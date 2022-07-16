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В мире стартовала кампания #terroRussia

терорист,росія

В мире стартовала кампания под названиями #terroRussia и #russiaIsATerrorisState, целью которой является признание России государством-террористом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

"50 митингов в 47 городах мира. Компания по всему миру #terroRussia #russiaIsATerrorisState успешно стартовала! Цель одна: весь мир должен признать Россию государством-террористом!" – сказано в сообщении.

Также подается линк, перейдя по которому можно ознакомиться со списком - когда и где состоятся митинги.

Смотрите: Российский террор давно пересек предел. Наказать РФ – вопрос глобальной безопасности, - Зеленский. ФОТОрепортаж

митинг (2556) россия (95454) терроризм (18689)


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Топ комментарии
+32
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти руSSке гундяєвське кривослав`я!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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16.07.2022 22:10
+23
Надіємось, що адекватні люди здобудуть перемогу над нелюдами
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16.07.2022 22:12
+21
Однозначно -

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16.07.2022 22:33
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я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти руSSке гундяєвське кривослав`я!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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16.07.2022 22:10 Ответить
Он у них руZZкий.
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16.07.2022 22:14 Ответить
Надіємось, що адекватні люди здобудуть перемогу над нелюдами
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16.07.2022 22:12 Ответить
Шкода, що в Україні немає таких людей
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17.07.2022 15:03 Ответить
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16.07.2022 22:14 Ответить
Сьогодні 16 липня. І за вашим посиланням я дізнаюся, що у Талліні, де я тимчасово перебуваю мітинг відбувся ВЖЕ 13 липня! ЦЕ, ***, ЯК?
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16.07.2022 22:15 Ответить
мдя...проблема комунікації зі світом...
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16.07.2022 22:19 Ответить
То флюктуації з плином часу у різних локаціях.
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16.07.2022 22:21 Ответить
Интересно, как скоро россиян обучат кидать Zигу путлеру?
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16.07.2022 22:15 Ответить
а мне похер что они там будут, от слова - абсолютно!!!!!
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16.07.2022 22:17 Ответить
https://t.me/BerezaJuice/17406 фотки в тему в телеграмі Б.Берези
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16.07.2022 22:17 Ответить
Признают-не признают.... А в чём цимес? Иди это такая особая форма обеспокоенности?
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16.07.2022 22:20 Ответить
В чому цимес Іділ?

Доводжу до вашого відома що у ІДІЛ теж є громадяни і що воно читається як Ісламська Держава Іраку та Леванту. Що роблять в цілому світі із громадянами ІДІЛ ви знаєте? Чи вам підказати?)

Їх страчують...
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16.07.2022 22:23 Ответить
Да. Полная изоляция, невозможность вести бизнес с паРашей. Само собой, потому и не признают(
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16.07.2022 22:25 Ответить
Треба ще просувати тему #CancelRussia
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16.07.2022 22:24 Ответить
Однозначно -

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16.07.2022 22:33 Ответить
Отлично звучит тег #terrorussia
Надо его лепить везде.
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16.07.2022 22:54 Ответить
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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16.07.2022 23:29 Ответить
ГУССКIЙ :
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17.07.2022 00:24 Ответить
Глаз узькии?
Значит руZZькии!
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17.07.2022 08:56 Ответить
russia is terrorist state!
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17.07.2022 01:13 Ответить
В твітерах ще бачив картинку з надписом - russia Is a ******** jobany state.
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17.07.2022 08:57 Ответить
«Больше восьмисот вывел (я в своих романах и комедиях) на свет божий, и почти все - мерзавцы.» А. Писемский © «Мнения русских о самих себе» Издание,С.-Петербург,1905г.
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17.07.2022 16:57 Ответить
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17.07.2022 17:03 Ответить
рашизм = фашизм
https://youtu.be/lePd8GqcPmU
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17.07.2022 21:02 Ответить
 
 