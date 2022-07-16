У світі стартувала кампанія #terroRussia
У світі стартувала кампанія під назвами #terroRussia і #russiaIsATerrorisState, метою якої є визнання Росії державою-терористом.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у телеграм-каналі повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
"50 мітингів у 47 містах світу. Кампанія по всьому світу #terroRussia #russiaIsATerrorisState успішно стартувала! Ціль одна: весь світ має визнати Росію державою-терористом!" - сказано в повідомленні.
Також подається лінк, перейшовши за яким можна ознайомитися зі списком - коли і де відбудуться мітинги.
Топ коментарі
+32 Alex Alex #500309
показати весь коментар16.07.2022 22:10
+23 Muron
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+21 valera ivolgov
показати весь коментар16.07.2022 22:33
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руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Доводжу до вашого відома що у ІДІЛ теж є громадяни і що воно читається як Ісламська Держава Іраку та Леванту. Що роблять в цілому світі із громадянами ІДІЛ ви знаєте? Чи вам підказати?)
Їх страчують...
Надо его лепить везде.
всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
Значит руZZькии!
https://youtu.be/lePd8GqcPmU