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Новини Санкції проти Росії Війна
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Боррель очікує швидкого вирішення проблеми експорту українського зерна

зерно,урожай,пшениця,жнива,врожай,збір,ячмінь

Європейський Союз сподівається, що за допомогою ООН вдасться знайти швидке рішення, яке дозволить забезпечити експорт українського зерна.

Про це у блозі на сайті Європейської служби зовнішніх дій написав високий представник ЄС Жозеп Боррель, інформує Цензор.НЕТ.

"Стосовно вигаданого або реального впливу наших санкцій на треті країни, зокрема, африканські, які значно залежать від російського й українського зерна та добрив. Дуже чітко зрозуміло, де полягає відповідальність за продовольчу кризу. Наші санкції не спрямовані проти російського експорту зерна або добрив. Дотепер саме російська агресія та її блокада у Чорному морі не дозволяє Україні експортувати зерно", - зазначив Боррель.

Він висловив сподівання, що переговори під егідою генерального секретаря ООН дозволять швидко розв'язати цю проблему.

"Я поінформував своїх африканських колег, що ми готові допомогти їм у подоланні будь-яких ускладнень, з якими вони можуть стикнутися у зв’язку з нашими санкціями. І водночас закликав їх не дозволити обдурити себе брехнею та дезінформацією з боку російської влади стосовно цієї теми", - додав високий представник ЄС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ердоган розраховує швидко вирішити проблему вивозу українського зерна

Автор: 

зерно (3119) ООН (3345) санкції (11810) експорт (4472) Боррель Жозеп (1074)


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Топ коментарі
+20
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17.07.2022 07:55
+17
https://www.youtube.com/channel/UCyX_GAKQC0vMoo-LuOXZfjQ Виктория Косачевская

Тему мирового голода жует исключительно ООН, причём многие эксперты утверждают, что кроме России и Украины есть более крупные зерновые игроки - Австралия , Аргентина; поэтому ставить вопрос освобождения юго-востока на паузу, как хочет кремль - это не в интересах Украины
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17.07.2022 07:44
+14
Украина обеспечивает около 10% всего мирового экспорта пшеницы и занимает на рынке шестое место в мире по этому параметру.
10% - недопоставки зерна не критично .

почему же такой шум вокруг зерна ? Может потому что у Украины зерно покупают дешевле , чем у других производителей и потому везут его в Африку ?

И ХОТЕЛОСЬ БЫ озвучить конечных бенефициаров этого зерна и их счета в западных банках - стоит ли Украине рисковать из-за чьих-то яхт и особняков ? Возможно деньги на посевную - кредитные . И банки ( частные) обеспокоены возвратом своих кредитов ( Кстати по бешенным процентам )
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17.07.2022 07:51
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Борель йди наюх, спочатку закрий небо над Україною! Ви всі імпотенти, не дарма Британія вийшла з вашого клубу ЄС
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17.07.2022 07:08 Відповісти
Не сци,зебіли небо на раз заасфальтують!!!)))
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17.07.2022 07:38 Відповісти
Тобто найголовніше питання зараз - це вивезти українське зерно, а українців хай і надалі рашисти вбивають
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17.07.2022 07:31 Відповісти
Вивезення зерна,це не лише світова проблема,це головним чином проблема України !!!)))
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17.07.2022 07:36 Відповісти
Цена на пшеницу в Украине - 7930 грн за тонну
Цена на дизтопливо в Украине - 5567 грн. за тонну
Продавайте, идиоты, зимой солярку жрать будете
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17.07.2022 07:37 Відповісти
Дебіл, ще понад 20 млн. тон. торішнього непродано. А ми споживаємо не більше 9 млн. тон на рік.
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17.07.2022 09:29 Відповісти
Ти якийсь смішний, по-перше - це не ТВОЄ й не державне зерно, найбільші зернотрейдери України ось - https://agronews.ua/news/opublikovano-reytynh-naybilshykh-zernotreyderiv-ukrainy/ . Причому, якщо Кернел і Нібулон - це українські компанії, то COFCO - https://ru.wikipedia.org/wiki/COFCO_Group Що ти таке, щоб їх вчити, що робити зі збіжжям?
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17.07.2022 11:24 Відповісти
Проблеми індіанців шерифа не хвилюють.
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17.07.2022 07:38 Відповісти
https://www.youtube.com/channel/UCyX_GAKQC0vMoo-LuOXZfjQ Виктория Косачевская

Тему мирового голода жует исключительно ООН, причём многие эксперты утверждают, что кроме России и Украины есть более крупные зерновые игроки - Австралия , Аргентина; поэтому ставить вопрос освобождения юго-востока на паузу, как хочет кремль - это не в интересах Украины
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17.07.2022 07:44 Відповісти
Украина обеспечивает около 10% всего мирового экспорта пшеницы и занимает на рынке шестое место в мире по этому параметру.
10% - недопоставки зерна не критично .

почему же такой шум вокруг зерна ? Может потому что у Украины зерно покупают дешевле , чем у других производителей и потому везут его в Африку ?

И ХОТЕЛОСЬ БЫ озвучить конечных бенефициаров этого зерна и их счета в западных банках - стоит ли Украине рисковать из-за чьих-то яхт и особняков ? Возможно деньги на посевную - кредитные . И банки ( частные) обеспокоены возвратом своих кредитов ( Кстати по бешенным процентам )
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17.07.2022 07:51 Відповісти
Для Зелі це останній шанс підписати перемир'я на Путлеровських умовах.
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17.07.2022 15:52 Відповісти
Та ну! https://www.radiosvoboda.org/a/news-eksport-zernovykh/31064060.html
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17.07.2022 11:26 Відповісти
А не вдавляться??!!
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17.07.2022 07:45 Відповісти
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17.07.2022 07:55 Відповісти
ОЛЕНА АНТОНЮК -Весь світ бажає нашого зерна???
А чи не бажає весь світ зупинити СМЕРТІ наших ДІТЕЙ….???

https://scontent-vie1-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/293910655_7715310818540579_4811812923755079592_n.jpg?_nc_cat=1&ccb=1-7&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=bRj9p_-EaHoAX_JVEUY&_nc_ht=scontent-vie1-1.xx&oh=00_AT8KwYRRXjQN3Yj60acmJ6M-bR9bOq1IDCRKQrhyHe8eWw&oe=62D6E640
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17.07.2022 07:58 Відповісти
Програвши першу українсько-російську війну 1917-1918 років, Росія не відмовилася від своїх загарбницьких планів щодо України. Адже йшлося про донецьке вугілля, криворізьку залізну руду, нікопольський марганець, запорізьку та херсонську пшеницю, торгові порти Північного Причорномор'я. Без них новітні імперіалісти не уявляли собі Росії-наддержави.

По містах України була закладена ціла мережа підпільних підривних більшовицьких організацій. Так, в листі Головного комітету єврейського Комуністичного союзу в Україні до ЦК КПУ від 19.08.1919 року сказано:

«Уважаемые товарищи!

Нижеперечисленные тт. командируются нами для ответственной партийной работы (подполья) в Левобережную Украину:
Френкель - член Главкома.Рабичев.Эстрин и Эйдельзон (Екатеринославского комитета).Лехциер (Харьковского комитета).Эскин (Луганского).Степанский (Бердичев).Паргаманник (член Киевского).Заславский (Киев-Демиевского рай. комитета).Либский (Подольского).Бруханский.Бурман.Зверева (ответственный партработник)http://memorial.kiev.ua/44-statti/1351-viiskova-okupatsiia-ukrainy-rosiieiu-roman-krutsyk.html#ftn2 [2] .

Явочними квартирами служили помешкання відомих прихильників та борців за радянську владу, а також їх культові приміщення. Зокрема в м.Бердичеві таке кубло розміщувалось у Новоміській синагозі (пароль - «Тфимин», відгук - «Во имя отца и сына»)

(ЦДАГО, Ф-1, Оп-18).
http://memorial.kiev.ua/44-statti/1351-viiskova-okupatsiia-ukrainy-rosiieiu-roman-krutsyk.html
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17.07.2022 08:35 Відповісти
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17.07.2022 08:38 Відповісти
цинізм вищого гатунку... смерть в обмін на зерно--та нехай поздихають ці голодаючі
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17.07.2022 09:24 Відповісти
Решение очень простое. Дайте оружие для защиты наших городов и людей и мы сами обеспечим прикрытие для наших портов. Ведь вопрос же не только в зерне, но и металле, удобрениях
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17.07.2022 10:05 Відповісти
Рени - Джурджулешти, а потом речкой, морем или ж/д. Только защиту Паланки надо обеспечить эффективным пво.
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17.07.2022 10:42 Відповісти
Переговорники від зевлади на перемовинах про перемир'я з рашистами під приводом вивозу українського зерна для зголодованого Світу - на світлині за веб-посиланням: https://twitter.com/vladymyr_vp/status/1547824936042897408?s=20&t=QWXshbw4XCmSdYNyDbmBKg https://twitter.com/vladymyr_vp/status/1547824936042897408?s=20&t=QWXshbw4XCmSdYNyDbmBKg

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17.07.2022 11:44 Відповісти
Ну все ясно, агрохімія, дєрьмак, вся когорта кончених довбойобів в строю.

Нічого іншого і не очікував. Жеріть, 73%.
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17.07.2022 12:34 Відповісти
Не проблема провести зернові під військовим конвоєм кораблів НАТО.
Проблема знайти серед зелених слуг проукраїнських перемовників...
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17.07.2022 12:34 Відповісти
Україна вирощує пшениці всього 3% і кукурудзи 3.2% від світового валу. Тобто проблема голоду надумана.
Замість того щоб поставити ультиматум ерефії ми йдемо на якісь не зрозумілі перемовини.
Зерно не пропаде навіть якщо його не вивезти. Це сировина для переробки ну хоча б на спиртовмісне пальне якого зараз страшний дефіцит.
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17.07.2022 14:07 Відповісти
 
 