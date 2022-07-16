В мире стартовала кампания #terroRussia
В мире стартовала кампания под названиями #terroRussia и #russiaIsATerrorisState, целью которой является признание России государством-террористом.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
"50 митингов в 47 городах мира. Компания по всему миру #terroRussia #russiaIsATerrorisState успешно стартовала! Цель одна: весь мир должен признать Россию государством-террористом!" – сказано в сообщении.
Также подается линк, перейдя по которому можно ознакомиться со списком - когда и где состоятся митинги.
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+32 Alex Alex #500309
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руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Доводжу до вашого відома що у ІДІЛ теж є громадяни і що воно читається як Ісламська Держава Іраку та Леванту. Що роблять в цілому світі із громадянами ІДІЛ ви знаєте? Чи вам підказати?)
Їх страчують...
Надо его лепить везде.
всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
Значит руZZькии!
https://youtu.be/lePd8GqcPmU