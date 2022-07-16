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Новини Війна
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70% ракетних ударів Росія завдає по мирних цілях, - Міноборони

війна,руйнування

Російські військові свідомо обстрілюють ракетами мирні цілі: із загальної кількості ударів лише 30% припадають на військові об’єкти, решта 70% б'ють по цивільній інфраструктурі.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Міноборони Олександр Мотузяник, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Суспільне".

Він наголосив, що пакетний удар по центру Вінниці - це черговий факт геноциду Росії проти України.

"Це винищення українців як нації, це намагання зламати дух українців і знизити рівень їхнього спротиву. Росіяни кажуть, що вражають військові об'єкти. За статистикою, лише 30% ударів припадають на військові об’єкти, решта 70% росіяни свідомо б'ють по мирних містах", - заявив Мотузяник.

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Він також нагадав про ракетні обстріли Часового Яру, Маріуполя, Запоріжжя, Миколаєва та інших міст.

"Росія має бути визнана як країна-терорист", - заявив речник Міноборони.

Мотузяник наголосив, що зупинити цей терор можна, лише знищуючи російські ракети, а тому Україні потрібне сучасне озброєння, яке б посилило систему ППО.

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Мотузяник зазначив, що Україна потребує далекобійної артилерії, яка дозволяє знищувати логістику військ РФ.

Автор: 

Міноборони (7343) обстріл (28365) Мотузяник Олександр (349)


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Росія має бути визнана як країна-терорист", - заявив речник Міноборони Джерело: Український парламент уже визнав ?
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16.07.2022 07:25 Відповісти
щє й не думав про це.
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16.07.2022 07:29 Відповісти
Уничтожая военные объекты рашисты стреляют так, что почему-то гражданская инфраструктура Украины в 18 (восемнадцать!!!!) раз получает больше прилетов, чем военная - 17314 ударов на сегодня против чуть больше 300 по военным.

Аналоговнеты сраные!
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16.07.2022 07:28 Відповісти
Це когось ще дивує? Коли "чудо-богатирі" Суворова штурмували Прагу (передмістя Варшави), вони масово кололи багнетами та списами мирних людей В основному - жінок і дітей Самі кацапи про це мовчали, але збереглися записи очевидців - іноземців, які перебували в розташуванні російських військ Те саме робилося і в Кавказських війнах І тоді, і зараз, росіяни проводять одну й ту саму тактику - масовий терор з метою залякать людей, щоб вони самі просили своїх захисників перестать опираться агресії!
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16.07.2022 07:39 Відповісти
Меня удивляет другое. Гитлер бомбил Лондон и Москву. Союзники громили все немецкие города в т.ч. и Берлин. Первый авиаудар советской дальней авиации был именно по Берлину. Это и понятно. Политическое руководство, генштаб, промышленный центр. А в этой войне почкму-то все по другому все по другому... Или рашисты хотят посеять недовольство к Зеленскому и его команде, либо боятся случайно ударить по пятой колонне
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16.07.2022 08:48 Відповісти
У Гитлера не было ЯО, и он не грозился немедленно применить его в случае бомбардировки своих городов. Вот в чём подлянка!
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16.07.2022 09:31 Відповісти
В Украине сейчас относительно одно безопасное место - Киев. По сравнению с Харьковом, Одессой, Винницей и Николаевом настоящий санаторий. Ни тебе ежедневных обстрелов, ни корректировщиков, ни диверсантов. И с чего бы это? Откуда у рашистов вдруг такая "любовь" к Киеву? Может дело совсем не в городе?
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16.07.2022 08:40 Відповісти
Останніми садистськими ударами путлєр дякує США та ЄЕС за значне послаблення "пекельних" санкцій?!
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16.07.2022 08:59 Відповісти
 
 