Боррель очікує швидкого вирішення проблеми експорту українського зерна

Європейський Союз сподівається, що за допомогою ООН вдасться знайти швидке рішення, яке дозволить забезпечити експорт українського зерна.

Про це у блозі на сайті Європейської служби зовнішніх дій написав високий представник ЄС Жозеп Боррель, інформує Цензор.НЕТ.

"Стосовно вигаданого або реального впливу наших санкцій на треті країни, зокрема, африканські, які значно залежать від російського й українського зерна та добрив. Дуже чітко зрозуміло, де полягає відповідальність за продовольчу кризу. Наші санкції не спрямовані проти російського експорту зерна або добрив. Дотепер саме російська агресія та її блокада у Чорному морі не дозволяє Україні експортувати зерно", - зазначив Боррель.

Він висловив сподівання, що переговори під егідою генерального секретаря ООН дозволять швидко розв'язати цю проблему.

"Я поінформував своїх африканських колег, що ми готові допомогти їм у подоланні будь-яких ускладнень, з якими вони можуть стикнутися у зв’язку з нашими санкціями. І водночас закликав їх не дозволити обдурити себе брехнею та дезінформацією з боку російської влади стосовно цієї теми", - додав високий представник ЄС.

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