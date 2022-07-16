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У світі стартувала кампанія #terroRussia

терорист,росія

У світі стартувала кампанія під назвами #terroRussia і #russiaIsATerrorisState, метою якої є визнання Росії державою-терористом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у телеграм-каналі повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

"50 мітингів у 47 містах світу. Кампанія по всьому світу #terroRussia #russiaIsATerrorisState успішно стартувала! Ціль одна: весь світ має визнати Росію державою-терористом!" - сказано в повідомленні.

Також подається лінк, перейшовши за яким можна ознайомитися зі списком - коли і де відбудуться мітинги.

Дивіться також: "Росія – країна-терорист": СБУ розпочала кримінальне провадження за фактом вбивства росіянами мирних жителів Вінниці. ВIДЕО

Автор: 

мітинг (753) росія (65052) тероризм (2865)


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Топ коментарі
+32
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти руSSке гундяєвське кривослав`я!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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16.07.2022 22:10
+23
Надіємось, що адекватні люди здобудуть перемогу над нелюдами
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16.07.2022 22:12
+21
Однозначно -

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16.07.2022 22:33
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я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти руSSке гундяєвське кривослав`я!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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16.07.2022 22:10 Відповісти
Он у них руZZкий.
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16.07.2022 22:14 Відповісти
Надіємось, що адекватні люди здобудуть перемогу над нелюдами
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16.07.2022 22:12 Відповісти
Шкода, що в Україні немає таких людей
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17.07.2022 15:03 Відповісти
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16.07.2022 22:14 Відповісти
Сьогодні 16 липня. І за вашим посиланням я дізнаюся, що у Талліні, де я тимчасово перебуваю мітинг відбувся ВЖЕ 13 липня! ЦЕ, ***, ЯК?
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16.07.2022 22:15 Відповісти
мдя...проблема комунікації зі світом...
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16.07.2022 22:19 Відповісти
То флюктуації з плином часу у різних локаціях.
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16.07.2022 22:21 Відповісти
Интересно, как скоро россиян обучат кидать Zигу путлеру?
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16.07.2022 22:15 Відповісти
а мне похер что они там будут, от слова - абсолютно!!!!!
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16.07.2022 22:17 Відповісти
https://t.me/BerezaJuice/17406 фотки в тему в телеграмі Б.Берези
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16.07.2022 22:17 Відповісти
Признают-не признают.... А в чём цимес? Иди это такая особая форма обеспокоенности?
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16.07.2022 22:20 Відповісти
В чому цимес Іділ?

Доводжу до вашого відома що у ІДІЛ теж є громадяни і що воно читається як Ісламська Держава Іраку та Леванту. Що роблять в цілому світі із громадянами ІДІЛ ви знаєте? Чи вам підказати?)

Їх страчують...
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16.07.2022 22:23 Відповісти
Да. Полная изоляция, невозможность вести бизнес с паРашей. Само собой, потому и не признают(
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16.07.2022 22:25 Відповісти
Треба ще просувати тему #CancelRussia
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16.07.2022 22:24 Відповісти
Однозначно -

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16.07.2022 22:33 Відповісти
Отлично звучит тег #terrorussia
Надо его лепить везде.
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16.07.2022 22:54 Відповісти
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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16.07.2022 23:29 Відповісти
ГУССКIЙ :
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17.07.2022 00:24 Відповісти
Глаз узькии?
Значит руZZькии!
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17.07.2022 08:56 Відповісти
russia is terrorist state!
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17.07.2022 01:13 Відповісти
В твітерах ще бачив картинку з надписом - russia Is a ******** jobany state.
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17.07.2022 08:57 Відповісти
«Больше восьмисот вывел (я в своих романах и комедиях) на свет божий, и почти все - мерзавцы.» А. Писемский © «Мнения русских о самих себе» Издание,С.-Петербург,1905г.
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17.07.2022 16:57 Відповісти
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17.07.2022 17:03 Відповісти
рашизм = фашизм
https://youtu.be/lePd8GqcPmU
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17.07.2022 21:02 Відповісти
 
 