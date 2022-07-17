Боррель очікує швидкого вирішення проблеми експорту українського зерна
Європейський Союз сподівається, що за допомогою ООН вдасться знайти швидке рішення, яке дозволить забезпечити експорт українського зерна.
Про це у блозі на сайті Європейської служби зовнішніх дій написав високий представник ЄС Жозеп Боррель, інформує Цензор.НЕТ.
"Стосовно вигаданого або реального впливу наших санкцій на треті країни, зокрема, африканські, які значно залежать від російського й українського зерна та добрив. Дуже чітко зрозуміло, де полягає відповідальність за продовольчу кризу. Наші санкції не спрямовані проти російського експорту зерна або добрив. Дотепер саме російська агресія та її блокада у Чорному морі не дозволяє Україні експортувати зерно", - зазначив Боррель.
Він висловив сподівання, що переговори під егідою генерального секретаря ООН дозволять швидко розв'язати цю проблему.
"Я поінформував своїх африканських колег, що ми готові допомогти їм у подоланні будь-яких ускладнень, з якими вони можуть стикнутися у зв’язку з нашими санкціями. І водночас закликав їх не дозволити обдурити себе брехнею та дезінформацією з боку російської влади стосовно цієї теми", - додав високий представник ЄС.
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Цена на дизтопливо в Украине - 5567 грн. за тонну
Продавайте, идиоты, зимой солярку жрать будете
Тему мирового голода жует исключительно ООН, причём многие эксперты утверждают, что кроме России и Украины есть более крупные зерновые игроки - Австралия , Аргентина; поэтому ставить вопрос освобождения юго-востока на паузу, как хочет кремль - это не в интересах Украины
10% - недопоставки зерна не критично .
почему же такой шум вокруг зерна ? Может потому что у Украины зерно покупают дешевле , чем у других производителей и потому везут его в Африку ?
И ХОТЕЛОСЬ БЫ озвучить конечных бенефициаров этого зерна и их счета в западных банках - стоит ли Украине рисковать из-за чьих-то яхт и особняков ? Возможно деньги на посевную - кредитные . И банки ( частные) обеспокоены возвратом своих кредитов ( Кстати по бешенным процентам )
А чи не бажає весь світ зупинити СМЕРТІ наших ДІТЕЙ….???
https://scontent-vie1-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/293910655_7715310818540579_4811812923755079592_n.jpg?_nc_cat=1&ccb=1-7&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=bRj9p_-EaHoAX_JVEUY&_nc_ht=scontent-vie1-1.xx&oh=00_AT8KwYRRXjQN3Yj60acmJ6M-bR9bOq1IDCRKQrhyHe8eWw&oe=62D6E640
По містах України була закладена ціла мережа підпільних підривних більшовицьких організацій. Так, в листі Головного комітету єврейського Комуністичного союзу в Україні до ЦК КПУ від 19.08.1919 року сказано:
«Уважаемые товарищи!
Нижеперечисленные тт. командируются нами для ответственной партийной работы (подполья) в Левобережную Украину:
Френкель - член Главкома.Рабичев.Эстрин и Эйдельзон (Екатеринославского комитета).Лехциер (Харьковского комитета).Эскин (Луганского).Степанский (Бердичев).Паргаманник (член Киевского).Заславский (Киев-Демиевского рай. комитета).Либский (Подольского).Бруханский.Бурман.Зверева (ответственный партработник)http://memorial.kiev.ua/44-statti/1351-viiskova-okupatsiia-ukrainy-rosiieiu-roman-krutsyk.html#ftn2 [2] .
Явочними квартирами служили помешкання відомих прихильників та борців за радянську владу, а також їх культові приміщення. Зокрема в м.Бердичеві таке кубло розміщувалось у Новоміській синагозі (пароль - «Тфимин», відгук - «Во имя отца и сына»)
(ЦДАГО, Ф-1, Оп-18).
http://memorial.kiev.ua/44-statti/1351-viiskova-okupatsiia-ukrainy-rosiieiu-roman-krutsyk.html
Нічого іншого і не очікував. Жеріть, 73%.
Проблема знайти серед зелених слуг проукраїнських перемовників...
Замість того щоб поставити ультиматум ерефії ми йдемо на якісь не зрозумілі перемовини.
Зерно не пропаде навіть якщо його не вивезти. Це сировина для переробки ну хоча б на спиртовмісне пальне якого зараз страшний дефіцит.