У світі стартувала кампанія #terroRussia

У світі стартувала кампанія під назвами #terroRussia і #russiaIsATerrorisState, метою якої є визнання Росії державою-терористом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у телеграм-каналі повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

"50 мітингів у 47 містах світу. Кампанія по всьому світу #terroRussia #russiaIsATerrorisState успішно стартувала! Ціль одна: весь світ має визнати Росію державою-терористом!" - сказано в повідомленні.

Також подається лінк, перейшовши за яким можна ознайомитися зі списком - коли і де відбудуться мітинги.

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