70% ракетних ударів Росія завдає по мирних цілях, - Міноборони
Російські військові свідомо обстрілюють ракетами мирні цілі: із загальної кількості ударів лише 30% припадають на військові об’єкти, решта 70% б'ють по цивільній інфраструктурі.
Про це в ефірі телемарафону заявив речник Міноборони Олександр Мотузяник, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Суспільне".
Він наголосив, що пакетний удар по центру Вінниці - це черговий факт геноциду Росії проти України.
"Це винищення українців як нації, це намагання зламати дух українців і знизити рівень їхнього спротиву. Росіяни кажуть, що вражають військові об'єкти. За статистикою, лише 30% ударів припадають на військові об’єкти, решта 70% росіяни свідомо б'ють по мирних містах", - заявив Мотузяник.
Він також нагадав про ракетні обстріли Часового Яру, Маріуполя, Запоріжжя, Миколаєва та інших міст.
"Росія має бути визнана як країна-терорист", - заявив речник Міноборони.
Мотузяник наголосив, що зупинити цей терор можна, лише знищуючи російські ракети, а тому Україні потрібне сучасне озброєння, яке б посилило систему ППО.
Мотузяник зазначив, що Україна потребує далекобійної артилерії, яка дозволяє знищувати логістику військ РФ.
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