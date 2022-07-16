Суд арештував майно депутата-зрадника Ковальова на понад 4,7 млн гривень, - ДБР

За матеріалами ДБР суд арештував майно депутата-зрадника Олексія Ковальова для його подальшої конфіскації на користь держави.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДБР.

"Зокрема, арештовано частки фігуранта в статутних капіталах 3 юридичних осіб, а також його банківські рахунки. Загальна вартість корпоративних прав складає понад 4,7 млн гривень. Однією з юридичних осіб, 100 % статутного капіталу якої арештовано, є ТОВ "ТРК "Інтеррадіо" - український інформаційно-розважальний телеканал "4 канал", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, що у квітні 2022 року працівники Державного бюро розслідувань відкрили кримінальне провадження відносно народного депутата України, який після повномасштабного вторгнення російської федерації перебуває на тимчасово окупованій території Херсонської області та допомагає окупаційним військам.