО для Києва
показать весь комментарий
15.07.2022 23:02 Ответить
Сам придумал?
показать весь комментарий
15.07.2022 23:06 Ответить
Нє, Клоун прідумал.
показать весь комментарий
15.07.2022 23:39 Ответить
показать весь комментарий
15.07.2022 23:56 Ответить
..чого замовкло.. туповате? Не знало? То спитай людей... і не виставляйся дурнем!!!
показать весь комментарий
16.07.2022 02:31 Ответить
У, сцуки! Куда замахнулись?!
показать весь комментарий
15.07.2022 23:01 Ответить
Курви грьобані, на столицю запустили.
показать весь комментарий
15.07.2022 23:12 Ответить
Хотят ли руские войны ? Спросите вы у попа кирила сатаны !
Спросите вы у тополей, хотят ли пи..рашисты пиз..лей ?!
показать весь комментарий
15.07.2022 23:20 Ответить
Звісно хотять усього разом і побільше!
показать весь комментарий
15.07.2022 23:22 Ответить
шо пад бєрёзами лєжат?
показать весь комментарий
16.07.2022 00:10 Ответить
Vam nado prsot statov stob dali Patriot Pac3,oni doorogyje konecno no bi nadiozna prikryli nebo ot vsex raket,daze jadernix v tom cysle
показать весь комментарий
15.07.2022 23:27 Ответить
Никто не даст,,спасибо что хоть что то есть для защиты. Спасибо вам,что уже так долго поддерживаете Україну. Вы так и не купили русскую клаву.
показать весь комментарий
15.07.2022 23:30 Ответить
клаву покупать не надо, нужно маркером букві нарисовать и драйвер скачать
показать весь комментарий
16.07.2022 00:13 Ответить
Просто я знаю цей нік так давно і це такий прикол був про клаву....Раніше ми думали,що збираємося в Донецьку, аеропорту і почнемо алею Кіборгів,а тепер.....увесь народ України на сьогодні Кіборги проти чужих
показать весь комментарий
16.07.2022 10:00 Ответить
..чув як пролітала над хатою, темно вже було, та й дерева над головою, звук, як у реактивного літака, тільки трошки інший.. наче у поламаного літака, з призвуками якимись (підшипники імпортозаміщені)))).. так здалося тоді
показать весь комментарий
15.07.2022 23:43 Ответить
Ага. Самое імпортно заміщені підшипники. Якраз в цю мить про це думаєш. Коли прилетіло на ДВРЗ у Київ (я за фахом звукорежисер), то мені снилося що - ось, щось-то там сталося десь поруч… а тепер, через 2,5 секунди долетів і звук. Й так 5 разів. Після чого ДІЙШЛО, що це не сон. Довелося підскочити й втікати
показать весь комментарий
16.07.2022 01:29 Ответить
 
 