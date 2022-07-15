Вражеская ракета сбита в небе Белоцерковского района, - Киевская ОВА
Сегодня вечером в небе Белоцерковского района Киевской области Воздушными силами Украины сбита вражеская ракета.
Об этом сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.
"Предварительно жертв и разрушений нет. Обломки упали в поле. Информация уточняется. Работают соответствующие службы", - отметил чиновник.
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