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Суд арештував майно депутата-зрадника Ковальова на понад 4,7 млн гривень, - ДБР

олексій,ковальов

За матеріалами ДБР суд арештував майно депутата-зрадника Олексія Ковальова для його подальшої конфіскації на користь держави.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДБР.

"Зокрема, арештовано частки фігуранта в статутних капіталах 3 юридичних осіб, а також його банківські рахунки.  Загальна вартість корпоративних прав складає понад 4,7 млн гривень. Однією з юридичних осіб, 100 % статутного капіталу якої арештовано, є ТОВ "ТРК "Інтеррадіо" - український інформаційно-розважальний телеканал "4 канал", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зраднику-нардепу Ковальову обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Його оголосили в розшук, - ДБР. ВIДЕО

Нагадаємо, що у квітні 2022 року працівники Державного бюро розслідувань відкрили кримінальне провадження відносно народного депутата України, який після повномасштабного вторгнення російської федерації перебуває на тимчасово окупованій території Херсонської області та допомагає окупаційним військам.

арешт майна (349) ДБР (3482) Ковальов Олексій (40)


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Топ коментарі
+15
Когда суд арештует майно Бени?
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16.07.2022 11:40
+13
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16.07.2022 11:40
+9
Ну ось чому так - як зрадник, так і слуга? Зебіли, поясніть.
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16.07.2022 11:39
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Ну ось чому так - як зрадник, так і слуга? Зебіли, поясніть.
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16.07.2022 11:39 Відповісти
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16.07.2022 11:40 Відповісти
Когда суд арештует майно Бени?
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16.07.2022 11:40 Відповісти
Коли Зеля на горі свисне.
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16.07.2022 11:47 Відповісти
таи добре -- ловіт
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16.07.2022 11:48 Відповісти
Приблизно 130 тис. доларів. Для нього пил.
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16.07.2022 11:56 Відповісти
может было 4,7 милларда, разницу спиз@или
130 000 вообще даже не смешно
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16.07.2022 16:45 Відповісти
При защите своих земель, храните 10 пуль в пистолете, 1 для захватчиков и 9 для предателей.

© Шейх Абдулла Аззам
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16.07.2022 12:06 Відповісти
Всі слуги уроди зрадники і колаборанти !
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16.07.2022 12:41 Відповісти
ні всі:
Зе не зрадить Бєню
єрмак не зрадить ФСБ
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16.07.2022 13:05 Відповісти
🤣👍🏼👍🏼👍🏼
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16.07.2022 13:39 Відповісти
Коли зечмоня з України здрисне.
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16.07.2022 13:24 Відповісти
Ось тут треба акцентувати:"Зрадники Української Держави."
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16.07.2022 13:27 Відповісти
вангую:
куля знайде"херроя"
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16.07.2022 13:03 Відповісти
Скiльки вiдсоткiв з мудрага нарiда вiн зрадив? Ванiж пАприколу робили це разом...
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16.07.2022 13:16 Відповісти
зелене чмо. Та й барига канали кому треба здавав.Одне одного варті
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16.07.2022 13:59 Відповісти
А ну, фанатики ваЗеліна, скажіть, будь ласка, звідки у простого депутата такі статки? @б твою ж мать! Шо за #уйня!
Правильно сказала конгресвумен Вікторія, депутати повинні бути з народу!
ВаЗелін копав яму Пороху, але потрапив в неї сам!
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16.07.2022 18:06 Відповісти
 
 