В мире стартовала кампания #terroRussia

В мире стартовала кампания под названиями #terroRussia и #russiaIsATerrorisState, целью которой является признание России государством-террористом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

"50 митингов в 47 городах мира. Компания по всему миру #terroRussia #russiaIsATerrorisState успешно стартовала! Цель одна: весь мир должен признать Россию государством-террористом!" – сказано в сообщении.

Также подается линк, перейдя по которому можно ознакомиться со списком - когда и где состоятся митинги.

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